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Finance.ua: Як розмитнити «євробляху»
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Історія одного автолюбителя
У листопаді 2018 року набрали чинності закони, що змінили порядок розмитнення авто з пробігом. Їх прийняття стало компромісом між державою і власниками авто на єврономерах, що заполонили українські дороги. Останнім дали півроку на те, щоб узаконити свої покупки. Драйвером процесу мала стати знижка на сплату акцизного збору в розмірі 50%, яка діє перші 90 днів. Я поспілкувалася з жителем Львівщини, який розповів про свій досвід розмитнення авто, і представниками громадських організацій, які пояснили, чому на митницях досі немає черг з «євробляхерів».
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D2
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:37
Перше бажання після проходження цих кіл пекла і сплати рахунків це втопити Южаніну в Тисі. По друге, якби держава спростила оформлення б*** і зменшила ціну наприклад до 1000-1500 баксів, бюджет отримав би не менше мілбярду баксів, а так отримає деілька мільярдів грн.
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taras_ruschak
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Додано: Нед 19 тра, 2019 20:15
Зараз багато реклами отримання євро-громадянства і виходить до 1500€. Чинуші задумайтесь....... людям легше буде зробити громадянство і спокійно їздити на євробляхах ніж розмитнити авто. На мою думку розмитнення має бути 1000€ . Нехай буде 1500€, але не 2500 і вище, за авто ціною 2-3 тис.
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ugroza_klevec
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Додано: Суб 11 січ, 2020 07:16
ugroza_klevec написав:
Зараз багато реклами отримання євро-громадянства і виходить до 1500€. Чинуші задумайтесь....... людям легше буде зробити громадянство і спокійно їздити на євробляхах ніж розмитнити авто. На мою думку розмитнення має бути 1000€ . Нехай буде 1500€, але не 2500 і вище, за авто ціною 2-3 тис.
"Задумайтесь"?!
До кого це Ви так оптимістично звертаєтесь? )))
У цієї багнюки роду людського бажання у житті лише одне - sпыzдыtы кошти! Байдуже в кого.
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