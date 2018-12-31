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Двом мільйонам українців
підвищили пенсії (інфографіка)

Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:33

  nosmoking_nodrugs написав:Вместо военных нужно было топик-стартеру наезжать на ментов которых дофига но при любом удобном случае они страну сдадут .
Эти падлы себя показали в 2014 ,усиливая хаос

Если этот заброс, касаемо ментов, в мой огород, то, хотя я и не топик-стартер 8) , скажу вам такое.
Менты (МВД) не должны защищать границы страны от внешней агрессии, у них совершенно другая функция. Но! В свете вами высказанного, тоже считаю, что было бы совершенно справедливо и правильно персонально всех ментов, кто тогда находился в штате и оказался перебежчиком, колаборантом или даже просто самоустранился от своих должностных обязанностей (и то, что их начальство куда то "исчезло" - не может быть оправданием) разжаловать - лишить званий, льгот, спец.стажа и перевести на общее пенсионное обеспечение, где пенсия после 65 лет и стаж на общих основаниях.
И то, это для тех из них, кто ни в каких НВФ замечен не был и с ними не сотрудничал. А все остальные, "отмытые" от тюрьмы по программе сбу "тебя ждут дома" - пусть возвращают государству полученные средства (зп и т.д., за весь срок, такой вот типа их "службы", а только потом претендуют на что либо.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:00

  EKO написав:
  nosmoking_nodrugs написав:Вместо военных нужно было топик-стартеру наезжать на ментов которых дофига но при любом удобном случае они страну сдадут .
Эти падлы себя показали в 2014 ,усиливая хаос

Если этот заброс, касаемо ментов, в мой огород, то, хотя я и не топик-стартер 8) , скажу вам такое.
Менты (МВД) не должны защищать границы страны от внешней агрессии, у них совершенно другая функция. Но! В свете вами высказанного, тоже считаю, что было бы совершенно справедливо и правильно персонально всех ментов, кто тогда находился в штате и оказался перебежчиком, колаборантом или даже просто самоустранился от своих должностных обязанностей (и то, что их начальство куда то "исчезло" - не может быть оправданием) разжаловать - лишить званий, льгот, спец.стажа и перевести на общее пенсионное обеспечение, где пенсия после 65 лет и стаж на общих основаниях.
И то, это для тех из них, кто ни в каких НВФ замечен не был и с ними не сотрудничал. А все остальные, "отмытые" от тюрьмы по программе сбу "тебя ждут дома" - пусть возвращают государству полученные средства (зп и т.д., за весь срок, такой вот типа их "службы", а только потом претендуют на что либо.


Из того, что происходит вокруг меня, вижу, что выше патрульных все осталось по-старому. "Переаттестация" "отмыла" старые грехи и теперь все идет "по-новому" :mrgreen: . Единственный случай изменений, один знакомый перерассказал (получается "третьи руки") - нижние оперчины в результате "передерибана" потоков, получают меньшую долю за "решение вопроса".
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:31

Re: Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)

возраст пенсионный нужно поднимать это факт
petrov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:49

Re: Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)

я не розумію, вроді дорослі дядьки, а вірете усьому що пишуть??? Та, хто оте підвищення отримав?? Ну може справді 30% отримують зараз 4600 як Ви написали зпочатку, але запевняю,що більша частина військових пенсіонерів стільки не отримує. У моєї мами і батька (підполковник)наприклад багато років стажу, і тільки зараз після НР вона отримує 3100 грн, батько трішки більше.. І то дуже багато в кого біля 3000 грн у військових зараз. Там від років, коли на пенсію виходив дуже залежить, багато хто , у тому числі мої батьки, судився про ті пенсії, але марно. Хто вже пізніше трохи з військових на пенсію вийшов, то так, там дали більше. В загальньому моя мама угробила своє здоров"я на тих Закарпаттях ( вони постійно виїзджали туди при паводках, коли я був малим) батько не раз собі пальці відморожував на службі! Так що військові заслуговують на пенсію вищу, але ВСІ, а не так як зараз, дали по 4500 меншій половині, а кажуть що ВСІМ дали стільки. От народі і дуріє..
tundrorum
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:41

  rjkz написав:Поэтому я-бы всех под одну гребенку не стал. Проблем много, но с каждым случаем надо разбираться отдельно. Но, как говорят "Нужна политическая воля". Кому нужна? Думаю, от кого это зависит - тому не нужна.

Не надо здесь про политику. И с каждым разбираться отдельно замахаетесь.

Просто многие из вовсе не износившихся военных пенсионеров имели к армии и защите государства слабое отношение. Например, строившие генералам (и себе) шикарные дачи. Занимавшиеся финансами, снабжением и прочими неопасными вещами. Я уже не говорю о просто разворовывании или разбазаривании армейского (читай государственного или нашего) имущества.

Государство у нас кинуло всех. Из военных и приближенных к ним - афганцев, чернобыльцев и т.д. Некоторым современным 45-ти летним "военным" пенсионерам, здоровым, полным сил и с хорошими аппетитами, это не нравится.

Но что нам-то делать? Не будешь достойно содержать военных пенсионеров, никто не пойдет служить в армию. А если содержать, то самим зубы на полку? Тут ситуация, спасайся, как можешь, и особого просвета (улучшения) не видно.

З.Ы. Кстати, государство - это мы, а не кто-то там. И пенять надо только на себя (а не обвинять кого-то). Какие мы, такое и государство.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:03

  EKO написав:При Кучме оба раза реагировали жестко - и никуда они не зашли.

У израильтян еще можно поучиться. Недавно был в Египте. Там росиян сейчас мало, гораздо меньше чем украинцев. Поэтому ведут себя тихо и я бы даже сказал, напуганно. В том числе потому, что израильтяне через которых они пробираются в Египет, с ними не церемонятся. Приехало 4 автобуса, 3 пропустили, 1 без объяснений отправили назад. Таким воякам я бы платил. И самолеты сбивают (или подставляют) без страха. Короче, у турков и израильтян есть чему поучиться и за что платить военным. У нас, конечно, АТО-шникам, а также родственникам раненных и погибших - это без разговоров. А старой советской (или постсоветской) армии, ну я не знаю за что.
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