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Індекс Біг Мака: гривна
виявилася однією з найбільш...

Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:05

Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:05

Народная примета - появление статей об индексе Биг-Мака предвестник снижения курса гривны, кстати, деревянный, который по этому индексу недооценен еще больше, за прошлый год упал почти на 20%....
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:31

Просто макдаку трудно впарить украинцам за дорого булку с котлетой и мизерным количеством зелени, потому что есть конкуренты, предлагающие более сбалансированные по составу блюда.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:40

The Economist
Вартість гривні недооцінена на 65,2%.
Реальний курс за купівельною спроможністю повинен бути 9,68 гривень за долар

Это просто ГЛУПОСТЬ. Любой товар (в том числе и валюта) стоит ровно столько, во сколько его оценивает рынок здесь и сейчас.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:02

Это уже даже не смешно.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:20

  antikkristall написав:Народная примета - появление статей об индексе Биг-Мака предвестник снижения курса гривны, кстати, деревянный, который по этому индексу недооценен еще больше, за прошлый год упал почти на 20%....


Да ладно вам - индекс ежегодно считается :D

И показывает он разницу покупательной способности доллара, а не справедливую стоимость местных валют - журналисты на то и журналисты, чтобы глубоко не разбираться в экономических процессах.

Локальные валюты глобального бизнеса Макдональдс являются просто техническим средством сбора денег для последующего их обмена на доллар, потому что корп. отчетность Макдональдс ведет в долларах, и акциями торгует за доллар.

Соответсвенно, индекс Биг Мака показывает разницу долларовой стоимости одного и того же товара по всем странам мира, что является паритетом его покупательной способности (ППС).

И получается, что не гривна недооценена к доллару на 65%, а себестоимость того, из чего в Украине произведен Биг Мак недооценена на 65%.

Теперь давайте разберемся, из чего он произведен, что его цена отличается от американской почти втрое (1 / (1 - 65%)).

Рецепт одинаковый, порция одинаковая, одинаковое торговое и кухонное оборудование, одинаковое (стандартизированное) количестсво обслуживающего персонала. А из чего сделан - из биржевых товаров, либо товаров, имеющих схожую стоимость по всему миру (бургер - мука, сыр, мясо; обертка - бумага, пластик).

Единственное, что РАДИКАЛЬНО отличается от страны к стране и имеет отношение к производству и продаже Биг Мака - это СТОИМОСТЬ ТРУДА!

Зарплата сотрудников Макдональдс и его поставщиков в Украине и США отличается настолько радикально, что цена конечного продукта (производимого далеко не только из труда, а еще массы "сырья", имеющего одинамиковую стоимость в обеих странах) отличается 2-2,5 раза!

Поэтому когда вам в Украине впаривают европейские импортные паритеты, будьте уверены - это от лукавого! Там цены выше, поскольку стоимость труда выше, а не потому что "там никого не дотируют, в отличие от Украины". Если в Украине кто-то кого-то и дотирует, так это наемный работник экспортной, или монопольной компании - своего собственника!
zРадио
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