Що турбує українців найбільше (опитування)

yanyura написав:А вот и реальный результат его работы:
В Украине за 4 года продукты подорожали от 58% до 542%. Подешевела только гречка – на 6%.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44263 ... y-pitaniya
Если будете утверждать, что экономика не входит (по Конституции) в его сферу деятельности, не стоит забывать, кто вносит кандидата на пост премьер-министра и чье большинство в ВР, которая его назначает.
Вже не раз коментував подібні викиди інформації. Це повний брєд. Якщо виконувати порівняння - то його треба виконувати в порівнюваних площинах і одиницях. А саме:
- порівнювати кінець з кінцем, наприклад грудень 2013 з груднем 2018;
- порівняння необхідно виконувати однакових одиницях, наприклад в долл.
Притримуючись цього підходу отримаємо:
- вартість курятини 2013 - 2,9 долл/кг; 2018 - 2,15 долл/кг;
- вартість свинини 2013 - 6,3 долл/кг; 2018 - 3,6 долл/кг;
- і так далі;
- середня з/п 2013 - 438 долл; 2018 - 340 долл;
- мінімальна з/п 123 долл; 2018 135 долл.
Невже так важко робити все об*єктивно? А не виділяти елементи, якими не думаючи граються політики.