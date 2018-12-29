Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)

Додано: Сер 02 січ, 2019 23:41

военный

в 45 лет уже

потенциально

есть

по словам министра обороны

единственная

Знаю, что некоторым не понравится, но все же, не могу не высказаться...Военным - пенсионерам с 23 годами стажа - примерно 4650 гривень, обычным пенсионерам с таким же стажем - 1650 гривень.Насколько это все справедливо?Кто такойпенсионер? Это офицер, 20 лет и более, прослуживший (проработавший) в украинской армии иимеющий право выхода на военную пенсию, в то время как для обычных граждан этот возраст 60-62 года.Почему такие льготы? Потому что, подразумевается, что служба в Армии это ответственная иопасная для жизни и здоровья работа, ведь именно эти люди первыми должны защитить государство в случае любой внешней агрессии.А что мы имеем?(на июль 2018 г.), среди которых сотни генералов, тысячи разных полковников и куча прочих офицеров помельче. То есть, потенциально, в резерве "есть" сотни тысяч профессиональных военных.Я не зря "есть" взял в кавычки.Ведь, словоимеет два значения. И вот здесь применимо скорее его второе. Вся эта армия ̶г̶о̶л̶о̶д̶н̶ы̶х̶ ̶р̶т̶о̶в̶ 25 лет занималась тем, что "ела". 25 лет проедала те деньги, которые обычные люди зарабатывали и платили через налоги на армию(чтобы армия могла их защитить в случае внешней агрессии), а верхушка этой армии активно "пилила" военное имущество, оставшееся еще со времен ссср.И вот, когда в 2014 году наступил момент Х, который и бывает то один раз в 50, а то и в 100 лет -у нас вдруг оказалось, что боеспособных частей на всю страну 4000 человек. Это при 200 тысячной численности армии и полумиллионе военныхОказалось, что профессионалов нет - и страну защищать пришлось Васе-трактористу, Пете-комбайнеру и Коле-програмисту в шлепанцах, так как даже сапоги эти "профессионалы" разокрали. Или кто то видел в феврале-марте 2014 года очереди из военных в военкоматы или слышал про десятки отрядов из добровольцев из отставников-военных? Я - нет.Зато, пенсию себе и льготы - у страны, территорию которой они вовремя не защитили, ни в Крыму, ни на Донбасе (а ведь это ихфункция была), регулярно не забывают требовать.А заслужили ли все эти "господа офицеры" что либо вообще?К тому же, насколько цинично это выглядит все, если понимать, что 65 летний пенсионер с 35-40 летним стажем получает пенсию 1700 гривень, а здоровый 50-летний бык получает в три раза больше и все равно требует ЕЩЕ.Вы меня извините, но если у нас, по словам президента, в стране идет война, то все профессионально обученные военному делу (ну так должно было бы быть) военные в возрасте до 60 лет - должны быть в армии, а не сидеть на пенсии и митинговать под Радой.И вот только после этого, если будет не хватать личного состава, морально уже призывать в армию условного "Васю-тракториста".Я так думаю