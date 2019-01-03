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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 03 січ, 2019 13:28 Итоги: Валюта 03.01.19



Курс евро к доллару по состоянию на 10,30 Киева находится на уровне $1,1370 по сравнению с $1,1344 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась до $1,2559 против $1,2607 накануне.



Индекс USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,2%. По итогам 2018 года значение индекса увеличилось на 4,3% - это наилучшая динамика индикатора за три года.

Негативом для американской валюты стало ухудшение прогноза выручки Apple Inc.



Курс доллара к иене опустился в четверг до ¥107,55 против ¥108,88 накануне, курс евро к иене - до ¥122,27 против ¥123,53 по итогам предыдущей сессии.



«Полет в качество» после серии негативных релизов в начале этого года спровоцировал резкое повышение спроса на иены, отмечает аналитик IG Цзини Пань.

Трейдеры отмечают, что существенное укрепление иены происходит на фоне активизации торгов на розничных платформах в Японии, биржи которой закрыты в связи с праздниками.



Ликвидность рынка очень низкая, есть ощущение, что трейдеры пользуются каждой возможностью для продажи всего, что можно.



Статданные из Китая, опубликованные накануне, указали на первое с мая 2017 года снижение производственной активности. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта - минимума с февраля 2016 года - по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.

Курс юаня опустился в ходе торгов до 6,8757 юаня/$1 по сравнению с 6,8620 юаня за $1 накануне.



Фьючерсы на золото в среду выросли до самого высокого уровня с июня, поскольку снижение фондового рынка Азии и волатильность на фондовом рынке США подогрели аппетит к так называемым активам-убежищам.



По итогам торгов на СОМЕХ февральское золото прибавило $2,80, или 0,2%, до $1284,10 за унцию. Это был самый высокий уровень закрытия с середины июня, хотя, согласно данным «Итогов», он намного ниже максимума сессии - $1 291.

В 2018 году золото снизилось примерно на 2%, но в декабре выросло на 4,6% и выросло на 7,2% за последние три месяца года.



Мартовское серебро также выросло на 0,7% до $15,649 за унцию. Серебро по итогам 2018 года потеряло 9,4%, но выросло на 9,4% в декабре и зафиксировало квартальную доходность 5,7%.



Цены на «желтый металл» показали, что «покупательский интерес к безопасным активам на фоне все еще очень шаткого рынка акций США», - сказал Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco.com. - Золото «сейчас приближается к психологическому сопротивлению на уровне $1300,00, которое, если его преодолеют, привлечет еще больший интерес покупателей».



Мировые фондовые рынки реагировали «негативно на более слабые экономические данные, поступающие из Китая, второй по величине экономики мира», - сказал Уайкофф.

Согласно данным, опубликованным в среду, индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая Caixin упал до 49,7 в декабре, упав впервые ниже 50 с мая 2017 года.

«2019 год уже начинает нестабильно стартовать, и мы ожидаем, что политическая и экономическая неопределенность 2018 года будет продолжаться и углубляться, что будет поддерживать золото», - сказал Марк О'Бирн, директор по исследованиям в GoldCore. - «Мы позитивно настроены на золото в январе и в 2019 году, поскольку фон рынка выглядит очень благоприятным».



Апрельская платина выросла на 0,4% до $804 за унцию, а мартовский палладий прибавил 0,1% до $1198,80 за унцию.



Падение фьючерсов на американские фондовые индексы в первой половине дня оказывало давление на рисковые инструменты и способствовало укреплению курса йены против других основных валют. Индекс Dow Jones упал с открытия торгов более чем на 1,5%, однако впоследствии полностью скорректировал это падение.



Иена резко выросла на фоне покупок. Пара доллар-иена обвалилась на более чем 300 пунктов, кросс пары иены рухнули на 3-5% в течение нескольких минут. По состоянию на 01.15 Киева на рынке наблюдается коррекция этой пары.



