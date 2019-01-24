Итоги: Прогнозы 24.01.19

Результаты последнего опроса экономистов агентством Reuters (опрошено более 100 экономистов с 16 по 23 января):
- Вероятность рецессии в США в следующие 12 месяцев осталась без изменения с опроса прошлого месяца на 20% (медианный прогноз);
- Шанс на рецессию в следующие два года также остался без изменения на 40%;
- Ожидаются два повышения процентной ставки ФРС в 2019 г., в соответствии с опросом в декабре и собственным прогнозом членом FOMC. Тем не менее, экономисты сейчас ожидают, что ФРС повысит ставки во втором квартале, а не в первом как ожидали в предыдущем опросе. Только около одной трети из 105 экономистов ожидают, что центральный банк США повысит ставки только один раз или оставит ставку по федеральным фондам без изменения в диапазоне 2,25-2,50% в 2019 г.
Евро: «мягкий» тон вероятен от ЕЦБ, но не ожидается устойчивого влияния на евро, - BofAML.
В Bank of America Merrill Lynch Research комментируют ожидания по январскому заседанию ЕЦБ по денежной политике, которое пройдет в четверг:
«Мягкий» тон, но пока без изменения политики. Первое заседание ЕЦБ после завершения «количественного смягчения» могло бы пройти при лучших обстоятельствах. Поток данных, уже соответствующий балансу рисков, «двигающемуся к снижению» в декабре, ухудшился ещё более. Тем не менее, мы не ожидаем каких-либо радикальных шагов от Драги на этой неделе, кроме признания, что баланс рисков сместился к снижению и осторожного закладывания основы для некоторых «подсластителей», которые появятся в марте.
Мы верим, что инвесторы уже ожидают «мягкого» тона, что предполагает ограниченное влияние на рынок. Если ЕЦБ действительно изменит баланс рисков, любое начальное ралли, вероятно, будет ограниченным. В среднесрочной перспективе, мы предпочитаем покупку на снижениях, учитывая прогноз наших экономистов по более низкому, чем консенсусный, прогнозу экономического роста и инфляции. Мы также не ожидаем устойчивое влияния на евро от заседания. Мы остаёмся конструктивно настроены по евро в среднесрочной перспективе, но это преимущественно вызвано нашим медвежьим взглядом на доллар США и подвержено ряду рисков. Мы также отмечаем негативные краткосрочные риски для евро от недавних медвежьих потоков.»
Аукционы российского госдолга закончились провалом.
Вторая с начала года попытка Минфина РФ выйти на рынок госдолга, чтобы занять для бюджета, закончилась провалом.
После триумфа прошлой недели, когда ведомству удалось продать гособлигации на 35,1 млрд. рублей, спрос сжался в 3,5 раза.
Предложив инвесторам 3-летние ОФЗ 26209 на 20 млрд. рублей, Минфин зафиксировал заявки лишь на 16 млрд.
На втором аукционе, где размещались 15-летние облигации федерального займа, желающих на весь объем также не нашлось - спрос составил 8,1 млрд. рублей вместо запланированных Минфином 10 млрд.
В сумме инвесторы принесли на два аукциона 24,1 млрд. рублей, хотя неделю назад были готовы вложить 83,3 млрд.
Результаты обоих аукционов «провальные», констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Минфин предлагал заметные скидки к рыночным ценам, но разместить удалось только половину первого выпуска (на 10 млрд. рублей) и три четверти второго - на 7,5 млрд. рублей.
«Основные покупки были на прошлой неделе, - говорит стратег ITI Capital Искандер Луцко: рынок отыгрывал краткосрочный позитив - подскочившие после Нового года цены на нефть, заявления о снятии санкций с «Русала». На аукционах 16 января 40% всех бумаги выкупили иностранные инвесторы, радовался во вторник замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Но настроения глобальных фондов по отношению к рисковым активам снова ухудшились после публикации январского доклада МВФ, отмечает стратег Danske Bank Владимир Миклашевский.
Фонд предупредил о замедлении мировой экономики из-за торговых войн, спрогнозировал слабый спрос на нефть и металлы и ухудшил прогноз по глобальному ВВП до 3-летнего минимума (3,5%).
Официальный план Минфин - занять 450 млрд. рублей за I квартал, а по итогам года - продать ОФЗ на 2,4 триллиона. Но «очевидно, что в годовой план не верит никто, в том числе сам Минфин», говорит Тремасов.
На фоне внешнеполитических рисков занять больше 400 млрд. рублей Минфин, скорее всего, не сможет, считает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Из-за падения рубля вложения в российский госдолг принесли в прошлом году 16% убытка в долларовом выражении, а скупка валюты центробанков и угроза новой девальвации - до 75 RUB/USD - делает ОФЗ «неинтересными», считают в банке.
Вопрос санкций против госдолга РФ по-прежнему находится на рассмотрении конгресса. Масштаб ограничений, скорее всего, станет ясен к апрелю, прогнозирует Луцко.
Отечественный валютный межбанк, лишенный в четверг «волнующих» рынок драйверов (длинные выходные в стране-эмитенте доллара, астрономическое размещение ОВГЗ и т.д.) продемонстрировал «ненавязчивое» стремление вернуть курсы безналичного «американца» поближе к уровням прошлой недели по средневзвешенному курсу.
Этот тренд с одной стороны должен вернуть на рынок безналичной пары доллар-гривня «справедливость», сделав текущие котировки СКВ в большей степени соответствующими нынешнему состоянию отечественной экономики. С другой, последнее масштабное размещение гривневых ОВГЗ, в котором активное участие приняли нерезиденты, требует сообразной девальвации нацвалюты, лишая «варягов» при сезонной репатриации дивидендов дополнительных курсовых бонусов, возникающих при заниженном уровне цен пары доллар-гривня.
Кроме того, на следующей неделе высоковероятно включение в игру на валютном межбанке импортеров. Рынок, неспешно возвращая действующие цены доллара к более реальным отметкам, подобным манером должен «смягчить» вероятные курсовые отскоки.
Пока же, до завершения текущей недели «ползучий» восходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня сохранится, поддерживаемый пресловутым «пятничным синдромом» 25 января.
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