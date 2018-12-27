Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
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Аргентина - средняя зп 845 Малайзия - средняя зп 892 Тайвань - средняя зп 1626 Оман - средняя зп 1890 ГонКонг - средняя зп 2750
В большинстве из приведенных - "риски" - минимальны, Тайвань, Гонконг - стоимость земли и прочиих аттрибутов бизнеса - сумасшедшая, "аналитика" про то что виновата во всем только стоимость труда наворачивается медным тазом.
Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки: причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.
Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.
Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.
Что касается странового риска РФ - увы, не думайте, что мне приятно об этом говорить, но инвесторы готовы покупать российские бонды с доходностью 3%. Это ноябрь 2018 - именно тогда наш минфин размещался дороже 9%...
Аргентина - средняя зп 845 Малайзия - средняя зп 892 Тайвань - средняя зп 1626 Оман - средняя зп 1890 ГонКонг - средняя зп 2750
В большинстве из приведенных - "риски" - минимальны, Тайвань, Гонконг - стоимость земли и прочиих аттрибутов бизнеса - сумасшедшая, "аналитика" про то что виновата во всем только стоимость труда наворачивается медным тазом.
Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки: причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.
Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.
Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.
Что касается странового риска РФ - увы, не думайте, что мне приятно об этом говорить, но инвесторы готовы покупать российские бонды с доходностью 3%. Это ноябрь 2018 - именно тогда наш минфин размещался дороже 9%...
Хочу уточнить по поводу Омана. Оман относится к Кооперации Стран Персидского залива (это по нашему) по их, Арабского залива. Так вот там уже лет 10 точно, а может и больше, есть жесткая привязка к доллару во всех этих странах. Т.е. имеется определенное ценовое регулирование, также субсидии на воду / электрику / бензин и да, могу подтвердить, что Оман выглядит победнее своих соседей, хотя удивлен бедности саудитов.