Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:20

antikkristall написав: Народная примета - появление статей об индексе Биг-Мака предвестник снижения курса гривны, кстати, деревянный, который по этому индексу недооценен еще больше, за прошлый год упал почти на 20%.... Народная примета - появление статей об индексе Биг-Мака предвестник снижения курса гривны, кстати, деревянный, который по этому индексу недооценен еще больше, за прошлый год упал почти на 20%....

Да ладно вам - индекс ежегодно считаетсяИ показывает он разницу покупательной способности доллара, а не справедливую стоимость местных валют - журналисты на то и журналисты, чтобы глубоко не разбираться в экономических процессах.Локальные валюты глобального бизнеса Макдональдс являются просто техническим средством сбора денег для последующего их обмена на доллар, потому что корп. отчетность Макдональдс ведет в долларах, и акциями торгует за доллар.Соответсвенно, индекс Биг Мака показывает разницу долларовой стоимости одного и того же товара по всем странам мира, что является паритетом его покупательной способности (ППС).И получается, что не гривна недооценена к доллару на 65%, а себестоимость того, из чего в Украине произведен Биг Мак недооценена на 65%.Теперь давайте разберемся, из чего он произведен, что его цена отличается от американской почти втрое (1 / (1 - 65%)).Рецепт одинаковый, порция одинаковая, одинаковое торговое и кухонное оборудование, одинаковое (стандартизированное) количестсво обслуживающего персонала. А из чего сделан - из биржевых товаров, либо товаров, имеющих схожую стоимость по всему миру (бургер - мука, сыр, мясо; обертка - бумага, пластик).Единственное, что РАДИКАЛЬНО отличается от страны к стране и имеет отношение к производству и продаже Биг Мака - это СТОИМОСТЬ ТРУДА!Зарплата сотрудников Макдональдс и его поставщиков в Украине и США отличается настолько радикально, что цена конечного продукта (производимого далеко не только из труда, а еще массы "сырья", имеющего одинамиковую стоимость в обеих странах) отличается 2-2,5 раза!Поэтому когда вам в Украине впаривают европейские импортные паритеты, будьте уверены - это от лукавого! Там цены выше, поскольку стоимость труда выше, а не потому что "там никого не дотируют, в отличие от Украины". Если в Украине кто-то кого-то и дотирует, так это наемный работник экспортной, или монопольной компании - своего собственника!