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В Україні з 2014 року ціни на
ліки знизилися на 40% - Супрун

В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:28

  trololo написав:
  Kart написав:Все кинулись обсуждать заголовок (манипулятивный), даже не прочитав статью. Ни о каком снижении розничных цен на лекарства Супрун не говорила и не могла говорить, просто потому что это была бы ложь.

Здесь идет речь исключительно о тех лекарствах, которые централизованно закупаются государством через международные организации. Раньше они закупались по завышенным ценам, с коррупционной наценкой. Сейчас в гос. закупках этой наценки нет. В аптеках все еще есть.



спасибо, хоть кто то не поленился вникнуть)) :mrgreen:


Вникнуть, уважаемые господа-пропагандисты, это не взять слова чиновника на веру, а послушать чиновника и пойти проверять его слова!

Во-первых, перечень закупаемых МОЗ-ом препаратов с 2014-го года был сокращен на 30%. Как вы думаете, какие позиции оттуда убрали - дешевые, или дорогие? :mrgreen:
Во-вторых, внедрена т.н. реимбурсация - то есть "бесплатные" препараты стали не на 100% финансируемы государством, а частично государством - частично пациентом.
И в-третьих, закупается, в основном, треш, производимый где-то в горах Индии.

МОЗ закупает индийские лекарства неподтвержденного качества
http://podrobnosti.ua/2092550-moz-zakup ... spert.html

Бюджет МОЗ-2017: лобізм і шантаж замість турботи про пацієнтів
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/1 ... ientah.htm
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:33

  trololo написав:
  sequence написав: Возможно, Супрун, по-привычке считает в баксах,


несомненно))) в гривне у нас ничего не дешевеет никогда



Например бензин A-95 на WOG подешевел с 35 грн в октабре, до 30 грн сейчас. Так что пора стереотипы свои менять.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:58

Вполне вероятно. Разница цены между лекарством произведенным в Украине и произведенным в Германии в 10-15 раз. Если добавилось пару украинских наименований самых распространенных лекарств, то за счет падения цены на них на более 90% общее падение цены на 40%.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:01

"Жители Западной Украины массово ездят в шопинг-туры в аптеки Польши, экономя при этом сотни долларов. Там же наши врачи все чаще заказывают препараты для своих пациентов."
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:04

  sequence написав:
  lapay написав:В доларах менше.

отлично!
когда пенсию будут в баксах начислять??


Когда Порошенко пробудет лет 10-15 Президентом и полноценно вступим ЕС. Начислять правда тогда будут в евро, но особой разницы нет. С Люлей и Зеленым ж*** будет глубже и дольше.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:06

  Moimir написав:"Жители Западной Украины массово ездят в шопинг-туры в аптеки Польши, экономя при этом сотни долларов. Там же наши врачи все чаще заказывают препараты для своих пациентов."


Подтверждаю! Месяц назад в Варшаве покупал Нимесил №30. 18 злотых в первой попавшейся аптеке (5 долларов).

Открываем мониторинг апкет Киева https://tabletki.ua/%D0%9D%D0%B8%D0%BC% ... macy/kiev/

Минимальная цена - 270 грн...
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:13

  AlifeSoft написав:Вполне вероятно. Разница цены между лекарством произведенным в Украине и произведенным в Германии в 10-15 раз. Если добавилось пару украинских наименований самых распространенных лекарств, то за счет падения цены на них на более 90% общее падение цены на 40%.


Это называется по-другому - украинцы перешли с качественных оригинальных лекарств на некачественные дженерики производства Украины и Индии :mrgreen:

К слову, ваша логика идет вразрез с мантрами о европейском уровне жизни при Порошенко. Странно получается - на кофе в Вену летаем, а немецкие лекарства для экономии бюджета заменили дешевыми аналогами?..

Вы бы определились уже, а то такая каша в голове :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:42

  zРадио написав:..

Вы бы определились уже, а то такая каша в голове :mrgreen:

нет у него никакой каши - он предлагает летать в Вену за аспирином, а в Братиславу - за валидолом.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:49

  sequence написав:
  zРадио написав:..

Вы бы определились уже, а то такая каша в голове :mrgreen:

нет у него никакой каши - он предлагает летать в Вену за аспирином, а в Братиславу - за валидолом.


Ему бы за галоперидолом туда слетать, а то отечественный (который "на 40% подешевел"), судя по комментариям на форуме, не помогает :mrgreen:
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