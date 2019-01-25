Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 25.01.19 Итоги: Прогнозы 25.01.19 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:40 Итоги: Прогнозы 25.01.19



Количество первичных заявок на пособие по безработице упало на 13 000 до 199 000, сообщило Министерство труда США - минимум с ноября 1969 года, когда заявки составили 197 000. Экономисты прогнозировали рост до 218 000. Среднее значение за четыре недели сократилось до 215 000.



Госслужащие США подают заявки в рамках отдельной программы. На третьей неделе приостановки работы правительства 25 419 госслужащих подали первичные заявки против 10 454.



Во время приостановки работы правительства в 1996 году заявки госслужащих составили 225 000. Сейчас меньшее число госслужащих имеют право получать пособия чем в 2013 и 1995/96 годах. Число заявок, поданных повторно упало на 24 000 до 1 713 000.



ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне, не будет повышать их до конца лета 2019 г.



Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, сохранил все процентные ставки без изменений по итогам сегодняшнего совещания.

Кредитная ставка сохранена на нулевом уровне.



Ставка по депозитам ЕЦБ осталась на уровне минус 0.4% годовых.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне плюс 0,25%.



ЕЦБ не собирается менять процентные ставки как минимум до конца лета 2019 года, отмечается в пресс-релизе регулятора по итогам январского заседание. ЕЦБ будет и дальше реинвестировать средств от погашения ценных бумаг, выкупленных в ходе программы количественного смягчения (QE). Это будет происходить в течение длительного времени после первого повышения процентных ставок. Программа скупки активов, напомним, завершилась в декабре 2018 года. ЕЦБ ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, отмечено в релизе.



Драги ожидаемо заявил об ухудшении рисков для экономических прогнозов в еврозоне.



Баланс рисков для экономических прогнозов в еврозоне сместился в сторону понижения, заявил председатель центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

В декабре риски считались в целом сбалансированными. Аналитики ожидали подобного изменения оценки рисков. В числе причин глава ЕЦБ назвал геополитические факторы, усиление протекционизма и слабость emerging markets.

«Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидалось», - отметил М.Драги.



Европейский центробанк в четверг оставил монетарную политику без изменений, но глава регулятора Марио Драги сообщил, что риски для роста экономики еврозоны сместились в понижательную сторону, указав на то, что на нормализацию политики может уйти еще больше времени, чем ожидалось.



Хотя ЕЦБ подтвердил прогноз, согласно которому регулятор, вероятно, повысит ставки позднее в текущем году, комментарии Драги могут усилить ожидания рынка, что банк отложит ужесточение политики или даже пойдет на снижение ставок.

«Риски вокруг прогноза для роста экономики еврозоны сместились в понижательную сторону ввиду сохранения неопределенности, связанной с геополитическими факторами и угрозой протекционизма, уязвимости на развивающихся рынках и неустойчивости финансовых рынков», - сказал Драги на пресс-конференции.

«Импульс роста в краткосрочной перспективе, вероятно, будет слабее, чем ожидалось ранее».



В то же время Драги объяснил причины сохранения политики, отметив, в частности, укрепление рынка труда и ускорение роста зарплат, - по его словам, это может привести к повышению инфляции в среднесрочной перспективе.



«Ключевой фактор, который нужно оценивать, это сохранение неопределенности», - сказал он, выразив уверенность в том, что факторы неопределенности, которые варьируются от исхода переговоров о Brexit до замедления темпов роста в Китае и торгового протекционизма, устраняются.

М.Драги вновь подчеркнул, что ЦБ еврозоны готов корректировать денежно-кредитную политику и использовать все инструменты в своем арсенале в случае необходимости.

По его словам, пока в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции. Однако сильный рынок труда и рост зарплат обеспечат восстановление экономики и инфляции. Глава ЕЦБ уверен, что со временем инфляция усилится до таргетируемого ЕЦБ уровня - чуть ниже 2% годовых.

На вопрос, обсуждался ли на заседании вариант с новым раундом долгосрочных целевых кредитов (TLTRO) для банков еврозоны, М.Драги ответил, что ряд участников действительно рассматривали такой вариант, но решение не было принято.

