Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
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zРадио написав:Вы знаете, я много рассуждал на эту тему и пришел к выводу, что только 2 фактора имеют страновые различия - стоимость труда и стоимость капитала.
Дякую за грунтовне тлумачення ваших думок вартість праці - тут все зрозуміло, там - година коштує нехай 100, тут - скажімо 10, різниця абсолютно зрозуміла і очевидна
а от щодо вартості капіталу - можете також пояснити будь ласка? капітал - це те, що людина (компанія) накопичила і використовує в певних цілях. як його вартість може бути різна скажімо там і тут? аже 1 міо доларів і в африці 1 міо...
Стоимость капитала есть ничем иным, как желанием собственника получить прибыль на его размещении.
Очевидно, чем более рискованным является вложение, тем бОльшую премию за риск хочет получить владелец капитала. Здесь появляется понятия странового риска.
Риски ведения бизнеса в США, или Швейцарии с их системой защиты интересов собственника сильно отличаются от таковых в Украине, или, простите, Уганде, где царит рейдерство, взяточничество и беззаконие.
Поэтому вкладывая в американский инвестиционный проект владелец капитала вправе закладывать меньшую его доходность, чем вкладывая в украинский - он меньше рискует.
Именно поэтому даже в одной и той же валюте стоимость кредита (например, долларового) будет разной в США и Украине. В США это 2-4% годовых, в Украине - 7-10%.
Кроме странового риска существует еще несколько видов рисков - отраслевой риск и риск конкретного проекта. Например, когда вы вкладываете в простой и понятный бизнес в сфере торговли, вы рискуете меньше, чем вы бы вложили в бизнес высоких технологий, а значит в первом случае закладываете меньшую премию за риск, чем во втором. Риск конкретного проекта, думаю, детально пояснять не нужно - он может быть разным в зависимости от того, вы сами будете его делать, или доверите знакомому лицу, либо незнакомому; делала ли команда проекта нечто похожее ранее, или нет; есть ли на примете партнеры/поставщики/покупатели, или нет; и т.д.
В инвестиционной среде принято считать, что активом с нулевым риском являются облигации Казначества США - т.н. US Treasuries. Их доходность (она меняется) является базисом, к которому владельцы капитала добавляют риски, ассоциированные с тем, или иным проектом.
Логика здесь в следующем - можно купить американские облигации, ничем не рискуя, плевать в пололок и получать 2% годовых. А если уж хочется больше, то нужно рассматривать алтернативные активы, тщательно оценивая их риски - и страновые, и отраслевые, и специфические.
PS: именно разность рисков определяет инфляционную приролу разных валют. Чтобы гривной хоть кто-то пользовался в Украине, несмотря на ее официальный статус, она должна давать бОльшую доходность, чем американский доллар, потому что Украина и как территория, и как организованное в государство общество, и как экономика, является более рискованной для владельца капитала, чем США.
greenozon написав:а от щодо вартості капіталу - можете також пояснити будь ласка? капітал - це те, що людина (компанія) накопичила і використовує в певних цілях. як його вартість може бути різна скажімо там і тут? аже 1 міо доларів і в африці 1 міо...
Вартість землі чи оренди, вартість споруд.
Это другое - это составные части себестоимости, не связанные напрямую со стоимостью капитала. Лишь опосредованно - если ты владеешь недвижимостью в Украине, то тебе нужно как можно быстрее вернуть вложения, потому что каждый год/месяц/неделя могут стать последними, если ее рейдернут менты, или снаряд русского мира разрушит, или радикалы устроят там штаб сопротивления беркуту... А если у тебя недвижимость где-нибудь в Великобритании, ты можешь без нервов откладывать арендные платежи себе на пенсию...
zРадио написав:Это другое - это составные части себестоимости, не связанные напрямую со стоимостью капитала. Лишь опосредованно - если ты владеешь недвижимостью в Украине, то тебе нужно как можно быстрее вернуть вложения, потому что каждый год/месяц/неделя могут стать последними, если ее рейдернут менты, или снаряд русского мира разрушит, или радикалы устроят там штаб сопротивления беркуту... А если у тебя недвижимость где-нибудь в Великобритании, ты можешь без нервов откладывать арендные платежи себе на пенсию...
zРадио написав:Это другое - это составные части себестоимости, не связанные напрямую со стоимостью капитала. Лишь опосредованно - если ты владеешь недвижимостью в Украине, то тебе нужно как можно быстрее вернуть вложения, потому что каждый год/месяц/неделя могут стать последними, если ее рейдернут менты, или снаряд русского мира разрушит, или радикалы устроят там штаб сопротивления беркуту... А если у тебя недвижимость где-нибудь в Великобритании, ты можешь без нервов откладывать арендные платежи себе на пенсию...
В РФ при чуть более высокой стоимости труда, значительно более низкая стоимость капитала, потому что страновый риск ниже.
