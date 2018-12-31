За останні 23 роки українці відчувають себе...

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rjkz написав:Вы попались на удочку простой политтехнологии. Это примитивная схема - первую половину срока отжимаем по максимуму, вторую половину показываем "перемогамыздобулы". У народа короткая память. Но сейчас Украина берет внешние валютные кредиты под 10% годовых, линяют офшоры - бабки заводятся под выборы. После выборов все это надо будет кому-то отдавать. Угадайте - Кому? Народ - это просто дойная корова, которую ВЫГОДНО сейчас немного подкормить, а потом опять доить до полусмерти. Или Вы думаете от хорошей жизни половина трудоспособного населения сбежала отсюда? Да, оставшимся немного приподняли зп. Просто уже не особо есть кому работать.
Яку вудочку? Ти ж цим висказуванням сам підтверджуєш результати дослідження. Про причини таких результатів ніхто нічого не каже, бо і так всим зрозуміло. І ніхто не каже, що ми живемо в шику. Адже, коли 42% населення, елементарно, не можуть дозволити собі їсти те, що хочуть. Про які відпочинки в Ізраелі взагалі може йти мова. Якщо я кудись і поїду працювати - то це, скоріш за все, буде по робочій візі, або Грін Кард. Їхати за тисячі км, жити в халупі, щоб щомісячно висилати сім*ї по 1к євро/міс, не маючи жодного соц захисту і з ймовірністтю відмови на границі при наступній поїздці, навіть якщо вона буде дійсно для відпочинку? Мене на коліна життя ще не поставило, аби їхати кудись працювати по турвізі. І з іншої сторони - ситуація з з/п в Німеччині краще, ніж у наших сусідів. А якщо там приймуть закон про емігрантів - то цей варіант дійсно можна розглядати. А що до відмов - то жодному моєму знайомому не відмовили і не завернули в аеропорту. Тому подібну інформацію, без отримання підтвердження від перевірених мною джерел - вважаю агітаційною.
Я что-то не нашел у себя никаких противоречий. Если речь об отказах по турпоездкам в Израиль, то осмелюсь напомнить - с Израилем безвиз. Масса людей еще до евробезвиза попользовались этой ситуацией для нелегальной работы. Билеты туда не такие уж дорогие. Не обязательно покупать путевку - достаточно билета. Про ситуацию с заворотами узнал от знакомой - она владелица турагентства. Про надежду ехать в США "по гринкард" или "рабочей визе" - как Вы надеетесь это добыть? Страна практически закрыта для легальной иммиграции, если у Вас нет "особых обстоятельств" типа муж-жена- граждане США. Лотерея гринкард? Вы в курсе вероятности выигрыша для Украины? Менее 0,5%. Точнее около 0,35%.Многие играют по 10-15 лет и безрезультатно. Но и выиграть - это еще не все. Потом ведь надо интервью пройти и доказать офицеру, что Вы не сядете на шею государству прямо с трапа самолета. А для этого надо иметь деньги и/или показать что Вы можете продать, чтобы выручить необходимую сумму. Но и это еще не все - желательно иметь образование и востребованную специальность, очень желательно владеть языком. Do you speak English? В противном случае, офицер просто не одобрит Вашу визу. С Н1В ситуация ненамного лучше, но надо быть суперпуперспецом и иметь оффер, а потом еще и выиграть в лотерее наподобии лотереи грин кард. Или иметь бизнес здесь и там и попытаться заполучить L1. Вполне реальная, но дико дорогостоящая затея, для которой все равно надо иметь в начале В1/В2 и несколько лет на все действия. Или Вы миллионер, готовый инвестировать от 500 куе в Штатах? Или Вы знаменитый спортсмен, певец, актер, писатель, ученый? Тогда Вам будет просто заполучить О, это единственный тип виз по которым недобор. Даже если у Вас есть нечто, что позволит Вам добыть Гринку, то этот путь займет не один год.
rjkz Чому ти зациклився на штатах? Вчи англійський, розвивай свою професію, стань одним з найкращих фахівців - та го ту Чайна. В фінансовому плані це на багато краще. Ладно. Мій робочий день підходить до завершення - Всим щасливого Різдва!!!
jeugen написав:rjkz Чому ти зациклився на штатах? Вчи англійський, розвивай свою професію, стань одним з найкращих фахівців - та го ту Чайна. В фінансовому плані це на багато краще. Ладно. Мій робочий день підходить до завершення - Всим щасливого Різдва!!!
