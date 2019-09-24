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Finance.ua: Як правильно
бути клієнтом «Сільпо»

Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:27

swan forever
Указываете примерный вес. В примечании пишете пожелания. Я написал 5 помидоров - столько и положили.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:45

  Vorlon написав:Сильпо запустило онлайн-заказ товаров своего ассортимента:
https://shop.silpo.ua
Протестировал сегодня!

Нововведення добре, якраз в дусі часу.
Але є деякі продукти, які краще обирати власноруч, наприклад свіже м'ясо, тут тільки треба дивитись на місці. Ну значить можно окремо зайти і вибрати, а інше вже буде зібрано і чекати оплати.
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
avjej
 
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