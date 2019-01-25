Итоги: Прогнозы 25.01.19

Количество первичных заявок на пособие по безработице упало на 13 000 до 199 000, сообщило Министерство труда США - минимум с ноября 1969 года, когда заявки составили 197 000. Экономисты прогнозировали рост до 218 000. Среднее значение за четыре недели сократилось до 215 000.
Госслужащие США подают заявки в рамках отдельной программы. На третьей неделе приостановки работы правительства 25 419 госслужащих подали первичные заявки против 10 454.
Во время приостановки работы правительства в 1996 году заявки госслужащих составили 225 000. Сейчас меньшее число госслужащих имеют право получать пособия чем в 2013 и 1995/96 годах. Число заявок, поданных повторно упало на 24 000 до 1 713 000.
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне, не будет повышать их до конца лета 2019 г.
Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, сохранил все процентные ставки без изменений по итогам сегодняшнего совещания.
Кредитная ставка сохранена на нулевом уровне.
Ставка по депозитам ЕЦБ осталась на уровне минус 0.4% годовых.
Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне плюс 0,25%.
ЕЦБ не собирается менять процентные ставки как минимум до конца лета 2019 года, отмечается в пресс-релизе регулятора по итогам январского заседание. ЕЦБ будет и дальше реинвестировать средств от погашения ценных бумаг, выкупленных в ходе программы количественного смягчения (QE). Это будет происходить в течение длительного времени после первого повышения процентных ставок. Программа скупки активов, напомним, завершилась в декабре 2018 года. ЕЦБ ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, отмечено в релизе.
Драги ожидаемо заявил об ухудшении рисков для экономических прогнозов в еврозоне.
Баланс рисков для экономических прогнозов в еврозоне сместился в сторону понижения, заявил председатель центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.
В декабре риски считались в целом сбалансированными. Аналитики ожидали подобного изменения оценки рисков. В числе причин глава ЕЦБ назвал геополитические факторы, усиление протекционизма и слабость emerging markets.
«Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидалось», - отметил М.Драги.
Европейский центробанк в четверг оставил монетарную политику без изменений, но глава регулятора Марио Драги сообщил, что риски для роста экономики еврозоны сместились в понижательную сторону, указав на то, что на нормализацию политики может уйти еще больше времени, чем ожидалось.
Хотя ЕЦБ подтвердил прогноз, согласно которому регулятор, вероятно, повысит ставки позднее в текущем году, комментарии Драги могут усилить ожидания рынка, что банк отложит ужесточение политики или даже пойдет на снижение ставок.
«Риски вокруг прогноза для роста экономики еврозоны сместились в понижательную сторону ввиду сохранения неопределенности, связанной с геополитическими факторами и угрозой протекционизма, уязвимости на развивающихся рынках и неустойчивости финансовых рынков», - сказал Драги на пресс-конференции.
«Импульс роста в краткосрочной перспективе, вероятно, будет слабее, чем ожидалось ранее».
В то же время Драги объяснил причины сохранения политики, отметив, в частности, укрепление рынка труда и ускорение роста зарплат, - по его словам, это может привести к повышению инфляции в среднесрочной перспективе.
«Ключевой фактор, который нужно оценивать, это сохранение неопределенности», - сказал он, выразив уверенность в том, что факторы неопределенности, которые варьируются от исхода переговоров о Brexit до замедления темпов роста в Китае и торгового протекционизма, устраняются.
М.Драги вновь подчеркнул, что ЦБ еврозоны готов корректировать денежно-кредитную политику и использовать все инструменты в своем арсенале в случае необходимости.
По его словам, пока в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции. Однако сильный рынок труда и рост зарплат обеспечат восстановление экономики и инфляции. Глава ЕЦБ уверен, что со временем инфляция усилится до таргетируемого ЕЦБ уровня - чуть ниже 2% годовых.
На вопрос, обсуждался ли на заседании вариант с новым раундом долгосрочных целевых кредитов (TLTRO) для банков еврозоны, М.Драги ответил, что ряд участников действительно рассматривали такой вариант, но решение не было принято.
