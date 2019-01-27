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В Україні з 2014 року ціни на
ліки знизилися на 40% - Супрун

В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:28

  trololo написав:
  Kart написав:Все кинулись обсуждать заголовок (манипулятивный), даже не прочитав статью. Ни о каком снижении розничных цен на лекарства Супрун не говорила и не могла говорить, просто потому что это была бы ложь.

Здесь идет речь исключительно о тех лекарствах, которые централизованно закупаются государством через международные организации. Раньше они закупались по завышенным ценам, с коррупционной наценкой. Сейчас в гос. закупках этой наценки нет. В аптеках все еще есть.



спасибо, хоть кто то не поленился вникнуть)) :mrgreen:


Вникнуть, уважаемые господа-пропагандисты, это не взять слова чиновника на веру, а послушать чиновника и пойти проверять его слова!

Во-первых, перечень закупаемых МОЗ-ом препаратов с 2014-го года был сокращен на 30%. Как вы думаете, какие позиции оттуда убрали - дешевые, или дорогие? :mrgreen:
Во-вторых, внедрена т.н. реимбурсация - то есть "бесплатные" препараты стали не на 100% финансируемы государством, а частично государством - частично пациентом.
И в-третьих, закупается, в основном, треш, производимый где-то в горах Индии.

МОЗ закупает индийские лекарства неподтвержденного качества
http://podrobnosti.ua/2092550-moz-zakup ... spert.html

Бюджет МОЗ-2017: лобізм і шантаж замість турботи про пацієнтів
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/1 ... ientah.htm
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:33

  trololo написав:
  sequence написав: Возможно, Супрун, по-привычке считает в баксах,


несомненно))) в гривне у нас ничего не дешевеет никогда



Например бензин A-95 на WOG подешевел с 35 грн в октабре, до 30 грн сейчас. Так что пора стереотипы свои менять.
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