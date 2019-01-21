За підсумками 2018 року доходи від транзиту газу через територію України перевищили витрати на його імпорт на півмільярда доларів.
Дивися повний текст Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його імпорт - Коболєв (інфографіка).
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:33
Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його...
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Дивися повний текст Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його імпорт - Коболєв (інфографіка).
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:34
Через лет 5 Украина из импортера газа превратится в экспортера. Даже словацкий газ не понадобится. Сейчас основной драйвер энергетики - это не газ, а электричество. А электричество Украина уже сегодня в основном экспортирует.
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