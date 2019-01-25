Итоги: Энергетика 25.01.19

Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:42

В центре внимания рынков остается политическая ситуация в Венесуэле, где спикер парламента Хуан Гуайдо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.



После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро, который продолжает считать себя легитимным президентом, разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 двух часов. Однако американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Мадуро не имеет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном.



«Рынки считают, что разрыв дипотношений может означать увеличение возможности нефтяных санкций США против Венесуэлы, что, вероятно, заставит нефтеперерабатывающие компании США искать альтернативные поставки по более высоким ценам, следовательно, стоимость нефти марки WTI растет», - сказал

президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш.



Венесуэльское подразделение агентства Reuters на своей странице в Тwitter сообщило на текущей неделе о том, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила американские нефтяные компании о намерении ввести санкции против энергетического сектора Венесуэлы уже на этой неделе, если политическая ситуация в стране будет ухудшаться.



«Ситуация в Венесуэле может оказать поддержку рынкам нефти, если будут введены санкции, но наращивание запасов США является неожиданным», сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.



Президент Дональд Трамп в среду официально признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом богатой нефтью Венесуэлы и объявил действующего президента Николаса Мадуро нелегитимным.



Аналитики подчеркнули, что события в Венесуэле приобретают еще большее значение для рынка нефти, учитывая, что в этом году страна председательствует в ОПЕК.

Цены, вероятно, будут оставаться на пике, пока мы не получим дополнительную ясность в отношении Венесуэлы», - сказал Мэтт Смит из ClipperData.



В четверг Управление энергетической информации сообщило, что внутренние запасы нефти выросли на 8 миллионов баррелей за неделю, закончившуюся 18 января.

«Падение активности в нефтепереработке, падение экспорта нефти и рост импорта нефти привели к резкому прекращению недавних запасов нефти», - сказал Смит. Запасы нефти в США в каждую из предыдущих двух недель снижались.

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, сохраняя положительную динамику предыдущего дня, на фоне напряженной политической ситуации в Венесуэле и риска нефтяных санкций США в отношении страны.В четверг фьючерсы на нефть закрылись разнонаправленно - цены в США выросли, а нефть Brent показала небольшое снижение, поскольку трейдеры отреагировали на еженедельный рост запасов нефти в США и возможность введения санкций США в отношении венесуэльской нефти на фоне усиления политической напряженности в южноамериканской стране.График изменения запасов нефти в США.Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 18 января, показали следующие изменения:Запасы сырой нефти: +7,970 млн. баррелей прогноз: - 0,750 млн. баррелей неделей ранее: - 2,683 млн. баррелейЗапасы нефти в Кушинге: - 0,190 млн. баррелей неделей ранее: - 0,743 млн. баррелейЗапасы бензина: +4,050 млн. баррелей прогноз: +3,000 млн. баррелей неделей ранее: +7,503 млн. баррелейЗапасы дистиллятов: -0,617 млн. баррелей прогноз: +0,900 млн. баррелей неделей ранее: +2,967 млн. баррелейЗагруженность НПЗ: -1,70% прогноз: -0,90% неделей ранее: -1,50%Добыча нефти в США: без изменений, 11,9 млн. баррелей в деньСтратегический резерв нефти: без изменений, 649,139 млн. баррелейИмпорт нефти в США: +0,664 млн. баррелей в день до 8,191 млн. баррелей в деньПотребление нефти в США: -0,174 млн. баррелей в день до 17,049 млн. баррелей в день.Вышедшие в четверг официальные данные Минэнерго вызвали небольшое снижение цен на нефть. Данные, опубликованные накануне Американским институтом нефти, показали рост запасов сырой нефти на 6,55 млн. баррелей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: