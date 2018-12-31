За останні 23 роки українці відчувають себе...

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rjkz написав:Ок, писал не раз. Ивано-Франковская область, отец 70+ смотрит за домом, жена в Италии очень много лет, дочь в Бельгии, сын в США. ... Выбирай дома- нехочу. Ясен пень, старые и разваленные дома никому не нужны. Просто стоят заброшенные.
+100! Реальный Франковск, 5 минут езды от центра.
Вы может удивитесь, но такое есть в 20 минутах езды от Киева по Одесской трассе. Я нашему оппоненту уже писал не раз, но он как в бронепоезде. "Перемогамыздобулы". Мои знакомые и друзья никуда не уезжают, у них все прекрасно, а значит и во всей Украине так.
rjkz написав:Вы может удивитесь, но такое есть в 20 минутах езды от Киева по Одесской трассе.
Отнюдь, я смотрю на вещи реально. Могу дополнить, что количество бомжей в городе увеличилось раз в 5, причем многие молодые до 30. Многие возвращаются из сытой Европы, а здесь уже нет ни дома ни родственников, которые смылись выписав по суду своего незатейливого собрата.
Так то оно может так, но это никак не связано с политикой и положением в стране. Просто появились вещи которые сами по себе делают людей счасливыми. Интернет(и все бонусы к нему), более качественная продукция и т.д
Добрый день вчем участникам форума и с прошедшими новым годом и рождеством
rjkz написав:Нормальному человеку не может быть хорошо, когда вокруг него страдают люди.
Люди разные бывают, но в целом - да. Общая обстановка действует и на личное восприятие счастья. Сам я уехал уже достаточно давно, но родственники и знакомые остались, и особого счастья у них я не замечал. Хотя нищих и даже тех, кто вынужден выбирать, заплатить за коммуналку или купить одежду, среди них нет (кто-то работает "на дядю", но неплохо зарабатывает, кто-то сам себе хозяин), но в целом у народа нет уверенности в будущем. И разговоры про то, что нужно выжимать из рабюотодателя релокацию или пытаться искать возможности, чтобы открыть небольшой бизнес в Польше или Чехии, идут регулярно.
trololo написав:расскажите, что заставляет лично вас страдать. очень интересно. или вам хорошо, но страдают другие?
Нормальному человеку не может быть хорошо, когда вокруг него страдают люди.
Вокруг меня не страдают, странно. И вы не страдаете ведь. Наверное вы вор или коррупционер? Почему не страдаете как окружающие?
Навколо мене люди теж не страдають і не корчаться від болю, або від голоду. Але, розмовляючи з багатьма друзями/знайомими - можу сказати, що %90 їх планують і шукають виходи, аби виїхати з країни. А в 2014-му більшість з них планували йти на передову. До речі, саме по причині низьких з/п в Кропивницькому - декілька моїх друзів зараз на передовій. Але є й зворотня ситуація - люди приїхали на новорічні свята з заробітків з Ізраеля. Оцінили та порівняли ситуацію - і планують тепер поїздку в Ізраель для завершення процесу звільнення, з подальшим поверненням сюди. Я не кажу, що в 2018-му ми стали жити як в США, але хоча б на краплинку краще. Особисто по собі можу сказати, що в цьому році я вже не задумувався про те, як зекономити, аби вистачило на їжу для сім*ї до наступної з/п. А 2016-й та 2017-й у мене так і пройшли. В 2018-му я дозволив собі взяти декілька споживчих кредитів. І представте собі - виплачую їх завчасно. Додам, що роботу не міняв, а лише змінив своє відношення до неї.