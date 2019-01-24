"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

Додано: Нед 27 січ, 2019 17:17

Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании.



Украина в январе-ноябре 2018 года импортировала 10,01 миллиарда кубометров природного газа на общую сумму 3,02 миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики.



Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 3,68 миллиарда кубометров газа на 1,1 миллиарда долларов, из Германии было поставлено 3,15 миллиарда кубометров на 929,3 миллиона долларов, из Польши – 714,1 миллиона кубометров на 213,4 миллиона долларов, Великобритании – 629,5 миллиона кубометров на 186,2 миллиона долларов, из Венгрии – 532,6 миллиона кубометров на 169,8 миллиона долларов, Чехии – 294,8 миллиона кубометров на 90,2 миллиона долларов, из Люксембурга – 142,7 миллиона кубометров на 44,6 миллиона долларов, из Словакии – 89 миллионов кубометров на 24 миллиона долларов.



Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского “Газпрома”. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом – до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации. В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиарда кубометров. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 миллиарда долларов.