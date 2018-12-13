Да, профита от войны с Польшей могло быть больше.
Россия нас слила. Вернее половину Украины.
Поэтому и сейчас нужно надеятся прежде всего на свои силы.
А не "Россия нам поможет", "Запад нам поможет".
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:53
Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
Да, профита от войны с Польшей могло быть больше.
Россия нас слила. Вернее половину Украины.
Поэтому и сейчас нужно надеятся прежде всего на свои силы.
А не "Россия нам поможет", "Запад нам поможет".
Не кормите троллей:
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:06
Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
І я про те ж. Але дуже теперішня ситуація нагадує тодішню. Коли нас використовують, як розмінну монету. Навіть не рубль, а так, копійки на здачу.
І здається, що жодній світовій силі не вигідний наш розвиток. Оптимально для всих, аби ми знали трохи більше за мавп. Щоб використовувати нас як буфер. А тим паче - направляючи захід на схід і схід на захід - отримуємо самогенацид.
Я не буду сперечатися про наявність/відсутність россійських військ на ЛДНР, але їх чисельність не складає навіть 50% всих озброєних захисників цих ЛДНР. І в перших рядах ви їх не побачите. Скоріш за все - так, підтримка при геноциді.
А згадати - з чого почався конфлікт на Донбасі. Вимога децентралізації, яка була категорично відхилена нашою тимчасовою владою.
І що ми зараз бачимо - навіть ПП хвалиться, яка ж децентралізація гарна штука.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07
Я, вообще-то, иронизировал, но ситуация, которую я описал, довольна вероятна. Я это вижу по ценам на частные дома (хочу из квартиры в дом перебраться, пользуясь случаем).
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:17
0mage0
А Вам не приходило в голову, что цены на коммуналку не рыночные. Вот например, я посчитал себестоимость холодной воды у себя на даче с учётом амортизации за 20-ть лет (менял насос и бурили новую скважину) и себестоимость была в 100 раз ниже чем в квартире.
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