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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:58
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
А "вранье" там в принципових підходах . Щось я ніколи не чув , щоб ці політики говорили про суттєвий ріст заробітних плат ( крім останнього "популізму" з ростом мінімалки) - що буде змушувати бізнес крутитися і піднімати продуктивність за рахунок іновацій якихсь . Розмови тільки про високі тарифи і ціни . Та вони і повинні стати світовими - бо такий зараз світ пов"язиний - але і доходи повинні рости синхронно ... У цих же журналістів та експертів зарплати далеко не середні - про що вони чомусь не говорять - "радеют" за бідних пересічних ...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:19
Вибач, на момент написання відповіді - не читав.
Тепер коментую:
- в 2017-му році я купував говядину на ярмарку за 70, а свинину за 40-50грн/кг. Згоден, що в магазинах мясо коштувало вказану СТРАНА вартість - але воно в тих магазинах і лишалось;
- порівння приводились в "правильному" вигляді - де є зрада - додавали ворівняння в валюті, об*єми використання - підібранні, аби додати більше жаху. Що до опалення - то в 2017-му я в найхолодніший місяць платив за опалення 2-ки - 1 490грн(а за інші місяці платіжки не перевищували 1000грн, таким чином по старій системі виходило б по 460грн/міс на протязі року), а в 2013-му за опалення 2-ки платив по 250грн/міс на протязі всього року.
- тепер про брехню - в 2013-му рис коштував 11-30грн/кг, гречка близько 30грн/кг. Невже ви не пам*ятаєте пустих полиць в магазинах. Картопля в 2017-му коштувала не більше 4-х грн.
Що до рейтингів - коментувати нічого, це суб*єктивна думка деяких авторитетних аналітиків.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:54
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:54
Это называется подтасовка фактов. В приличном обществе за это ̶б̶ь̶ю̶т̶ ̶п̶о̶ руки не подают. Автор (Дорошенко) пишет прямо:
и приводит сравнение декабря 2018 с декабрем 2014. Т.е. цены Президента Порошенко и Президента Порошенко (Януковича нет уже почти год).
Ты же, чтобы показать, что автор (Дорошенко) неправ, сравниваешь декабрь 2018 с декабрем 2013. Т.е. цены Президента Януковича и Президента Порошенко и на этом основании делаешь выводы, что жизнь в 2018 не стала хуже, чем в 2013-м и что автор пишет неправду.
Хочешь сравнить 2013 с 2018? Нет проблем. Но это будет лично твое сравнение, а не того автора, цифры которого ты фальсифицируешь. Иначе
с твоей стороны. Может хватит юлить и выгораживать Порошенко?
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:27
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
Я його не вигоражую. Просто ненавиджу не об*єктивність. А ще коли навколо відкуліблених данних починають розгортати ПІАР.
Вибач, я що до тебе трохи погарячкував, але не треба було вказувати, що я не читав статті.
І хочу додати, що в порівнянні сьогодні з 2013-м - мій рівень життя абсолютно такий же, хоча, по Сміту, мав стати трохи краще. Ну то таке... Звичайно ж в проміжку між 2013 та сьогодні були часи, коли на утримання себе та сім*ї потрібно було витрачати "подушку безпеки", але наразі знову пішов процес її наповнення.
Чому мені імпонує Порошенко - бо мені подобаються зміни, які відбуваються. Мені зовсім не подобаються темпи цих змін - але напрям зрозумілий і я вважаю його вірним. Для прикладу приведу як позитивні так і негативні, можливо міністри прочитають та підкорегують свої відомства.
Позитивні:
- Дорожна поліція - як мінімум в Києві вони виконують свою роботу в межах своїх повноважень, сервісні центри реєстрації автомобілів в Києві та Кропивницькому працюють на ура. Протестовано особисто;
- Євроінтеграція - навіть, якщо документально Європа не хоче мати з нами справи - саме для наших людей європейські країни відкривають квоти для працевлаштування, хоча це і жарт, але безвіз - вважаю хорошим знаком;
- Боротьба з корупцією - зараз, як мінімум в Києві, в державних установах я можу отримати запитуване не заносячи додаткових коштів, а це дорогого коштує. Додатково - на дорогах менше "свиней" на Гєліках чи Майбахах;
- Підтримка держави - зараз вона стала більш суттєвою. Якщо раніше, прикладом на школи та дитсадки виділяла держава кошти, але підручники/парти/ремонти - батьки робили за власний кошт. Зараз навіть в дитсадку нам повідомили, що не треба допомагати фінансово;
- Сайт КМДА - E Misto - працює на ура.
Негативні:
- Слідча поліція - у нас взагалі є такий орган, якщо так - то чи там хтось працює?
- Автодор - таке відчуття що по шиї отримав тільки Київавтодор і то трошечки, бо нові дороги за 2-3 роки починають руйнуватись. В інших областях навіть 2 роки не витримують.
- МВС - чомусь повноваження поліції закінчуться на стеженні за ситуацією до моменту критичності, а потім культурно, а головне повільно провести дескалацію конфліктів (згадаємо випадок з наркоманом за кермом БМВ та поліцейськими, яких наказали нізащо - а мали нагородити). І зона АТО - скільки ще наші хлопці там будуть гинути?;
- співвідношення заробітку до першочергових витрат - тут пояснювати нічого;
- гальмування проектів розвитку;
- публічне закривання очей на махінації НАФТОГАЗу, СКМ, і інших контор, які належать політичній еліті;
- Шевченко балатується в президенти на зароблені на Буковелі кошти, хоча Буковель є задактом по просроченому кредиту - це як?
- Не розігнав Верховну Раду в 2015-му, коли ті розплакались, що місяць прожити на 4 мінімільні з/п - неможливо. Їх тоді взагалі повісити всих потрібно було, а не з/п підняти.
На Рошен - мені впринципі пофіг. Цукерки та шоколад - смачні, ціни прийнятні. Мене це задовольняє. Якщо говорити про конкуренцію в кондитерстві - то АВК давно прос*рало все, Корону та Лукас - задавили, але лишили певну частину ринку.
Звісно, питань до влади дуже багато. Але, це перший президент - по роботі якого видно, що закладається фундамент, для більш стрімкого розвитку країни. Так, все повільно. Дуже повільно. Шляхом тиранії це можна було б зробити до 2015-го.
Але навіть порівнюючи кожен з негативів від правління Порошенко з ситуацією по цим же питанням при Януковичу - зараз по всим питанням стало краще ніж було. Для прикладу:
- Слідча поліція - зараз її чесно немає, а тоді слідчі вимагали гроші за об*єктивне розслідування;
- Укравтодор - туди просто вливали бабки;
- співвідношення витрат до заробітку - теж;
- проектів розвитку країни взагалі не було;
- про залоги в держ. банках ніхто нічого не знав - справа Березкіна;
- В ВР сиділи і зараз сидять його куратори.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:35
Про 21е место украинской армии в 2014м году, в красках:
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:10
Поэтому лугандонцы уже дошли до Киева, как обещали?
Ух ты, какие интересные песни. Раньше было что-то другое, не попытки изобразить демократию в Константинополе.
Круто, чего уж там. Как, смогли Крым с Донбасом защитить в 2014-м? Смогли, да?
Ну тогда выскажем "фе" Порошенко.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:15
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
Можно подробнее про тему признания, желательно голые факты без личностной оценки.
Наплевать на собеседника это много ума не надо, скорее наоборот.
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