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За останні 23 роки
українці відчувають себе...

За останні 23 роки українці відчувають себе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:14

  ruvex написав:
  rjkz написав:Ок, писал не раз.
Ивано-Франковская область, отец 70+ смотрит за домом, жена в Италии очень много лет, дочь в Бельгии, сын в США.
...
Выбирай дома- нехочу. Ясен пень, старые и разваленные дома никому не нужны. Просто стоят заброшенные.

+100!
Реальный Франковск, 5 минут езды от центра.
Зображення
Зображення


Вы может удивитесь, но такое есть в 20 минутах езды от Киева по Одесской трассе. Я нашему оппоненту уже писал не раз, но он как в бронепоезде. "Перемогамыздобулы". Мои знакомые и друзья никуда не уезжают, у них все прекрасно, а значит и во всей Украине так.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:28

  rjkz написав:Вы может удивитесь, но такое есть в 20 минутах езды от Киева по Одесской трассе.

Отнюдь, я смотрю на вещи реально. Могу дополнить, что количество бомжей в городе увеличилось раз в 5, причем многие молодые до 30. Многие возвращаются из сытой Европы, а здесь уже нет ни дома ни родственников, которые смылись выписав по суду своего незатейливого собрата.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:01

Величезний врожай нарковмісних конопель вагою у п’ять тонн виявила у Голованівському районі Кіровоградщини Служба безпеки України спільно з поліцією та під процесуальним керівництвом прокуратури. https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... qNJHW.dpbs

  R2 написав:Інститут соціології провів дослідження та виявив, що українці вперше вважають себе найбільш щасливими з 1995 року.

- заявила соціолог Ірина Бекешкіна.



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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:39

Так то оно может так, но это никак не связано с политикой и положением в стране. Просто появились вещи которые сами по себе делают людей счасливыми. Интернет(и все бонусы к нему), более качественная продукция и т.д
vineski87
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Конечно цены вуе а в кармане уё.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:18

Все соцпросы кто то финансирует. А кто даёт быбки - под того и подгоняют результат. Достаточно выбрать нужное место для опроса, например, Кончезаспа. Ну кому там могло стать жить хуже ?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:43

  rjkz написав:
  trololo написав:
  rjkz написав:yanyura, это им всем не выдали методичку, что в Украине все счастливы.


расскажите, что заставляет лично вас страдать. очень интересно. или вам хорошо, но страдают другие?


Нормальному человеку не может быть хорошо, когда вокруг него страдают люди.


Вокруг меня не страдают, странно. И вы не страдаете ведь. Наверное вы вор или коррупционер? Почему не страдаете как окружающие?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:49

Добрый день вчем участникам форума и с прошедшими новым годом и рождеством :)

  rjkz написав:Нормальному человеку не может быть хорошо, когда вокруг него страдают люди.


Люди разные бывают, но в целом - да. Общая обстановка действует и на личное восприятие счастья.
Сам я уехал уже достаточно давно, но родственники и знакомые остались, и особого счастья у них я не замечал. Хотя нищих и даже тех, кто вынужден выбирать, заплатить за коммуналку или купить одежду, среди них нет (кто-то работает "на дядю", но неплохо зарабатывает, кто-то сам себе хозяин), но в целом у народа нет уверенности в будущем. И разговоры про то, что нужно выжимать из рабюотодателя релокацию или пытаться искать возможности, чтобы открыть небольшой бизнес в Польше или Чехии, идут регулярно.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:02

  trololo написав:
  rjkz написав:
  trololo написав:расскажите, что заставляет лично вас страдать. очень интересно. или вам хорошо, но страдают другие?

Нормальному человеку не может быть хорошо, когда вокруг него страдают люди.

Вокруг меня не страдают, странно. И вы не страдаете ведь. Наверное вы вор или коррупционер? Почему не страдаете как окружающие?

Навколо мене люди теж не страдають і не корчаться від болю, або від голоду. Але, розмовляючи з багатьма друзями/знайомими - можу сказати, що %90 їх планують і шукають виходи, аби виїхати з країни. А в 2014-му більшість з них планували йти на передову.
До речі, саме по причині низьких з/п в Кропивницькому - декілька моїх друзів зараз на передовій.
Але є й зворотня ситуація - люди приїхали на новорічні свята з заробітків з Ізраеля. Оцінили та порівняли ситуацію - і планують тепер поїздку в Ізраель для завершення процесу звільнення, з подальшим поверненням сюди.
Я не кажу, що в 2018-му ми стали жити як в США, але хоча б на краплинку краще. Особисто по собі можу сказати, що в цьому році я вже не задумувався про те, як зекономити, аби вистачило на їжу для сім*ї до наступної з/п. А 2016-й та 2017-й у мене так і пройшли.
В 2018-му я дозволив собі взяти декілька споживчих кредитів. І представте собі - виплачую їх завчасно.
Додам, що роботу не міняв, а лише змінив своє відношення до неї.
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