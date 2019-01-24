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Нацбанк продал с молотка за 9,8
миллионов рулоны неразрезанн

Нацбанк продал с молотка за 9,8 миллионов рулоны неразрезанн
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:18

Нацбанк продал с молотка за 9,8 миллионов рулоны неразрезанн

https://strana.ua/news/182978-natsbank- ... liona.html

Нацбанк продал с молотка за 9,8 миллионов рулоны неразрезанных гривен разного номинала
16:54, сегодня
Национальный банк на аукционе 24 января реализовал неразрезанные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на 9,8 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Уточняется, что аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Его участники подали заявки на покупку 10 тысяч листов неразрезанных банкнот номиналом 1 гривня стоимостью 1,4 млн гривен, 20 тысяч листов номиналом 2 гривни на 5,4 млн гривен, 3 тысячи листов по 5 гривен стоимостью 1,4 млн гривен и 2 тысячи листов номиналом 10 гривен на 1,6 млн гривен.

"Общая стоимость приобретенных на аукционе неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен составила 9,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что подобные аукционы будут проходить и в будущем.
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