Итоги: Прогнозы 24.01.19

Додано: Чет 24 січ, 2019 13:43

Опрос экономистов Reuters: наиболее вероятны 2 повышения ставки ФРС в 2019 г.Результаты последнего опроса экономистов агентством Reuters (опрошено более 100 экономистов с 16 по 23 января):- Вероятность рецессии в США в следующие 12 месяцев осталась без изменения с опроса прошлого месяца на 20% (медианный прогноз);- Шанс на рецессию в следующие два года также остался без изменения на 40%;- Ожидаются два повышения процентной ставки ФРС в 2019 г., в соответствии с опросом в декабре и собственным прогнозом членом FOMC. Тем не менее, экономисты сейчас ожидают, что ФРС повысит ставки во втором квартале, а не в первом как ожидали в предыдущем опросе. Только около одной трети из 105 экономистов ожидают, что центральный банк США повысит ставки только один раз или оставит ставку по федеральным фондам без изменения в диапазоне 2,25-2,50% в 2019 г.Евро: «мягкий» тон вероятен от ЕЦБ, но не ожидается устойчивого влияния на евро, - BofAML.В Bank of America Merrill Lynch Research комментируют ожидания по январскому заседанию ЕЦБ по денежной политике, которое пройдет в четверг:«Мягкий» тон, но пока без изменения политики. Первое заседание ЕЦБ после завершения «количественного смягчения» могло бы пройти при лучших обстоятельствах. Поток данных, уже соответствующий балансу рисков, «двигающемуся к снижению» в декабре, ухудшился ещё более. Тем не менее, мы не ожидаем каких-либо радикальных шагов от Драги на этой неделе, кроме признания, что баланс рисков сместился к снижению и осторожного закладывания основы для некоторых «подсластителей», которые появятся в марте.Мы верим, что инвесторы уже ожидают «мягкого» тона, что предполагает ограниченное влияние на рынок. Если ЕЦБ действительно изменит баланс рисков, любое начальное ралли, вероятно, будет ограниченным. В среднесрочной перспективе, мы предпочитаем покупку на снижениях, учитывая прогноз наших экономистов по более низкому, чем консенсусный, прогнозу экономического роста и инфляции. Мы также не ожидаем устойчивое влияния на евро от заседания. Мы остаёмся конструктивно настроены по евро в среднесрочной перспективе, но это преимущественно вызвано нашим медвежьим взглядом на доллар США и подвержено ряду рисков. Мы также отмечаем негативные краткосрочные риски для евро от недавних медвежьих потоков.»Аукционы российского госдолга закончились провалом.Вторая с начала года попытка Минфина РФ выйти на рынок госдолга, чтобы занять для бюджета, закончилась провалом.После триумфа прошлой недели, когда ведомству удалось продать гособлигации на 35,1 млрд. рублей, спрос сжался в 3,5 раза.Предложив инвесторам 3-летние ОФЗ 26209 на 20 млрд. рублей, Минфин зафиксировал заявки лишь на 16 млрд.На втором аукционе, где размещались 15-летние облигации федерального займа, желающих на весь объем также не нашлось - спрос составил 8,1 млрд. рублей вместо запланированных Минфином 10 млрд.В сумме инвесторы принесли на два аукциона 24,1 млрд. рублей, хотя неделю назад были готовы вложить 83,3 млрд.Результаты обоих аукционов «провальные», констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Минфин предлагал заметные скидки к рыночным ценам, но разместить удалось только половину первого выпуска (на 10 млрд. рублей) и три четверти второго - на 7,5 млрд. рублей.«Основные покупки были на прошлой неделе, - говорит стратег ITI Capital Искандер Луцко: рынок отыгрывал краткосрочный позитив - подскочившие после Нового года цены на нефть, заявления о снятии санкций с «Русала». На аукционах 16 января 40% всех бумаги выкупили иностранные инвесторы, радовался во вторник замглавы Минфина Сергей Сторчак.Но настроения глобальных фондов по отношению к рисковым активам снова ухудшились после публикации январского доклада МВФ, отмечает стратег Danske Bank Владимир Миклашевский.Фонд предупредил о замедлении мировой экономики из-за торговых войн, спрогнозировал слабый спрос на нефть и металлы и ухудшил прогноз по глобальному ВВП до 3-летнего минимума (3,5%).Официальный план Минфин - занять 450 млрд. рублей за I квартал, а по итогам года - продать ОФЗ на 2,4 триллиона. Но «очевидно, что в годовой план не верит никто, в том числе сам Минфин», говорит Тремасов.На фоне внешнеполитических рисков занять больше 400 млрд. рублей Минфин, скорее всего, не сможет, считает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Из-за падения рубля вложения в российский госдолг принесли в прошлом году 16% убытка в долларовом выражении, а скупка валюты центробанков и угроза новой девальвации - до 75 RUB/USD - делает ОФЗ «неинтересными», считают в банке.Вопрос санкций против госдолга РФ по-прежнему находится на рассмотрении конгресса. Масштаб ограничений, скорее всего, станет ясен к апрелю, прогнозирует Луцко.Отечественный валютный межбанк, лишенный в четверг «волнующих» рынок драйверов (длинные выходные в стране-эмитенте доллара, астрономическое размещение ОВГЗ и т.д.) продемонстрировал «ненавязчивое» стремление вернуть курсы безналичного «американца» поближе к уровням прошлой недели по средневзвешенному курсу.Этот тренд с одной стороны должен вернуть на рынок безналичной пары доллар-гривня «справедливость», сделав текущие котировки СКВ в большей степени соответствующими нынешнему состоянию отечественной экономики. С другой, последнее масштабное размещение гривневых ОВГЗ, в котором активное участие приняли нерезиденты, требует сообразной девальвации нацвалюты, лишая «варягов» при сезонной репатриации дивидендов дополнительных курсовых бонусов, возникающих при заниженном уровне цен пары доллар-гривня.Кроме того, на следующей неделе высоковероятно включение в игру на валютном межбанке импортеров. Рынок, неспешно возвращая действующие цены доллара к более реальным отметкам, подобным манером должен «смягчить» вероятные курсовые отскоки.Пока же, до завершения текущей недели «ползучий» восходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня сохранится, поддерживаемый пресловутым «пятничным синдромом» 25 января.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv