Розенко розповів, як українці зможуть отримати субсидії...

Додано: Суб 19 січ, 2019 03:14

EKO написав: Это после того, как пришли платежки на газ, с нормами потребления 9,8 кубов на человека, что примерно в 2,5 раза выше чем было осенью Это после того, как пришли платежки на газ, с нормами потребления 9,8 кубов на человека, что примерночем было осенью



Реально, если готовить, а не просто разогревать суп или пиццу из кафешки, то потребление газа будет даже намного больше чем 10 кубов в месяц на человека. Просто посчитайте сколько газа сожрет готовка из трех горячих блюд, если готовить каждый день. Реально, если готовить, а не просто разогревать суп или пиццу из кафешки, то потребление газа будет даже намного больше чем 10 кубов в месяц на человека. Просто посчитайте сколько газа сожрет готовка из трех горячих блюд, если готовить каждый день.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.