Там диктатура, но правила игры четко определены - инвестор знает, кому, когда, за что и сколько. А главное - преемственность власти (я не только и не столько о президенте и премьере, сколько о местных властях) обеспечивает преемственность гарантий, предоставленных инвестору на берегу.
У нас же ты договариваешься с одним, завтра в его кресле другой, ничего не знающий о твоих договоренностях. В некотором смысле хорошо выстроенная диктатура для экономики более эффективна, чем плохо работающая демократия с элементами вакуума власти
zРадио написав:В РФ при чуть более высокой стоимости труда, значительно более низкая стоимость капитала, потому что страновый риск ниже.
Там диктатура, но правила игры четко определены - инвестор знает, кому, когда, за что и сколько. А главное - преемственность власти (я не только и не столько о президенте и премьере, сколько о местных властях) обеспечивает преемственность гарантий, предоставленных инвестору на берегу.
У нас же ты договариваешься с одним, завтра в его кресле другой, ничего не знающий о твоих договоренностях. В некотором смысле хорошо выстроенная диктатура для экономики более эффективна, чем плохо работающая демократия с элементами вакуума власти
Дев'ять українських Макдональдзів увійшли до топ-100 найбільш відвідуваних закладів мережі. Наприклад ресторан, що знаходиться у Києві біля центрального залізничного вокзалу, вже останніх шість років поспіль знаходиться в п'ятірці найбільш відвідуваних закладів світу. В 2010 році, він перебував на 3 місці серед 30 тис. закладів (2,283 млн чеків). У 2011 році цей результат був поліпшений — друге місце в світі серед 33 тис. закладів (2,455 млн чеків).
Якщо якийсь місцевий чиновник чи силовик спробує "наїхати" на ресторан, то буде міжнародний скандал. Як кажуть діти: "Я в домике".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Якщо якийсь місцевий чиновник чи силовик спробує "наїхати" на ресторан, то буде міжнародний скандал. Як кажуть діти: "Я в домике".
Ну наехали же - гоблины в Симферополе/Ялте и штепы в Донецке/Луганске. Это тоже самый настоящий страновый риск, учитывая который умный инвестор его заложит в стоимость капитала.
Сколько это в количестве утраченных ресторанов - штук 10. Из капитала, инвестированного в Украину!. А в РФ утраченных ресторанов нет.
За все время работы сети только один серьезный конфликт был, когда правительство Москвы разорвало коррупционные лужковские договора об аренде несколькими ресторанами площадей в центре города по ставке 1 рубль за кв.м. (да, в это сложно поверить, но это факт). Но это тот случай, когда интересы инвестора не были нарушены, а лишь была отнята неправомерно получаемая выгода
Аргентина - средняя зп 845 Малайзия - средняя зп 892 Тайвань - средняя зп 1626 Оман - средняя зп 1890 ГонКонг - средняя зп 2750
В большинстве из приведенных - "риски" - минимальны, Тайвань, Гонконг - стоимость земли и прочиих аттрибутов бизнеса - сумасшедшая, "аналитика" про то что виновата во всем только стоимость труда наворачивается медным тазом.
Surfer написав:Особенно улыбнула "аналитика" про то что так называемый "страновой риск" в россии которую плющат со всех сторон санкциями ниже.
Плющат то плющат, а инвестор туда всеравно идет, в отличии от Украины. Например, "Сузуки" начали строить новый завод с практически полной локализацией производства, включая выпуск двигателей, а сколько мировых автопроизводителей там уже работают и закрываться не собираются...
Surfer написав:Особенно улыбнула "аналитика" про то что так называемый "страновой риск" в россии которую плющат со всех сторон санкциями ниже.
Плющат то плющат, а инвестор туда всеравно идет, в отличии от Украины. Например, "Сузуки" начали строить новый завод с практически полной локализацией производства, включая выпуск двигателей, а сколько мировых автопроизводителей там уже работают и закрываться не собираются...
Surfer написав:Особенно улыбнула "аналитика" про то что так называемый "страновой риск" в россии которую плющат со всех сторон санкциями ниже.
Плющат то плющат, а инвестор туда всеравно идет, в отличии от Украины. Например, "Сузуки" начали строить новый завод с практически полной локализацией производства, включая выпуск двигателей, а сколько мировых автопроизводителей там уже работают и закрываться не собираются...
Китайцы который год массово выводят капитал, "инвестиции просто прут"
Японский автопроизводитель Suzuki опроверг сообщения, появившиеся накануне в Российской прессе, о планах компании по строительству сборочного производства в Росссии.
Сообщения были основаны на словах Алексея Воробьева, губернатора Московской Области, сказанных им на полях Петербургском Экономическом Форума в начале июня. Воробьев заявил, что региональное правительство почти достигло соглашения с “одним из ведущих японских автопроизводителей” о строительстве сборочного завода.