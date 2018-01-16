В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун

В 2016 былo
"Сліпий траст"
С 16.01.2018 сталo
"Траст з інвалідністю"
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:19
В 2016 былo
"Сліпий траст"
С 16.01.2018 сталo
"Траст з інвалідністю"
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:26
Регулярно много лет покупаем тёще "простейшее" в довольно больших количествах. Ассортимент неизменен. В 2014 году чек был 55 грн в среднем, в 2018 средний чек (на те же лекарства) 210 грн. Вижу удорожание на 280%, но никак не удешевление.
Наша статистика ещё и не так вывернется, чтобы рассказать про перемогу и инфляцию всего 10%
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:29
не ожидал, cool!
Сомневаюсь я и по цитрамонам - импортное сырье не даст шанса на значительное удешевление даже в долларах.
Удешевление в гривне может быть только по некоторым дженерикам, и только.
увы-с
Возможно, Супрун, по-привычке считает в баксах, там еще что-то можно найти подешевевшее, в том числе русского происхождения.
В гривнах шансов нет - сырье не дешевеет, заводы нормальные не открываются, некоторые даже закрываются. Тот единственный, что открылся, производит гомеопатию, суть плацебо
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:30
Індекси споживчих цін на товари та послуги
(до грудня 2010 року)
Охорона здоров'я
2010 Грудень 100
2014 Грудень 145.3
2018 Грудень 236.8
Расходы по этой статье выросли на 63% по данным Госкомстата. Конечно, это не только лекарства (медицина же бесплатная), но во многом учитывается именно этот компонент.
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:31
несомненно))) в гривне у нас ничего не дешевеет никогда
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:34
В доларах менше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:39
Все кинулись обсуждать заголовок (манипулятивный), даже не прочитав статью. Ни о каком снижении розничных цен на лекарства Супрун не говорила и не могла говорить, просто потому что это была бы ложь.
Здесь идет речь исключительно о тех лекарствах, которые централизованно закупаются государством через международные организации. Раньше они закупались по завышенным ценам, с коррупционной наценкой. Сейчас в гос. закупках этой наценки нет. В аптеках все еще есть.
Востаннє редагувалось Kart в Пон 28 січ, 2019 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:41
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:52
Re: В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Су
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:57
спасибо, хоть кто то не поленился вникнуть))
главное оружие рашистов - ложь
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