Курс пары доллар-иена после падения до уровня ¥108,70, минимального с июня прошлого года, вновь поднялся выше уровня ¥109,00 и достиг отметки ¥109,45. Закрытию позиций по рисковым инструментам способствуют опасения замедления темпов экономического роста мировой экономики. Подобным настроениям способствуют опубликованные сегодня значения индексов деловой активности за декабрь в Китае и некоторых странах еврозоны, которые оказались ниже прогнозируемых уровней.



Курс пары евро-иена упал 02 января почти на 200 пунктов до отметки ¥123,84.



Пара фунт-иена понизилась почти на 250 пунктов до уровня ¥137,39.



Курс пары австралийский доллар-иена упал на 130 пунктов до уровня ¥75,96, минимального с сентября 2016 года.



Президент США Трамп заявил в среду, что падение котировок на фондовых рынках в прошлом месяце было лишь «небольшим затруднением». Трамп отметил, что котировки росли долгое время, и будут продолжать расти.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 03 января понизился на 8,38 коп. и составил 69,3868 RUB/USD.



Украина



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,71/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу около 10.01, котировки доллара, отреагировав на двойную порцию притока экспортной выручки из-за рубежа, опустилась к уровню 27,52/27,58 UAH/USD на фоне преобладания предложения.



Спустя 7 минут, на 10.08 котировки «американца» консолидировались на более узкой отметке 27,52/27,55 UAH/USD.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего «сжатия». На риски нехватки гривни указывало снижение с уровня 56 543,2 млн. грн. к отметке 35 647,7 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Незначительное затишье на межбанке прервалось около 10.45 Киева, когда очередная волна продаж уронила пару доллар-гривня к 27,50/27,54 UAH/USD.



К 10.57 безналичный «американец» консолидировался на отметке 27,49-50/27,52 UAH/USD, задержавшись здесь до 11.00 Киева.



Дополуденное снижение курса доллара на валютном межбанке сопровождались признаками сжатия на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подняли офера чс уровня 16,00/17,50% к отметке 16,00/18,00% годовых.



Эта динамика показателя в целом совпадает с заметным снижением остатков на коррсчетах регулятора.



По состоянию на 11.34 котировки доллара ограничились расширением спреда до 27,48/27,52 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, регулятора пока на рынке не видно.



Около 12.14 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,48/27,52 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложение и немного понизившейся торговой активностью.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,5129 UAH/USD, потеряв 16,69 коп.



По состоянию на 12.56 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 27,48/27,52 UAH/USD.



Около 12.59 котировки доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 января с уровней: доллар – 27,60/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 02 января по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1341, поднявшись до $1,1368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1364 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,45/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 января спрос упал на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.), рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 80 пунктов).



На открытии торгов 03 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,45/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 января спрос упал на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.), рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 80 пунктов).



На старте торгов 03 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки были сбалансированными.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное падение действующих цен в паре доллар-гривня и «плюрализм мнений» в паре евро-гривня: доллар - 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 31,40-50/31,60-65 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие, клиент пассивен. Дилеры местного рынка пробавляются «перебросами» между собой.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении обслуживания доминировавшего с открытия клиентского «приноса» валюты. По этой причине действующие цены в городе понизились до 27,85/27,98 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль 0,393/0,400 UAH/RUB. Торговая активность низкая.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного незначительно понизились, отреагировав на коррекцию безналичного «американца» на межбанке: 27,83/27,93 UAH/USD, евро – 31,47/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж..



