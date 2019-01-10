Понад 42% українського експорту надходить до країн ЄС.
Дивися повний текст Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне економічне зростання.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 21:38
Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне економічне зростання.
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:38
"Всемирный банк ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 2,9%"
Кручу, верчу ..., хотя войну "закончил", ВВП фигня ;)
А вот с этого ресурса выдержка, совсем недавно
"Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,3% с 3,5%, прогнозируемых ранее.
Как говорится в сообщении Фонда, в 2019 году прогнозируется рост на уровне 2,7%, как и ранее."
То есть с реформами что то не то, ну по логике Петра Алексеевича ;)
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 10 січ, 2019 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:47
3.4% это реально 0, Украине чтобы просто стать на уровень Восточной Европы нужно не менее 10% в течении 15 лет. Хотя для воющей страны цифра конечно достойная, так что 10% роста после уничтожения России, как единого государства, скорее всего будет.
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:47
Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...
Алексеевич, как только уйдут, так и будет.
Но спасибо за попытку, я поржал.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 10 січ, 2019 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:55
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе. ©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:08
Чем ближе дата выборов,тем абсурднее и глупее звучат заявления кандидатов и других чиновников при власти.
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:33
Есть песня по этому поводу.
Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня.
Как ВВП за 2 недели после выборов не поднимется - вот это странно
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:33
Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...
Заголовок помилковий, рік повинен бути 2018.
В оригіналі теж помилка в заголовку
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:35
Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...
в этом году и президентские и парламентские выборы.
ввиду одних этих событий рекордный рост сомнителен, а учитывая, что 14-15 ярдов баксов долгов отдать в этом году надо, так вообще странные заявления.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43917 ... shhem-godu
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:38
Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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