В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун

trololo написав:Kart написав:Все кинулись обсуждать заголовок (манипулятивный), даже не прочитав статью. Ни о каком снижении розничных цен на лекарства Супрун не говорила и не могла говорить, просто потому что это была бы ложь.
Здесь идет речь исключительно о тех лекарствах, которые централизованно закупаются государством через международные организации. Раньше они закупались по завышенным ценам, с коррупционной наценкой. Сейчас в гос. закупках этой наценки нет. В аптеках все еще есть.
спасибо, хоть кто то не поленился вникнуть))
Вникнуть, уважаемые господа-пропагандисты, это не взять слова чиновника на веру, а послушать чиновника и пойти проверять его слова!
Во-первых, перечень закупаемых МОЗ-ом препаратов с 2014-го года был сокращен на 30%. Как вы думаете, какие позиции оттуда убрали - дешевые, или дорогие?
Во-вторых, внедрена т.н. реимбурсация - то есть "бесплатные" препараты стали не на 100% финансируемы государством, а частично государством - частично пациентом.
И в-третьих, закупается, в основном, треш, производимый где-то в горах Индии.
МОЗ закупает индийские лекарства неподтвержденного качества
Бюджет МОЗ-2017: лобізм і шантаж замість турботи про пацієнтів