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Итоги: Прогнозы 17.01.19

Итоги: Прогнозы 17.01.19
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:13

Итоги: Прогнозы 17.01.19

Вышла «Бежевая книга» ФРС.

- Перспектива в целом остается позитивной;
- Экономика растет в большей части США, но появились точки слабости;
- Рост цен от небольшого до умеренного в большинстве округов;
- Поток покупателей в рознице на праздники был выше в нескольких округах;
- Розничная торговля (без авто) немного выросла, но продажи автомобилей были во флэте;
- Производство выросло в большинстве округов более медленным темпом;
- 8 из 12 округов сообщили об экономической росте от небольшого до умеренного;
- Многие округа сообщили, что контакты в бизнесе стали менее оптимистичны из-за повышенной волатильности на финансовом рынке, роста краткосрочных процентных ставок, снижения цен на энергоносители, и повышенной неопределенности во внешней торговле;
- Ряд округов ФРС сообщили, что более высокие таможенные тарифы были также фактором роста издержек;
- Данные были собраны ФРБ Чикаго до 7 января включительно.

Индекс потребительских цен в Германии в 2018 году вырос почти на 2%.

Индекс потребительских цен в Германии в 2018 году вырос почти на 2%, но в декабре показал резкое замедление, сообщило Федеральное бюро статистики Destatis. Гармонизированный индекс потребительских цен по стандартами ЕС, в декабре вырос на 0,3% м/м и на 1,7% г/г. Окончательный индекс потребительских цен укрепился на 0,1 м/м и 1,7% г/г.

Рост цен на топливо составил 4,9%, годовой рост составил 1,9% после роста на 1,8% в 2017 году.

Цены на продукты питания в 2018 году заметно выросли на 2,5%. ВВП Германии показал самый медленный темп укрепления с 2013 года, а промышленное производство в стране в ноябре сокращалось второй месяц подряд.

Ритейлеры бьют тревогу из-за отсутствия денег у россиян.

В то время как Минтруд отчитывается о рекордном за 5 лет повышении реальных зарплат, а Росстат видит промышленный бум и рост экономики, российские ритейлеры жалуются на разрастающийся кризис в кошельках у потребителей.

Несмотря на предновогодний период и «черную пятницу» со скидками у онлайн-продавцов, IV квартал 2018 года не принес «прорыва» компаниям розничной торговли, а наоборот - показал дальнейшее сжатие платежеспособного спроса, следует из опроса топ-менеджеров, проведенного ВШЭ.

Доля ритейлеров, назвавших «недостаточный спрос» в качестве главной проблемы, выросла до 55% с 52% год назад.

Лишь 17% компаний смогли нарастить продажи, а 28% - сообщили об их сокращении. По этому показателю рынок приблизился к худшим значениям начала 2017 года (15% против 30%) и едва не повторил «провал» кризисного 2015-го.

Реагируя на кризис доходов, ритейлеры вынуждены «резать» линейку доступных товаров со скоростью, которая не фиксировалась ни разу с начала 2000х, и увольнять персонал.

Каждая третья компания розничной торговли провела сокращения штата в конце года. Согласно опросу, увольнения и сжатие ассортимента продолжатся и первом квартале.

Внутренняя торговля имеет «потолок» спроса, выраженный платежеспособностью населения, но сегодняшний уровень реальных доходов на 10% ниже значений 2014 года, констатирует директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

В 2018 году разворота не произошло (за январь-ноябрь, по Росстату, доходы снизились еще на 0,1%), даже несмотря на выявленный статистикой резкий рост зарплат (на 10,2% в первом квартале, 7,6% - во втором, 6,3% - в третьем).
Дело в том, что реальная зарплата достаточно «лукавый» статистический показатель, говорит Остапкович: способов, легитимно или полулегитимно увеличить его, при желании, можно найти предостаточно.

Так, например, повышение зарплат бюджетников под президентские выборы 2018 года сопровождалось увольнениями и переводом сотрудников на неполный рабочий день.
Приукрашенная статистика удобно ложится в отчеты чиновников, но бессильна вселить оптимизм в участников реального сектора экономики. Ритейлеры не предвидят улучшений с доходами населения в 2019 году, а их ожидания по деловому климату в отрасли - близки к худшим за все время статистики.

«Впервые за всю историю конъюнктурных наблюдений показатели ожиданий спроса, объема продаж, товарооборота, численности, ассортимента и т.д. сконцентрировались в минимальных ретроспективных диапазонах», - отмечает Остапкович.

Прервав коррекцию курса безналичного доллара на украинском валютном межбанке, рынок безналичной пары доллар-гривня продемонстрировал очевидное желание войти в «ситуативный» боковой тренд на приподнявшихся немного уровнях с предыдущей сессии. Последнее, скорее всего, устраивает украинские финансовые власти, ожидающие рост поступления в Казну на фоне старта бюджетного периода.

Мы не исключаем, что относительная курсовая стабильность на рынке «зеленого» безнала протянется до завершения текущей недели. Последняя декада января имеет шансы открыться 21-го попытками возобновления наблюдавшегося в четверг миниотскока курса безналичного «американца». Впрочем, очень многое будет зависеть от состояние гривневой ликвидности, жестко контролируемой регулятором. Если к указанному сроку острота сезона платежей в Казну «смягчится», НБУ может немного прикрутить гайки монетарного регулирования.

На 21-е намечено лишь 2 вида платежей в Казну «соцстраховского» характера, а в дальнейшем до 25-го платежи бизнеса отсутствуют. Так что, после понедельника шансы на относительную стабильность безналичной пары доллар-гривня достаточно высоки. Если, повторимся, регулятор не «перегнет палку» с монетарным регулированием.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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