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,70/31,82 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,400 UAH/RUB, Киев опт 27,80/27,95 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,80/27,95 UAH/USD, евро (опт) 31,60/31,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,60/31,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,70/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,370/0,400 RUB/USD, Одесса – опт 27,80/27,95 UAH/USD, розница – 27,75/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,05 UAH/USD; евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,400 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , http://www.forexpf.ru , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Долларовый индекс снижается в четверг утром, иена укрепляется на фоне увеличения спроса на активы «тихой гавани» в связи с сигналами ослабления экономики КНР.Фьючерсы на золото в среду выросли до самого высокого уровня с июня, поскольку снижение фондового рынка Азии и волатильность на фондовом рынке США подогрели аппетит к так называемым активам-убежищам.Падение фьючерсов на американские фондовые индексы в первой половине дня оказывало давление на рисковые инструменты и способствовало укреплению курса йены против других основных валют. Индекс Dow Jones упал с открытия торгов более чем на 1,5%, однако впоследствии полностью скорректировал это падение.Иена резко выросла на фоне покупок. Пара доллар-иена обвалилась на более чем 300 пунктов, кросс пары иены рухнули на 3-5% в течение нескольких минут. По состоянию на 01.15 Киева на рынке наблюдается коррекция этой пары.Курс пары доллар-иена после падения до уровня ¥108,70, минимального с июня прошлого года, вновь поднялся выше уровня ¥109,00 и достиг отметки ¥109,45. Закрытию позиций по рисковым инструментам способствуют опасения замедления темпов экономического роста мировой экономики. Подобным настроениям способствуют опубликованные сегодня значения индексов деловой активности за декабрь в Китае и некоторых странах еврозоны, которые оказались ниже прогнозируемых уровней.Курс пары евро-иена упал 02 января почти на 200 пунктов до отметки ¥123,84.Пара фунт-иена понизилась почти на 250 пунктов до уровня ¥137,39.Курс пары австралийский доллар-иена упал на 130 пунктов до уровня ¥75,96, минимального с сентября 2016 года.Президент США Трамп заявил в среду, что падение котировок на фондовых рынках в прошлом месяце было лишь «небольшим затруднением». Трамп отметил, что котировки росли долгое время, и будут продолжать расти.Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,71/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу около 10.01, котировки доллара, отреагировав на двойную порцию притока экспортной выручки из-за рубежа, опустилась к уровню 27,52/27,58 UAH/USD на фоне преобладания предложения.Спустя 7 минут, на 10.08 котировки «американца» консолидировались на более узкой отметке 27,52/27,55 UAH/USD.Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего «сжатия». На риски нехватки гривни указывало снижение с уровня 56 543,2 млн. грн. к отметке 35 647,7 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Незначительное затишье на межбанке прервалось около 10.45 Киева, когда очередная волна продаж уронила пару доллар-гривня к 27,50/27,54 UAH/USD.К 10.57 безналичный «американец» консолидировался на отметке 27,49-50/27,52 UAH/USD, задержавшись здесь до 11.00 Киева.Дополуденное снижение курса доллара на валютном межбанке сопровождались признаками сжатия на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подняли офера чс уровня 16,00/17,50% к отметке 16,00/18,00% годовых.Эта динамика показателя в целом совпадает с заметным снижением остатков на коррсчетах регулятора.По состоянию на 11.34 котировки доллара ограничились расширением спреда до 27,48/27,52 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, регулятора пока на рынке не видно.Около 12.14 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,48/27,52 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложение и немного понизившейся торговой активностью.Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,5129 UAH/USD, потеряв 16,69 коп.По состоянию на 12.56 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 27,48/27,52 UAH/USD.Около 12.59 котировки доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 января с уровней: доллар – 27,60/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с 02 января по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 января по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1341, поднявшись до $1,1368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1364 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,45/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 января спрос упал на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.), рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 80 пунктов).На открытии торгов 03 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,45/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 января спрос упал на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.), рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 80 пунктов).На старте торгов 03 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки были сбалансированными.На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное падение действующих цен в паре доллар-гривня и «плюрализм мнений» в паре евро-гривня: доллар - 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 31,40-50/31,60-65 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие, клиент пассивен. Дилеры местного рынка пробавляются «перебросами» между собой.По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении обслуживания доминировавшего с открытия клиентского «приноса» валюты. По этой причине действующие цены в городе понизились до 27,85/27,98 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль 0,393/0,400 UAH/RUB. Торговая активность низкая.Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного незначительно понизились, отреагировав на коррекцию безналичного «американца» на межбанке: 27,83/27,93 UAH/USD, евро – 31,47/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж..В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,70/31,82 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,400 UAH/RUB, Киев опт 27,80/27,95 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,80/27,95 UAH/USD, евро (опт) 31,60/31,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,60/31,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,70/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,370/0,400 RUB/USD, Одесса – опт 27,80/27,95 UAH/USD, розница – 27,75/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,05 UAH/USD; евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,400 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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