«ЕЦБ взял время на дополнительную оценку рисков, вернется к их обсуждению в марте», - сказал М.Драги. Следующее заседание Центробанка еврозоны пройдет 7 марта во Франкфурте.
Выступление М.Драги показало, что ЕЦБ в этом году будет еще осторожнее подходить к вопросу о полном прекращении стимулов и ужесточении денежно-кредитной политики. Экономисты теперь не ждут повышения процентных ставок до конца 2019 года, хотя ЕЦБ по итогам заседания объявил, что не собирается поднимать их «до конца лета».
Курс евро в ходе выступления М.Драги продолжил снижение, но постепенно замедлил его темпы, и к 16.17 Киева к евро стоил $1,1364 по сравнению с $1,1380 на закрытие прошлой сессии и внутридневным минимумом на уровне $1,1307.
Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сократил роста с 0,3% до практически нуля.
Драги закрыл вопрос повышения ставок – SEB.
В SEB обсуждают итоги заседания ЕЦБ в четверг.
«Как и ожидалось, заседание ЕЦБ не внесло изменений в денежно-кредитную политику. Все параметры политики остались без изменений. Однако, вопреки нашим ожиданиям, ЕЦБ решил понизить свою оценку баланса рисков, заявив, что он «перешел к снижению» (ранее «в целом сбалансированный»). Это, на наш взгляд, открывает путь к пересмотру прогнозов ЕЦБ в сторону понижения и, возможно, даже к изменению формулировки указаний на следующем заседании 7 марта. Вопрос нового раунда LTRO ЕЦБ оставил открытым и мы продолжаем ожидать, что банк предложит новый раунд LTRO к середине года.
Что касается временных показателей «отрыва», то есть первого повышения процентной ставки, Драги повторил свое заявление от 13 декабря. В целом, результат заседания был несколько более мягким, чем мы ожидали. ЕЦБ, по нашему мнению, под наблюдением Марио Драги фактически закрыл дверь для "взлета" ставок ЕЦБ», - отмечают в SEB.
Судя по всему, стартовые сделки с безналичным долларом на отечественном валютном межбанке по выросшим заметно ценам оказались достаточно значительными, позволив средневзвешенному курса безналичного «американца» сохранить восходящий тренд, по сравнению с предыдущей сессией. Иначе говоря, рынок «зеленого» безнала в отсутствие дестабилизирующих факторов (длинные выходные в США, размещение ОВГЗ на изрядную сумму) возвращается к «прежним ценностям», реагируя на мероприятия Казначейства и Минфина, время от времени погашающего гривневые облигации.
В пятницу на рынке безналичного «американца» с 10.05 Киева стартовала коррекция, на первый взгляд противореча заметному росту гривневой ликвидности из-за действий Казначейства и погашения ОВГЗ Минфином. Однако, судя по всему, отечественный бизнес достаточно сильно «изголодался» по безналичной нацвалюте, довольно быстро утилизировав ее излишки на текущие нужды. Об этом свидетельствует несовпадение «привеса» объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора с суммой расширения гривневого ресурса вследствие действий киевских финансовых властей.
Кроме того, как мы неоднократно подчеркивали, время активных покупок СКВ импортерами еще не наступило, как, впрочем, и сезон репатриации дивидендов «варягами». На это указывали сводки с торгов валютного межбанка непосредственными их участниками, констатировавшие дефицит покупателей.
В этом контексте рискнем предположить, что утренний курсовой «залет» безналичного «американца» до уровня 27,90/27,95 UAH/USD был связан с приходом в страну изрядной суммы СКВ из-за рубежа (финансирование выборов или крупная экспортная поставка), которую при содействии официальных властей продали по высокой цене, сохранив «бычий» тренд средневзвешенного курса доллара.
Полагаю, на новой, последней неделе января «зеленые быки» сохранят свое присутствие на межбанке, поддерживаемые импортерами.
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