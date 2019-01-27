RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з 2014 року ціни на
ліки знизилися на 40% - Супрун

В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:29

  dusenko4 написав:
  trololo написав:
  sequence написав: Возможно, Супрун, по-привычке считает в баксах,


несомненно))) в гривне у нас ничего не дешевеет никогда



Например бензин A-95 на WOG подешевел с 35 грн в октабре, до 30 грн сейчас. Так что пора стереотипы свои менять.

Газ вообще радует, уже 10.60 грн видел. Коммунизм просто.
SMOKE
 
Повідомлень: 3860
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Супрун розповіла, як працюватиме ліцензування лікарів
R2 » Пон 28 січ, 2019 21:30
2 31
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 21:38
hxbbgaf
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 13, 14, 15
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
148 7601
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 21:29
Аlександр
Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з... 1, 2
R2 » Нед 27 січ, 2019 18:42
14 729
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 16:10
Евгений Н.

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3747)
28.01.2019 22:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.