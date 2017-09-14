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Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:20
27661 написав:
Большинство уже зарегистрированы как ФОП для оптимизации налогов.
Слово то какое красивое - "оптимизация". Воровство по простому. Заплатили бы как все ЕСВ 22% + НДФЛ 20% - посмотрел бы я как там бизнес пошел бы...
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katso
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