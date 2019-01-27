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В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:29
dusenko4 написав: trololo написав: sequence написав:
Возможно, Супрун, по-привычке считает в баксах,
несомненно))) в гривне у нас ничего не дешевеет никогда
Например бензин A-95 на WOG подешевел с 35 грн в октабре, до 30 грн сейчас. Так что пора стереотипы свои менять.
Газ вообще радует, уже 10.60 грн видел. Коммунизм просто.
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