«ЕЦБ взял время на дополнительную оценку рисков, вернется к их обсуждению в марте», - сказал М.Драги. Следующее заседание Центробанка еврозоны пройдет 7 марта во Франкфурте.



Выступление М.Драги показало, что ЕЦБ в этом году будет еще осторожнее подходить к вопросу о полном прекращении стимулов и ужесточении денежно-кредитной политики. Экономисты теперь не ждут повышения процентных ставок до конца 2019 года, хотя ЕЦБ по итогам заседания объявил, что не собирается поднимать их «до конца лета».

Курс евро в ходе выступления М.Драги продолжил снижение, но постепенно замедлил его темпы, и к 16.17 Киева к евро стоил $1,1364 по сравнению с $1,1380 на закрытие прошлой сессии и внутридневным минимумом на уровне $1,1307.

Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сократил роста с 0,3% до практически нуля.



Драги закрыл вопрос повышения ставок – SEB.



В SEB обсуждают итоги заседания ЕЦБ в четверг.



«Как и ожидалось, заседание ЕЦБ не внесло изменений в денежно-кредитную политику. Все параметры политики остались без изменений. Однако, вопреки нашим ожиданиям, ЕЦБ решил понизить свою оценку баланса рисков, заявив, что он «перешел к снижению» (ранее «в целом сбалансированный»). Это, на наш взгляд, открывает путь к пересмотру прогнозов ЕЦБ в сторону понижения и, возможно, даже к изменению формулировки указаний на следующем заседании 7 марта. Вопрос нового раунда LTRO ЕЦБ оставил открытым и мы продолжаем ожидать, что банк предложит новый раунд LTRO к середине года.



Что касается временных показателей «отрыва», то есть первого повышения процентной ставки, Драги повторил свое заявление от 13 декабря. В целом, результат заседания был несколько более мягким, чем мы ожидали. ЕЦБ, по нашему мнению, под наблюдением Марио Драги фактически закрыл дверь для "взлета" ставок ЕЦБ», - отмечают в SEB.



Судя по всему, стартовые сделки с безналичным долларом на отечественном валютном межбанке по выросшим заметно ценам оказались достаточно значительными, позволив средневзвешенному курса безналичного «американца» сохранить восходящий тренд, по сравнению с предыдущей сессией. Иначе говоря, рынок «зеленого» безнала в отсутствие дестабилизирующих факторов (длинные выходные в США, размещение ОВГЗ на изрядную сумму) возвращается к «прежним ценностям», реагируя на мероприятия Казначейства и Минфина, время от времени погашающего гривневые облигации.

В пятницу на рынке безналичного «американца» с 10.05 Киева стартовала коррекция, на первый взгляд противореча заметному росту гривневой ликвидности из-за действий Казначейства и погашения ОВГЗ Минфином. Однако, судя по всему, отечественный бизнес достаточно сильно «изголодался» по безналичной нацвалюте, довольно быстро утилизировав ее излишки на текущие нужды. Об этом свидетельствует несовпадение «привеса» объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора с суммой расширения гривневого ресурса вследствие действий киевских финансовых властей.

Кроме того, как мы неоднократно подчеркивали, время активных покупок СКВ импортерами еще не наступило, как, впрочем, и сезон репатриации дивидендов «варягами». На это указывали сводки с торгов валютного межбанка непосредственными их участниками, констатировавшие дефицит покупателей.



В этом контексте рискнем предположить, что утренний курсовой «залет» безналичного «американца» до уровня 27,90/27,95 UAH/USD был связан с приходом в страну изрядной суммы СКВ из-за рубежа (финансирование выборов или крупная экспортная поставка), которую при содействии официальных властей продали по высокой цене, сохранив «бычий» тренд средневзвешенного курса доллара.