Самое заманчивое из всего этого, что речи о том, чтобы жить в Украине даже не стоит. Совершенствуйся и го ту... Т.е. для того чтобы уехать отсюда сейчас, пять лет назад нужно было нагадить, своим необдуманным или скажем безмозглым выбором, всем тем, кто не собирался этого делать от слова вообще? Наверное это и правда менталитет. Безразличие и невежество главенствует везде, отсюда и суждения. Если удалось пристроиться лучше, значить все так живут, но в реальности просто чихать, как там у кого-то.
ruvex написав:Т.е. для того чтобы уехать отсюда сейчас, пять лет назад нужно было нагадить, своим необдуманным или скажем безмозглым выбором, всем тем, кто не собирался этого делать от слова вообще?
При завгарі так само хотіли виїхати, ті самі відсотки, моя племінниця, з чоловіком, поїхали, зразу після ВНЗ, в Нідерланди, і вже громадяни. Тільки тоді можливостей було менше. Цікаво, що ватокоментатори навіть не усвідомлюють, що тікають із Совка з його копійчаними зарплатами, в якому так і не було реформ...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:При завгарі так само хотіли виїхати, ті самі відсотки, моя племінниця, з чоловіком, поїхали, зразу після ВНЗ, в Нідерланди, і вже громадяни. Тільки тоді можливостей було менше. Цікаво, що ватокоментатори навіть не усвідомлюють, що тікають із Совка з його копійчаними зарплатами, в якому так і не було реформ...
Хммм... Лукавите. Ваши родственники это еще не те же проценты. Многие в то время зарабатывали меньше, но на жизнь и на отдых хватало и не нужно было заколачивать дома целыми улицами, потому, как их просто стало невозможно отопить. Интересно другое, и об этом, как раз шел разговор, патриоты, не "усвідомлюють", что бегут они, как раз из Украины, через почти 29 лет независимости, но чтобы оправдать подобное, все эти годы кивают на совок и отсутствие реформ. Не раз и не два ратовали за то, что реформы сейчас идут такими темпами, что не догнать. Совсем запутались? Если все время бежать, то откуда взяться реформам, они действительно не смогут догнать убегающих, разве что в Польшах, Испаниях, Голландиях, только вернуться в один прекрасный момент будет некуда.
jeugen написав:rjkz Чому ти зациклився на штатах? Вчи англійський, розвивай свою професію, стань одним з найкращих фахівців - та го ту Чайна. В фінансовому плані це на багато краще. Ладно. Мій робочий день підходить до завершення - Всим щасливого Різдва!!!
Вы написали, что собираетесь куда-то ехать работать по ГРИН КАРД. Это документ постоянного жителя США, резидента, но не гражданина. Я ВАМ предоставил информацию, по вопросу, который, как я понял Вас-бы заинтересовал, но, судя по всему, которым Вы не владеете. Насчет меня - не беспокойтесь, в своем деле, меня некоторые компании считают экспертом (как для Украины - может быть, но уверен, что на международном уровне мне еще многое надо узнать). В отношении Китая, перефразирую народную мудрость "Не говорите мне куда идти и я не скажу что вам надо делать" .
ruvex написав:Интересно другое, и об этом, как раз шел разговор, патриоты, не "усвідомлюють", что бегут они, как раз из Украины, через почти 29 лет независимости, но чтобы оправдать подобное, все эти годы кивают на совок и отсутствие реформ. Не раз и не два ратовали за то, что реформы сейчас идут такими темпами, что не догнать. Совсем запутались?
Є реформи, а є їх наслідки. Коли в Східній Європі починали реформи - підвищували тарифи ЖКГ, масова приватизація із залученням західних компаній, шокова терапія - тоді теж масово валили із бідного постсовка. Коли прийшли наслідки реформ - експорт із сировинного став з великою доданою вартістю, тоді біг зупинився. В нас ще немає наслідку реформ, еспорт продовжує бути сировинним, тільки бензоколонки непогано живуть при сировинному експорті і то, поки ціна на нафту не обвалиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ruvex написав:Интересно другое, и об этом, как раз шел разговор, патриоты, не "усвідомлюють", что бегут они, как раз из Украины, через почти 29 лет независимости, но чтобы оправдать подобное, все эти годы кивают на совок и отсутствие реформ. Не раз и не два ратовали за то, что реформы сейчас идут такими темпами, что не догнать. Совсем запутались?
Є реформи, а є їх наслідки. Коли в Східній Європі починали реформи - підвищували тарифи ЖКГ, масова приватизація із залученням західних компаній, шокова терапія - тоді теж масово валили із бідного постсовка. Коли прийшли наслідки реформ - експорт із сировинного став з великою доданою вартістю, тоді біг зупинився. В нас ще немає наслідку реформ, еспорт продовжує бути сировинним, тільки бензоколонки непогано живуть при сировинному експорті і то, поки ціна на нафту не обвалиться.
Соглашусь с этим, только с одним маленьким уточнением, в тех странах не было и нет подобного уровня коррупции во власти.