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Двом мільйонам українців
підвищили пенсії (інфографіка)

Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:33

  nosmoking_nodrugs написав:Вместо военных нужно было топик-стартеру наезжать на ментов которых дофига но при любом удобном случае они страну сдадут .
Эти падлы себя показали в 2014 ,усиливая хаос

Если этот заброс, касаемо ментов, в мой огород, то, хотя я и не топик-стартер 8) , скажу вам такое.
Менты (МВД) не должны защищать границы страны от внешней агрессии, у них совершенно другая функция. Но! В свете вами высказанного, тоже считаю, что было бы совершенно справедливо и правильно персонально всех ментов, кто тогда находился в штате и оказался перебежчиком, колаборантом или даже просто самоустранился от своих должностных обязанностей (и то, что их начальство куда то "исчезло" - не может быть оправданием) разжаловать - лишить званий, льгот, спец.стажа и перевести на общее пенсионное обеспечение, где пенсия после 65 лет и стаж на общих основаниях.
И то, это для тех из них, кто ни в каких НВФ замечен не был и с ними не сотрудничал. А все остальные, "отмытые" от тюрьмы по программе сбу "тебя ждут дома" - пусть возвращают государству полученные средства (зп и т.д., за весь срок, такой вот типа их "службы", а только потом претендуют на что либо.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:00

  EKO написав:
  nosmoking_nodrugs написав:Вместо военных нужно было топик-стартеру наезжать на ментов которых дофига но при любом удобном случае они страну сдадут .
Эти падлы себя показали в 2014 ,усиливая хаос

Если этот заброс, касаемо ментов, в мой огород, то, хотя я и не топик-стартер 8) , скажу вам такое.
Менты (МВД) не должны защищать границы страны от внешней агрессии, у них совершенно другая функция. Но! В свете вами высказанного, тоже считаю, что было бы совершенно справедливо и правильно персонально всех ментов, кто тогда находился в штате и оказался перебежчиком, колаборантом или даже просто самоустранился от своих должностных обязанностей (и то, что их начальство куда то "исчезло" - не может быть оправданием) разжаловать - лишить званий, льгот, спец.стажа и перевести на общее пенсионное обеспечение, где пенсия после 65 лет и стаж на общих основаниях.
И то, это для тех из них, кто ни в каких НВФ замечен не был и с ними не сотрудничал. А все остальные, "отмытые" от тюрьмы по программе сбу "тебя ждут дома" - пусть возвращают государству полученные средства (зп и т.д., за весь срок, такой вот типа их "службы", а только потом претендуют на что либо.


Из того, что происходит вокруг меня, вижу, что выше патрульных все осталось по-старому. "Переаттестация" "отмыла" старые грехи и теперь все идет "по-новому" :mrgreen: . Единственный случай изменений, один знакомый перерассказал (получается "третьи руки") - нижние оперчины в результате "передерибана" потоков, получают меньшую долю за "решение вопроса".
rjkz
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