Полагаю, на новой, последней неделе января «зеленые быки» сохранят свое присутствие на межбанке, поддерживаемые импортерами.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Количество первичных заявок на пособие по безработице упало на 13 000 до 199 00.Количество первичных заявок на пособие по безработице упало на 13 000 до 199 000, сообщило Министерство труда США - минимум с ноября 1969 года, когда заявки составили 197 000. Экономисты прогнозировали рост до 218 000. Среднее значение за четыре недели сократилось до 215 000.Госслужащие США подают заявки в рамках отдельной программы. На третьей неделе приостановки работы правительства 25 419 госслужащих подали первичные заявки против 10 454.Во время приостановки работы правительства в 1996 году заявки госслужащих составили 225 000. Сейчас меньшее число госслужащих имеют право получать пособия чем в 2013 и 1995/96 годах. Число заявок, поданных повторно упало на 24 000 до 1 713 000.ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне, не будет повышать их до конца лета 2019 г.Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, сохранил все процентные ставки без изменений по итогам сегодняшнего совещания.Кредитная ставка сохранена на нулевом уровне.Ставка по депозитам ЕЦБ осталась на уровне минус 0.4% годовых.Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне плюс 0,25%.ЕЦБ не собирается менять процентные ставки как минимум до конца лета 2019 года, отмечается в пресс-релизе регулятора по итогам январского заседание. ЕЦБ будет и дальше реинвестировать средств от погашения ценных бумаг, выкупленных в ходе программы количественного смягчения (QE). Это будет происходить в течение длительного времени после первого повышения процентных ставок. Программа скупки активов, напомним, завершилась в декабре 2018 года. ЕЦБ ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, отмечено в релизе.Драги ожидаемо заявил об ухудшении рисков для экономических прогнозов в еврозоне.Баланс рисков для экономических прогнозов в еврозоне сместился в сторону понижения, заявил председатель центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.В декабре риски считались в целом сбалансированными. Аналитики ожидали подобного изменения оценки рисков. В числе причин глава ЕЦБ назвал геополитические факторы, усиление протекционизма и слабость emerging markets.«Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидалось», - отметил М.Драги.Европейский центробанк в четверг оставил монетарную политику без изменений, но глава регулятора Марио Драги сообщил, что риски для роста экономики еврозоны сместились в понижательную сторону, указав на то, что на нормализацию политики может уйти еще больше времени, чем ожидалось.Хотя ЕЦБ подтвердил прогноз, согласно которому регулятор, вероятно, повысит ставки позднее в текущем году, комментарии Драги могут усилить ожидания рынка, что банк отложит ужесточение политики или даже пойдет на снижение ставок.«Риски вокруг прогноза для роста экономики еврозоны сместились в понижательную сторону ввиду сохранения неопределенности, связанной с геополитическими факторами и угрозой протекционизма, уязвимости на развивающихся рынках и неустойчивости финансовых рынков», - сказал Драги на пресс-конференции.«Импульс роста в краткосрочной перспективе, вероятно, будет слабее, чем ожидалось ранее».В то же время Драги объяснил причины сохранения политики, отметив, в частности, укрепление рынка труда и ускорение роста зарплат, - по его словам, это может привести к повышению инфляции в среднесрочной перспективе.«Ключевой фактор, который нужно оценивать, это сохранение неопределенности», - сказал он, выразив уверенность в том, что факторы неопределенности, которые варьируются от исхода переговоров о Brexit до замедления темпов роста в Китае и торгового протекционизма, устраняются.М.Драги вновь подчеркнул, что ЦБ еврозоны готов корректировать денежно-кредитную политику и использовать все инструменты в своем арсенале в случае необходимости.По его словам, пока в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции. Однако сильный рынок труда и рост зарплат обеспечат восстановление экономики и инфляции. Глава ЕЦБ уверен, что со временем инфляция усилится до таргетируемого ЕЦБ уровня - чуть ниже 2% годовых.На вопрос, обсуждался ли на заседании вариант с новым раундом долгосрочных целевых кредитов (TLTRO) для банков еврозоны, М.