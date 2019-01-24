Основна геополітична ідея - перешкоджати зростанню України, позбавляючи країну трьох мільярдів доларів на рік.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": у травні може бути вже занадто пізно укладати новий контракт з Росією.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 21:56
"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": у травні може бути вже занадто пізно укладати новий контракт з Росією.
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:56
когда исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко, т. е. не последний человек в стране, через честные руки которого проходит немалык кусок ВВП страны, на полном серьезе говорит, что население скажет: “Посмотрите, нам это не нравится, может быть, нам лучше было бы вернуться в Россию” - у меня (я морпех) возникает мысль - может, я не в ту сторону стреляю?
Додано: Суб 26 січ, 2019 22:26
Боже, или в Украине родился оракул или пани Наталья вправила сыну мозги...
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:24
А кто блокировал 3-сторонние газовые переговоры, заявляя о сдаче национальных интересов (даже "национального достояния")?
Ватаны, или псевдо-патриотические популисты? То-то же!
А ведь более разумного предложения управления трубой, где будет интерес и производителя, и транзитера, и покупателя, трудно себе представить!
А теперь, когда производитель и покупатель договорились делать бизнес без транзитера, построив собственную инфраструктуру, вдруг виноваты все вокруг, только не сам транзитер, ничего не сделавший для сохранения транзитного статуса, кроме обострения отношений с производителей путем подачи судебных исков сомнительного качества и перспектив
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:42
Да, Омельянов на всех не хватает. Дарю идею, выкупаете в России пару газовых месторождений, арендуете транзитные мощности и заполняете газом нашу трубу. Замкнутый цикл и полная независимость.
Додано: Нед 27 січ, 2019 14:12
А вы в сторону России стреляете?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 27 січ, 2019 14:18
А як можна торгувати з країною агрессором? Мега-досвідчені менеджери Коболєви-Вітренки говорили що скоро Україна буде експортувати власний газ до ЄС. Ми ж імпортуємо газ з ЄС, навіщо нам російський газ?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 27 січ, 2019 14:27
Были времена, и это обсуждалось. Неразработанных месторождений в РФ очень много, неразведанных - еще больше, поэтому любых инвесторов на правах будущего разделения сырья они только приветствуют.
Сегодня можно было бы продать РФ трубу в обмен на месторождения, которые давали бы нам 8-10 млрд кубов газа в год, недостающих для сведения внутреннего баланса.
С другой стороны, и украинских месторождений достаточно для наращивания добычи.
Но это нужно напрягаться - думать и делать... Сильно проще заниматься популизмом, поднимать тарифы для населения и наслаждаться ростом счетов в заграничных банках
Додано: Нед 27 січ, 2019 14:56
Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
Псевдопатриотам крайне тяжело понять, что наша труба без российского газа и без России не имеет смысла вообще. Все точки входа в украинскую ГТС идут с России. Давно нужно было ее либо продать, либо сдать в аренду в обмен на месторождения газа. Тогда бы и не стояла проблема «Северных потоков».
Додано: Нед 27 січ, 2019 17:17
Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании.
Украина в январе-ноябре 2018 года импортировала 10,01 миллиарда кубометров природного газа на общую сумму 3,02 миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 3,68 миллиарда кубометров газа на 1,1 миллиарда долларов, из Германии было поставлено 3,15 миллиарда кубометров на 929,3 миллиона долларов, из Польши – 714,1 миллиона кубометров на 213,4 миллиона долларов, Великобритании – 629,5 миллиона кубометров на 186,2 миллиона долларов, из Венгрии – 532,6 миллиона кубометров на 169,8 миллиона долларов, Чехии – 294,8 миллиона кубометров на 90,2 миллиона долларов, из Люксембурга – 142,7 миллиона кубометров на 44,6 миллиона долларов, из Словакии – 89 миллионов кубометров на 24 миллиона долларов.
Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского “Газпрома”. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом – до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации. В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиарда кубометров. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 миллиарда долларов.
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