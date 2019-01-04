Итоги: Энергетика 04.01.19

Нервозность на рынке, однако, сохраняется в связи с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 07.45 Киева составляет $56,11 за баррель, что на $0,16 (0,29%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $1,04 (1,89%) - до $55,95 за баррель.
Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,24 (0,51%) - до 47,33 доллара за баррель. По итогам торгов 03 января контракт вырос в цене на $0,55 (1,18%) - до $47,09 за баррель.
С начала этой недели Brent подорожала на 7,5%, максимальными темпами с апреля, WTI выросла в цене на 4,3%, самыми высокими темпами с июня.
Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн. б/с.
Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.
Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.
Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков.
Тем не менее, подъем цен на нефть, отмеченный в четверг, несмотря на падение фондового рынка, является благоприятным сигналом для нефтеотрасли.
Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным в четверг, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам шестой недели подряд - на 483 тыс. баррелей.
В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,46 млн баррелей, запасы бензина - подскочили на 8 млн баррелей, сообщил API.
Официальные данные о запасах нефти в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в пятницу.
Цены на нефть в четверг выросли, рост продолжается четвертую сессию подряд, получив поддержку со стороны данных опроса, показавших снижение месячной добычи основных экспортеров.
Снижение рынка акций и опасения в отношении спроса на энергоносители продолжили поддерживать неуверенность инвесторов.
Февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 55 центов, или на 1,2%, до $47,09 за баррель, после снижения ранее до минимума на $45,35. В 2018 г. цена WTI по ближайшему контракту снизилась на 24,8%.
Мартовский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,04, или на 1,9%, до $55,95 за баррель, после снижения ниже $54. За прошлый год цена Brent снизилась на 19,5%.
Ранее фьючерсы на нефть были в ситуации перепроданности, но без заметного катализатора для роста ценами WTI может быть сложно вернуться выше сопротивления выше $50 за баррель.
Для двух марок нефти четверг стал четвертой сессией роста подряд, уровень закрытия был наиболее высоким примерно за две недели. В среду WTI и Brent выросли на более чем 2%, после сообщения о снижении экспорта нефти Саудовской Аравией в декабре.
Согласно опросу аналитиков Reuters, данные которого вышли в четверг, уровень добычи членов ОПЕК в декабре был 32,68 млн. баррелей в день — на 460 тыс. баррелей в день меньше, чем месяцем ранее. Опрос Bloomberg показал, что объём добычи ОПЕК снизился в декабре на 530 тыс. баррелей в день до 32,6 млн. баррелей в день. По двум опросам месячное снижение добычи наиболее сильное с января 2017 г.
Снижение добычи произошло перед сокращение добычи на 1,2 млн. баррелей в день с уровня добычи октября 2018 г., на которое согласились члены ОПЕК и их партнёры вне ОПЕК, которое должно произойти в начале этого года.
Однако волатильность в ценах «рисковых активов», включая энергоносители, и опасения замедления мировой экономики оставалась сильным препятствием для цен с точки зрения спроса.
Администрация энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что объём добычи нефти в США в 2019 г. вырастет на 1,2 млн. баррелей в день.
В пятницу EIA представит данные по изменению запасов в США на прошлой неделе. Данные выходят на этой неделе с задержкой из-за выходного на новый год.
Данные по изменению запасов от Американского института нефти (API) выйдут в четверг, они также выходят с задержкой.
Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что данные EIA покажут снижение запасов нефти на неделе, закончившейся 28 декабря, на 1,3 млн. баррелей, и рост запасов бензина и дистиллятов по 1,6 млн. баррелей.
США: данные по изменению запасов нефти на прошлой неделе от API:
Данные Американского института нефти (API)
запасы нефти -4,5 млн. баррелей
запасы бензина +8,0 млн. баррелей
запасы дистиллятов +4,0 млн. баррелей
запасы нефти в терминале в Кушинге +483 тыс. баррелей.
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