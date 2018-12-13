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Киянам почали приходити
позови за борги з комуналки

Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:14

Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки

  Faceless написав:Кто вам должен ДАТЬ работу, зарплату? Партия? И за ручку водить, кормить с ложечки, сопли вытирать?

Взагалі-то, початково держава була придумана за для захисту та забезпечення населення, яке утримує її.
А вже при союзі слово держава почали плутати зі словом країна - а це зовсім інші терміни.
І чомусь так виходить, що Польська, Чеська та Німецькі держави більше переживають за українців - ніж держава України.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:18

  Puente написав:
  Faceless написав:
nalim написав:Самое хитрозадое это государство.
Правильно так: дать работу и достойную зарплату, потом заставлять платить за коммунальные услуги. А то так тарифы могут поднять до того уровня, что мы просто физически не сможем платить. А потом главы Деснянской и других РГА будут выбивать долги и отбирать собственность, хотя из первоначальная задача создавать условия для нормальной жизни, а потом выбивать долги. Он не с того начинает.
Кто вам должен ДАТЬ работу, зарплату? Партия? И за ручку водить, кормить с ложечки, сопли вытирать?

Ну от не треба - наша держава функціонує абсолютно не в інтересах "пересічного" . Все в ній побудоване для підтримки великого бізнесу та тих , хто цю підтримку забезпечує . Море народу є - які по якимсь нюансам юридичним не можуть оформити субсидії . Хтось не там прописаний , у когось чорна зарплата - зовсім невелика якщо подивитися за рік , у якогось пенсіонера діти прописані , але не живуть , у когось історично якесь не своє майно у власності - переоформляти довго і дорого . І т.п. Повинна бути правильна логіка і хоча б умовно справедливий поділ навантаження на громадян - і бідних і не дуже , і тим більше зовсім не бідних ...

Крамолу пишите. Админ, куда смотрите? Или Вы только мои посты удаляете?
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:20

  jeugen написав:
  Faceless написав:Кто вам должен ДАТЬ работу, зарплату? Партия? И за ручку водить, кормить с ложечки, сопли вытирать?

Взагалі-то, початково держава була придумана за для захисту та забезпечення населення, яке утримує її.
А вже при союзі слово держава почали плутати зі словом країна - а це зовсім інші терміни.
І чомусь так виходить, що Польська, Чеська та Німецькі держави більше переживають за українців - ніж держава України.

Это иллюзия, никто за нас не переживает. Они нам будут помогать только, если это поможет их борьбе с конкурентами.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:29

Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки

  nalim написав:Это иллюзия, никто за нас не переживает. Они нам будут помогать только, если это поможет их борьбе с конкурентами.

А я і не спорю з цього приводу. Але запропоновані ними умови в рази кращі за запропоновані нашим апаратом, який ми утримуємо. І не важливо якими і де заробленими грошима.
Таке відчуття, що нас знову зливають в совок. Згадується історія часів кінця Богдана Хмельницького.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:34

Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки

  astatempo написав:Не хотят платить. А ведь на Троещине уже четыре!!! года, как европейские зарплаты и условия труда.
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:39

  Faceless написав:
nalim написав:
  trololo написав:
будем прощать хитрозадым долги? пусть соседи платят?

Самое хитрозадое это государство.
Правильно так: дать работу и достойную зарплату, потом заставлять платить за коммунальные услуги. А то так тарифы могут поднять до того уровня, что мы просто физически не сможем платить. А потом главы Деснянской и других РГА будут выбивать долги и отбирать собственность, хотя из первоначальная задача создавать условия для нормальной жизни, а потом выбивать долги. Он не с того начинает.
Кто вам должен ДАТЬ работу, зарплату? Партия? И за ручку водить, кормить с ложечки, сопли вытирать?

https://www.youtube.com/watch?v=jdGoawkUFvU
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