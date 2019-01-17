Итоги: Прогнозы 17.01.19

Додано: Чет 17 січ, 2019 13:13

Вышла «Бежевая книга» ФРС.- Перспектива в целом остается позитивной;- Экономика растет в большей части США, но появились точки слабости;- Рост цен от небольшого до умеренного в большинстве округов;- Поток покупателей в рознице на праздники был выше в нескольких округах;- Розничная торговля (без авто) немного выросла, но продажи автомобилей были во флэте;- Производство выросло в большинстве округов более медленным темпом;- 8 из 12 округов сообщили об экономической росте от небольшого до умеренного;- Многие округа сообщили, что контакты в бизнесе стали менее оптимистичны из-за повышенной волатильности на финансовом рынке, роста краткосрочных процентных ставок, снижения цен на энергоносители, и повышенной неопределенности во внешней торговле;- Ряд округов ФРС сообщили, что более высокие таможенные тарифы были также фактором роста издержек;- Данные были собраны ФРБ Чикаго до 7 января включительно.Индекс потребительских цен в Германии в 2018 году вырос почти на 2%.Индекс потребительских цен в Германии в 2018 году вырос почти на 2%, но в декабре показал резкое замедление, сообщило Федеральное бюро статистики Destatis. Гармонизированный индекс потребительских цен по стандартами ЕС, в декабре вырос на 0,3% м/м и на 1,7% г/г. Окончательный индекс потребительских цен укрепился на 0,1 м/м и 1,7% г/г.Рост цен на топливо составил 4,9%, годовой рост составил 1,9% после роста на 1,8% в 2017 году.Цены на продукты питания в 2018 году заметно выросли на 2,5%. ВВП Германии показал самый медленный темп укрепления с 2013 года, а промышленное производство в стране в ноябре сокращалось второй месяц подряд.Ритейлеры бьют тревогу из-за отсутствия денег у россиян.В то время как Минтруд отчитывается о рекордном за 5 лет повышении реальных зарплат, а Росстат видит промышленный бум и рост экономики, российские ритейлеры жалуются на разрастающийся кризис в кошельках у потребителей.Несмотря на предновогодний период и «черную пятницу» со скидками у онлайн-продавцов, IV квартал 2018 года не принес «прорыва» компаниям розничной торговли, а наоборот - показал дальнейшее сжатие платежеспособного спроса, следует из опроса топ-менеджеров, проведенного ВШЭ.Доля ритейлеров, назвавших «недостаточный спрос» в качестве главной проблемы, выросла до 55% с 52% год назад.Лишь 17% компаний смогли нарастить продажи, а 28% - сообщили об их сокращении. По этому показателю рынок приблизился к худшим значениям начала 2017 года (15% против 30%) и едва не повторил «провал» кризисного 2015-го.Реагируя на кризис доходов, ритейлеры вынуждены «резать» линейку доступных товаров со скоростью, которая не фиксировалась ни разу с начала 2000х, и увольнять персонал.Каждая третья компания розничной торговли провела сокращения штата в конце года. Согласно опросу, увольнения и сжатие ассортимента продолжатся и первом квартале.Внутренняя торговля имеет «потолок» спроса, выраженный платежеспособностью населения, но сегодняшний уровень реальных доходов на 10% ниже значений 2014 года, констатирует директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.В 2018 году разворота не произошло (за январь-ноябрь, по Росстату, доходы снизились еще на 0,1%), даже несмотря на выявленный статистикой резкий рост зарплат (на 10,2% в первом квартале, 7,6% - во втором, 6,3% - в третьем).Дело в том, что реальная зарплата достаточно «лукавый» статистический показатель, говорит Остапкович: способов, легитимно или полулегитимно увеличить его, при желании, можно найти предостаточно.Так, например, повышение зарплат бюджетников под президентские выборы 2018 года сопровождалось увольнениями и переводом сотрудников на неполный рабочий день.Приукрашенная статистика удобно ложится в отчеты чиновников, но бессильна вселить оптимизм в участников реального сектора экономики. Ритейлеры не предвидят улучшений с доходами населения в 2019 году, а их ожидания по деловому климату в отрасли - близки к худшим за все время статистики.«Впервые за всю историю конъюнктурных наблюдений показатели ожиданий спроса, объема продаж, товарооборота, численности, ассортимента и т.д. сконцентрировались в минимальных ретроспективных диапазонах», - отмечает Остапкович.Прервав коррекцию курса безналичного доллара на украинском валютном межбанке, рынок безналичной пары доллар-гривня продемонстрировал очевидное желание войти в «ситуативный» боковой тренд на приподнявшихся немного уровнях с предыдущей сессии. Последнее, скорее всего, устраивает украинские финансовые власти, ожидающие рост поступления в Казну на фоне старта бюджетного периода.Мы не исключаем, что относительная курсовая стабильность на рынке «зеленого» безнала протянется до завершения текущей недели. Последняя декада января имеет шансы открыться 21-го попытками возобновления наблюдавшегося в четверг миниотскока курса безналичного «американца». Впрочем, очень многое будет зависеть от состояние гривневой ликвидности, жестко контролируемой регулятором. Если к указанному сроку острота сезона платежей в Казну «смягчится», НБУ может немного прикрутить гайки монетарного регулирования.На 21-е намечено лишь 2 вида платежей в Казну «соцстраховского» характера, а в дальнейшем до 25-го платежи бизнеса отсутствуют. Так что, после понедельника шансы на относительную стабильность безналичной пары доллар-гривня достаточно высоки. Если, повторимся, регулятор не «перегнет палку» с монетарным регулированием.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv