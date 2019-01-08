Итоги: Энергетика: 08.01.19

По состоянию на 7.15 Киева цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% - до $57,45 за баррель.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,25% - до $48,64 за баррель.
В понедельник в Пекине официально стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. На фоне ожиданий рынками ослабления напряженности в торговых вопросах между странами цены на нефть получили поддержку, в ходе торгов понедельника рост цен на «черное золото» достигал 3%.
Аналитики отмечают и другие причины, поддерживающие цены на нефть.
Нефтяные цены получили поддержку от сокращения добычи странами ОПЕК и стабилизации фондовых рынков.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.
В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.
ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч - на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, который, как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, составлял 11,4 миллиона баррелей в сутки.
Фьючерсы на нефть в понедельник выросли на оптимизме, связанном с торговыми переговорами между США и Китаем, а также с ограничениями добычи крупных экспортёров, однако закрытие было существенно ниже максимумов сессии. Goldman Sachs снизил прогноз цен на опасениях в отношении спрос на энергоносители и потенциала избытка предложения.
Рост цен произошел после оптимистичных цифры по занятости вне сельского хозяйства в США в пятницу, которые охладили опасения рецессии, и помогли повысить прогноз спроса на энергоносители.
Февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 56 центов, или на 1,2%, до $48,52 за баррель, что существенно ниже максимума сессии 49,79 долларов за баррель.
На прошлой неделе контракт вырос на 5,8%.
Мартовский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 27 центов, или на 0,5%, до $57,33 за баррель, также большая часть рост была отыграна, в течение сессии цена достигала $58,93 за баррель.
На прошлой неделе контракт вырос на 7,2%.
Саудовская Аравия, по сообщению Wall Street Journal, сократит объём экспорта на 800 тыс. баррелей в день с около 7,9 млн. баррелей в день в ноябре — мера, нацеленная на повышение цен выше $80 за баррель.
Оптимизм в отношении спроса на нефть был повышен, так как высокопоставленные представители Китая приняли участие в переговорах в США в понедельник по разрешению торговых разногласий, которые поддерживали неопределённость на мировых рынках.
В IV квартале 2018 г. цены нефть рухнули примерно на 40% с максимума за четыре года, достигнутого в начале октября, при давлении со стороны избытка предложения и замедлении роста мировой экономики, которое вызвало опасения за спрос на энергоносители.
Недавно цели получили поддержку со стороны двух опросов, показавших, что добычи нефти основным производителями в декабре показала наиболее сильное месячное снижение с января 2017 г.
Соглашение по сокращению добычи ОПЕК и стран-партнёров на 1,2 млн. баррелей начало действовать в начале месяца, и продлится на шесть месяцев.
«Если выполнение соглашения ОПЕК и союзников вне ОПЕК будет таким же полным, как соглашения два года назад, рынок нефти вероятно будет ребалансирован в первой половине года», - отмечают в записке аналитики из Commerzbank.
В понедельник Goldman Sachs снизил прогноз по цене спот на Brent и WTI. Там ожидают средней цены Brent $62,50 за баррель (против $70 ранее) и средней цены WTI $55,50 за баррель (против $64,50 ранее).
В записке аналитики Goldman Sachs отмечают «более высокие уровни запасов, устойчиво превосходящий ожидание рост шельфовой добычи в 2018 г. при мало наблюдаемой инфляции издержек, более слабые, чем ранее ожидалось, ожидания по спросу. и повышение добывающих мощностей с низкими издержками.
Вышедшие в понедельник данные показал, что индексе деловой активности в сфере услуг в США снизился в декабре до 57,6 с 60,7 в ноябре. Негативные экономические данные могут нанести ущерб перспективе спроса на энергоносители.
Цены на нефть проигнорировали впечатляющий рост запасов бензина и дистиллятов.
Коммерческие запасы нефти в США почти не изменились, несмотря на ожидания их большого сокращения. Зато запасы бензина и дистиллятов продемонстрировали впечатляющий рост.
Министерство энергетики США опубликовало еженедельный отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в стране за неделю до 28 декабря. Обычно эта статистика выходит по средам, но из-за приостановки работы федерального правительства США публикация данных сдвинулась на пятницу. Согласно отчету (в баррелях):
запасы сырой нефти: +7 000;
запасы нефтехранилищах Кушинга: +0,641 млн.;
запасы бензина: +6,89 млн.;
запасы дистиллятов: +9 529 млн.;
загруженность НПЗ: +2,1%.;
добыча нефти: без изменений на уровне 11,7 млн. баррелей в день.
Котировки WTI первоначально отреагировали на эти новости незначительным снижением, однако эта просадка была мгновенно выкуплена.
Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали снижение запасов сырой нефти на 3 млн. баррелей и рост запасов бензина на 8 млн. баррелей.
Накануне ночью были опубликованы данные Американского института нефти (API), которые традиционно предшествуют официальным цифрам Минэнерго. Данные API составляются на добровольной основе. Они показали, что за отчетную неделю (в баррелях):
запасы сырой нефти: -4,46 млн.;
запасы в Кушинге: +0,483 млн.;
запасы бензина: +8 млн.;
запасы дистиллятов: +3,96 млн.
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