Драги ответил, что ряд участников действительно рассматривали такой вариант, но решение не было принято.«ЕЦБ взял время на дополнительную оценку рисков, вернется к их обсуждению в марте», - сказал М.Драги. Следующее заседание Центробанка еврозоны пройдет 7 марта во Франкфурте.Выступление М.Драги показало, что ЕЦБ в этом году будет еще осторожнее подходить к вопросу о полном прекращении стимулов и ужесточении денежно-кредитной политики. Экономисты теперь не ждут повышения процентных ставок до конца 2019 года, хотя ЕЦБ по итогам заседания объявил, что не собирается поднимать их «до конца лета».Курс евро в ходе выступления М.Драги продолжил снижение, но постепенно замедлил его темпы, и к 16.17 Киева к евро стоил $1,1364 по сравнению с $1,1380 на закрытие прошлой сессии и внутридневным минимумом на уровне $1,1307.Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сократил роста с 0,3% до практически нуля.Драги закрыл вопрос повышения ставок – SEB.В SEB обсуждают итоги заседания ЕЦБ в четверг.«Как и ожидалось, заседание ЕЦБ не внесло изменений в денежно-кредитную политику. Все параметры политики остались без изменений. Однако, вопреки нашим ожиданиям, ЕЦБ решил понизить свою оценку баланса рисков, заявив, что он «перешел к снижению» (ранее «в целом сбалансированный»). Это, на наш взгляд, открывает путь к пересмотру прогнозов ЕЦБ в сторону понижения и, возможно, даже к изменению формулировки указаний на следующем заседании 7 марта. Вопрос нового раунда LTRO ЕЦБ оставил открытым и мы продолжаем ожидать, что банк предложит новый раунд LTRO к середине года.Что касается временных показателей «отрыва», то есть первого повышения процентной ставки, Драги повторил свое заявление от 13 декабря. В целом, результат заседания был несколько более мягким, чем мы ожидали. ЕЦБ, по нашему мнению, под наблюдением Марио Драги фактически закрыл дверь для "взлета" ставок ЕЦБ», - отмечают в SEB.Судя по всему, стартовые сделки с безналичным долларом на отечественном валютном межбанке по выросшим заметно ценам оказались достаточно значительными, позволив средневзвешенному курса безналичного «американца» сохранить восходящий тренд, по сравнению с предыдущей сессией. Иначе говоря, рынок «зеленого» безнала в отсутствие дестабилизирующих факторов (длинные выходные в США, размещение ОВГЗ на изрядную сумму) возвращается к «прежним ценностям», реагируя на мероприятия Казначейства и Минфина, время от времени погашающего гривневые облигации.В пятницу на рынке безналичного «американца» с 10.05 Киева стартовала коррекция, на первый взгляд противореча заметному росту гривневой ликвидности из-за действий Казначейства и погашения ОВГЗ Минфином. Однако, судя по всему, отечественный бизнес достаточно сильно «изголодался» по безналичной нацвалюте, довольно быстро утилизировав ее излишки на текущие нужды. Об этом свидетельствует несовпадение «привеса» объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора с суммой расширения гривневого ресурса вследствие действий киевских финансовых властей.Кроме того, как мы неоднократно подчеркивали, время активных покупок СКВ импортерами еще не наступило, как, впрочем, и сезон репатриации дивидендов «варягами». На это указывали сводки с торгов валютного межбанка непосредственными их участниками, констатировавшие дефицит покупателей.В этом контексте рискнем предположить, что утренний курсовой «залет» безналичного «американца» до уровня 27,90/27,95 UAH/USD был связан с приходом в страну изрядной суммы СКВ из-за рубежа (финансирование выборов или крупная экспортная поставка), которую при содействии официальных властей продали по высокой цене, сохранив «бычий» тренд средневзвешенного курса доллара.Полагаю, на новой, последней неделе января «зеленые быки» сохранят свое присутствие на межбанке, поддерживаемые импортерами.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70319 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4516 раз. Подякували: 8225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 24.01.19

дядя Caша » Чет 24 січ, 2019 13:43 0 304

дядя Caша Чет 24 січ, 2019 13:43 Итоги: Прогнозы 23.01.19

дядя Caша » Сер 23 січ, 2019 13:21 0 318

дядя Caша Сер 23 січ, 2019 13:21 Итоги: Прогнозы 22.01.19

дядя Caша » Вів 22 січ, 2019 13:23 0 368

дядя Caша Вів 22 січ, 2019 13:23