RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Двом мільйонам українців
підвищили пенсії (інфографіка)

Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:20

Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року підвищені пенсії отримуватимуть військові пенсіонери внаслідок проведення чергового перерахунку пенсій.

Дивися повний текст Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86483
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:20

172 грн. ...... белый и пушистый зверь!
сова
 
Повідомлень: 546
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:49

Чтоб депутатам зарплату так повышали.
tigr-uu
 
Повідомлень: 558
З нами з: 05.02.11
Подякував: 154 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:33

Re: Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)

Теперь пенсионеры смогут по заграницам попутешествовать. Пенсии же повышенные.
p_a_l
 
Повідомлень: 1645
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:03

Тепер вони "наповну" скористаються безвізом.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1536
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:15

Предвыборная гонка началась? :mrgreen:
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Molchyn
 
Повідомлень: 545
З нами з: 01.02.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:41

Знаю, что некоторым не понравится, но все же, не могу не высказаться...


Военным - пенсионерам с 23 годами стажа - примерно 4650 гривень, обычным пенсионерам с таким же стажем - 1650 гривень.

Насколько это все справедливо?

Кто такой военный пенсионер? Это офицер, 20 лет и более, прослуживший (проработавший) в украинской армии и в 45 лет уже имеющий право выхода на военную пенсию, в то время как для обычных граждан этот возраст 60-62 года.
Почему такие льготы? Потому что, подразумевается, что служба в Армии это ответственная и потенциально опасная для жизни и здоровья работа, ведь именно эти люди первыми должны защитить государство в случае любой внешней агрессии.

А что мы имеем? Получателей военной пенсии - 544 тысячи человек (на июль 2018 г.), среди которых сотни генералов, тысячи разных полковников и куча прочих офицеров помельче. То есть, потенциально, в резерве "есть" сотни тысяч профессиональных военных.
Я не зря "есть" взял в кавычки.
Ведь, слово есть имеет два значения. И вот здесь применимо скорее его второе. Вся эта армия ̶г̶о̶л̶о̶д̶н̶ы̶х̶ ̶р̶т̶о̶в̶ 25 лет занималась тем, что "ела". 25 лет проедала те деньги, которые обычные люди зарабатывали и платили через налоги на армию(чтобы армия могла их защитить в случае внешней агрессии), а верхушка этой армии активно "пилила" военное имущество, оставшееся еще со времен ссср.
И вот, когда в 2014 году наступил момент Х, который и бывает то один раз в 50, а то и в 100 лет - по словам министра обороны у нас вдруг оказалось, что боеспособных частей на всю страну 4000 человек. Это при 200 тысячной численности армии и полумиллионе военных в запасе.
Оказалось, что профессионалов нет - и страну защищать пришлось Васе-трактористу, Пете-комбайнеру и Коле-програмисту в шлепанцах, так как даже сапоги эти "профессионалы" разокрали. Или кто то видел в феврале-марте 2014 года очереди из военных в военкоматы или слышал про десятки отрядов из добровольцев из отставников-военных? Я - нет.
Зато, пенсию себе и льготы - у страны, территорию которой они вовремя не защитили, ни в Крыму, ни на Донбасе (а ведь это их единственная функция была), регулярно не забывают требовать.

А заслужили ли все эти "господа офицеры" что либо вообще?

К тому же, насколько цинично это выглядит все, если понимать, что 65 летний пенсионер с 35-40 летним стажем получает пенсию 1700 гривень, а здоровый 50-летний бык получает в три раза больше и все равно требует ЕЩЕ.
Вы меня извините, но если у нас, по словам президента, в стране идет война, то все профессионально обученные военному делу (ну так должно было бы быть) военные в возрасте до 60 лет - должны быть в армии, а не сидеть на пенсии и митинговать под Радой.
И вот только после этого, если будет не хватать личного состава, морально уже призывать в армию условного "Васю-тракториста".
Я так думаю :idea:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5770
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2806 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня... 1, 2, 3
R2 » Пон 31 гру, 2018 16:50
27 2196
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 07:53
Попаданец
Військовим пенсіонерам підвищать пенсії
R2 » Суб 29 гру, 2018 17:35
7 393
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 17:20
RomanTik
Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не... 1, 2, 3
R2 » Суб 29 гру, 2018 17:12
22 1486
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 15:13
yil56

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66076)
03.01.2019 00:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.