Аналітики з Hagerty назвали десять автомобілів, на перепродажу яких можна добре заробити. Вони поки ще доступні за ціною.
Дивися повний текст Названо автомобілі, на перепродажу яких можна добре заробити.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 01:48
Названо автомобілі, на перепродажу яких можна добре заробити
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Дивися повний текст Названо автомобілі, на перепродажу яких можна добре заробити.
Додано: Пон 14 січ, 2019 01:48
Очень "актуальная" для Украины статья. Можно добавить Таврию и Славуту "в хорошем состоянии, потому как даже с конвейера они не сходили в таковом и сгнивали в первый-же год".
:mrgreen:
Додано: Пон 14 січ, 2019 07:46
У финансов проблемы с картинками? Один и тот же Passat и здесь (к чему он???), и в новости про евробляхи и т.д.
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