За останні 23 роки українці відчувають себе...

Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:49

rjkz написав: Нормальному человеку не может быть хорошо, когда вокруг него страдают люди. Нормальному человеку не может быть хорошо, когда вокруг него страдают люди.

Добрый день вчем участникам форума и с прошедшими новым годом и рождествомЛюди разные бывают, но в целом - да. Общая обстановка действует и на личное восприятие счастья.Сам я уехал уже достаточно давно, но родственники и знакомые остались, и особого счастья у них я не замечал. Хотя нищих и даже тех, кто вынужден выбирать, заплатить за коммуналку или купить одежду, среди них нет (кто-то работает "на дядю", но неплохо зарабатывает, кто-то сам себе хозяин), но в целом у народа нет уверенности в будущем. И разговоры про то, что нужно выжимать из рабюотодателя релокацию или пытаться искать возможности, чтобы открыть небольшой бизнес в Польше или Чехии, идут регулярно.