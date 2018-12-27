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Індекс Біг Мака: гривна
виявилася однією з найбільш...

Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:34

  Surfer написав:Особенно улыбнула "аналитика" про то что так называемый "страновой риск" в россии которую плющат со всех сторон санкциями ниже.

В числе самых недооцененых валют значатся также :

Зображення

зарплаты взяты отсюда

Аргентина - средняя зп 845
Малайзия - средняя зп 892
Тайвань - средняя зп 1626
Оман - средняя зп 1890
ГонКонг - средняя зп 2750

В большинстве из приведенных - "риски" - минимальны, Тайвань, Гонконг - стоимость земли и прочиих аттрибутов бизнеса - сумасшедшая, "аналитика" про то что виновата во всем только стоимость труда наворачивается медным тазом.


Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки:
причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.

Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.
Зображення

Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.

Что касается странового риска РФ - увы, не думайте, что мне приятно об этом говорить, но инвесторы готовы покупать российские бонды с доходностью 3%. Это ноябрь 2018 - именно тогда наш минфин размещался дороже 9%...

https://www.bloomberg.com/markets/fixed-income
https://uk.reuters.com/article/russia-e ... KL8N1Y21SV
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:14

  zРадио написав:
  Surfer написав:Особенно улыбнула "аналитика" про то что так называемый "страновой риск" в россии которую плющат со всех сторон санкциями ниже.

В числе самых недооцененых валют значатся также :

Зображення

зарплаты взяты отсюда

Аргентина - средняя зп 845
Малайзия - средняя зп 892
Тайвань - средняя зп 1626
Оман - средняя зп 1890
ГонКонг - средняя зп 2750

В большинстве из приведенных - "риски" - минимальны, Тайвань, Гонконг - стоимость земли и прочиих аттрибутов бизнеса - сумасшедшая, "аналитика" про то что виновата во всем только стоимость труда наворачивается медным тазом.


Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки:
причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.

Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.
Зображення

Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.

Что касается странового риска РФ - увы, не думайте, что мне приятно об этом говорить, но инвесторы готовы покупать российские бонды с доходностью 3%. Это ноябрь 2018 - именно тогда наш минфин размещался дороже 9%...

https://www.bloomberg.com/markets/fixed-income
https://uk.reuters.com/article/russia-e ... KL8N1Y21SV


Хочу уточнить по поводу Омана. Оман относится к Кооперации Стран Персидского залива (это по нашему) по их, Арабского залива. Так вот там уже лет 10 точно, а может и больше, есть жесткая привязка к доллару во всех этих странах.
Т.е. имеется определенное ценовое регулирование, также субсидии на воду / электрику / бензин и да, могу подтвердить, что Оман выглядит победнее своих соседей, хотя удивлен бедности саудитов.
change_pm
 
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