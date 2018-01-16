RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з 2014 року ціни на
ліки знизилися на 40% - Супрун

В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:19

  zloy_ukr написав:yanyura политическая арифметика. Если покупать 10 таблеток, то удешевление будет еще больше.
А как правильно будет по украински " слепой траст" ? Сліпий, незрячий, чи з ознаками інвалідності? :mrgreen:

В 2016 былo
"Сліпий траст"
https://www.epravda.com.ua/publications ... 18/577052/
С 16.01.2018 сталo
"Траст з інвалідністю"
https://www.president.gov.ua/news/prezi ... kogo-45402
yanyura
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 09.01.09
Подякував: 965 раз.
Подякували: 834 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:26

  trololo написав:думаю супрун имела ввиду самое популярное типа цитрамонов всяких, но надо смотреть конкретно

Регулярно много лет покупаем тёще "простейшее" в довольно больших количествах. Ассортимент неизменен. В 2014 году чек был 55 грн в среднем, в 2018 средний чек (на те же лекарства) 210 грн. Вижу удорожание на 280%, но никак не удешевление.
Наша статистика ещё и не так вывернется, чтобы рассказать про перемогу и инфляцию всего 10%
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 304
З нами з: 15.03.13
Подякував: 1113 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:29

  trololo написав:.. не заметил количество, виноват.

если по теме, то думаю супрун имела ввиду самое популярное типа цитрамонов всяких, но надо смотреть конкретно

не ожидал, cool!
Сомневаюсь я и по цитрамонам - импортное сырье не даст шанса на значительное удешевление даже в долларах.
Удешевление в гривне может быть только по некоторым дженерикам, и только.
увы-с
Возможно, Супрун, по-привычке считает в баксах, там еще что-то можно найти подешевевшее, в том числе русского происхождения.
В гривнах шансов нет - сырье не дешевеет, заводы нормальные не открываются, некоторые даже закрываются. Тот единственный, что открылся, производит гомеопатию, суть плацебо
sequence
 
Повідомлень: 1700
З нами з: 29.12.15
Подякував: 172 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:30

Індекси споживчих цін на товари та послуги
(до грудня 2010 року)
Охорона здоров'я
2010 Грудень 100
2014 Грудень 145.3
2018 Грудень 236.8
http://www.ukrstat.gov.ua/
Расходы по этой статье выросли на 63% по данным Госкомстата. Конечно, это не только лекарства (медицина же бесплатная), но во многом учитывается именно этот компонент.
Волгарь
 
Повідомлень: 5999
З нами з: 12.10.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:31

  sequence написав: Возможно, Супрун, по-привычке считает в баксах,


несомненно))) в гривне у нас ничего не дешевеет никогда
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3756
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:34

  yanyura написав:Это какая-то новая арифметика.
Было (Hella)
100 капсул - 350 гривен
Стало (trololo)
50 капсул (№50) - 414.82 грн.
соотв. 100 капсул - 829,64 грн.

829,64 меньше, чем 350 ???

В доларах менше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6772
З нами з: 01.08.15
Подякував: 835 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:39

Все кинулись обсуждать заголовок (манипулятивный), даже не прочитав статью. Ни о каком снижении розничных цен на лекарства Супрун не говорила и не могла говорить, просто потому что это была бы ложь.

Здесь идет речь исключительно о тех лекарствах, которые централизованно закупаются государством через международные организации. Раньше они закупались по завышенным ценам, с коррупционной наценкой. Сейчас в гос. закупках этой наценки нет. В аптеках все еще есть.
Востаннє редагувалось Kart в Пон 28 січ, 2019 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Kart
 
Повідомлень: 180
З нами з: 27.09.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:41

  lapay написав:В доларах менше.

отлично!
когда пенсию будут в баксах начислять??
sequence
 
Повідомлень: 1700
З нами з: 29.12.15
Подякував: 172 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:52

Re: В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Су

  sequence написав:когда пенсию будут в баксах начислять??

Коли станемо 51-им штатом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6772
З нами з: 01.08.15
Подякував: 835 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:57

  Kart написав:Все кинулись обсуждать заголовок (манипулятивный), даже не прочитав статью. Ни о каком снижении розничных цен на лекарства Супрун не говорила и не могла говорить, просто потому что это была бы ложь.

Здесь идет речь исключительно о тех лекарствах, которые централизованно закупаются государством через международные организации. Раньше они закупались по завышенным ценам, с коррупционной наценкой. Сейчас в гос. закупках этой наценки нет. В аптеках все еще есть.



спасибо, хоть кто то не поленился вникнуть)) :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3756
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держстат підрахував, як зросли за рік ціни на квартири в...
R2 » Пон 28 січ, 2019 13:07
1 25
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 13:07
27661
Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з... 1, 2
R2 » Нед 27 січ, 2019 18:42
12 489
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 12:47
Igorten
В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
R2 » Пон 28 січ, 2019 12:05
0 16
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 12:05
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.