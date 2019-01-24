"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

Все что вы написали это просто б***...б***...б*** или"сказки для бедных" "Почему “по разным сведениям”? Только не смейтесь, но точная цена газа для балтийских стран неизвестна"
Достоверно известно только, что Беларусь платит за газ 127 дол. и это не "Знижка" а цена зафиксированная двусторонним договором.
Достоверно известно также, что мы платим больше 300 дол. и це ПЕРЕМОГА?
Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ по 50 дол., но она тогда расторгла договор и наступило желанное"счастье" начали платить больше 400. Когда нам Россия предложила продать трубу, что мы им ответили? и что теперь?