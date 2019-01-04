Итоги: Энергетика 04.01.19

Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:15

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн. б/с.



Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.



Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков.



Тем не менее, подъем цен на нефть, отмеченный в четверг, несмотря на падение фондового рынка, является благоприятным сигналом для нефтеотрасли.



Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным в четверг, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам шестой недели подряд - на 483 тыс. баррелей.



В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,46 млн баррелей, запасы бензина - подскочили на 8 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах нефти в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в пятницу.

Для двух марок нефти четверг стал четвертой сессией роста подряд, уровень закрытия был наиболее высоким примерно за две недели. В среду WTI и Brent выросли на более чем 2%, после сообщения о снижении экспорта нефти Саудовской Аравией в декабре.



Согласно опросу аналитиков Reuters, данные которого вышли в четверг, уровень добычи членов ОПЕК в декабре был 32,68 млн. баррелей в день — на 460 тыс. баррелей в день меньше, чем месяцем ранее. Опрос Bloomberg показал, что объём добычи ОПЕК снизился в декабре на 530 тыс. баррелей в день до 32,6 млн. баррелей в день. По двум опросам месячное снижение добычи наиболее сильное с января 2017 г.



Снижение добычи произошло перед сокращение добычи на 1,2 млн. баррелей в день с уровня добычи октября 2018 г., на которое согласились члены ОПЕК и их партнёры вне ОПЕК, которое должно произойти в начале этого года.



Однако волатильность в ценах «рисковых активов», включая энергоносители, и опасения замедления мировой экономики оставалась сильным препятствием для цен с точки зрения спроса.



Администрация энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что объём добычи нефти в США в 2019 г. вырастет на 1,2 млн. баррелей в день.

В пятницу EIA представит данные по изменению запасов в США на прошлой неделе. Данные выходят на этой неделе с задержкой из-за выходного на новый год.

Данные по изменению запасов от Американского института нефти (API) выйдут в четверг, они также выходят с задержкой.



Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что данные EIA покажут снижение запасов нефти на неделе, закончившейся 28 декабря, на 1,3 млн. баррелей, и рост запасов бензина и дистиллятов по 1,6 млн. баррелей.

Цены на нефть растут в пятницу утром пятую сессию подряд на сигналах снижения добычи государствами ОПЕК.Нервозность на рынке, однако, сохраняется в связи с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.Цены на нефть в четверг выросли, рост продолжается четвертую сессию подряд, получив поддержку со стороны данных опроса, показавших снижение месячной добычи основных экспортеров.Снижение рынка акций и опасения в отношении спроса на энергоносители продолжили поддерживать неуверенность инвесторов.США: данные по изменению запасов нефти на прошлой неделе от API:Данные Американского института нефти (API)запасы нефти -4,5 млн. баррелейзапасы бензина +8,0 млн. баррелейзапасы дистиллятов +4,0 млн. баррелейзапасы нефти в терминале в Кушинге +483 тыс. баррелей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: