Итоги: Энергетика 28.01.19

Додано: Пон 28 січ, 2019 13:17

Участники торгов в понедельник отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым число нефтяных буровых в США по итогам прошлой недели выросло на десять, до 862 штук. Число газовых установок при этом снизилось на одну, до 197 единиц. Таким образом, общее число установок увеличилось на девять, до 1059 штук.



На этом фоне на рынке обострились опасения относительно возможного роста предложения нефти, а вкупе с признаками замедления роста мировой экономики это оказывает давление на стоимость «черного золота».



Аналитики Tortoise Capital Advisors прогнозируют, что цена нефти марки WTI будет держаться в диапазоне $50-60 за баррель в 2019 году, а Brent - на $10 выше.



Поддержка со стороны военных президента Мадуро вероятно сохранит баланс силы в его пользу, несмотря на поддержку западными странами «временного президента» Гуиадо.



Рост напряженности в Венесуэле повысил опасения, что США могут ввести санкции на нефть из Венесуэлы, что усложнит для ОПЕК сохранение баланса мирового предложения со спросом. Так как санкции уже введены против Ирана, санкции ещё и против Венесуэлы могут привести к быстрому росту цены из-за дальнейшего сокращения предложения.



В октябре США импортировали из Венесуэлы около 17,7 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов, согласно данным Администрации энергетической информации (EIA).

События в Венесуэле также важны с свете того, что в этом году её очередь назначения президента ОПЕК.



В четверг EIA сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 18 января, выросли на 8 млн. баррелей, при ожидавшемся аналитиками снижении на 600 тыс. баррелей, по данным S&P Global Platts. Запасы нефти в США сейчас на около 8% выше, чем в прошлом году и на 2,8% выше пятилетней средней.



Запасы бензина в США выросли на 4,1 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 600 тыс. баррелей. По опросу S&P Global Platts аналитики ожидали роста запасов бензина на 2,9 млн. баррелей, и роста запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.



Данные от Baker Hughes в пятницу показали, что число активных буровых на нефть в США выросло на неделе на 10 до 862, после снижения на 21 на прошлой неделе.

EIA в четверг выпустила годовой энергетический прогноз.



В нем прогнозируется, что объем добычи нефти в США продолжит расти до середины 2020х, и останется выше 14,0 млн. баррелей в день до 2040 г.



В докладе также говорится, что США станут чистым экспортёром энергоносителей к 2020 г., так как добыча нефти в США растет, а потребление нефтепродуктов внутри страны снижается.

С начала года цена WTI выросла на 17%.

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне данных о росте числа буровых установок в США.Фьючерсы на нефть в пятницу выросли, рост продолжается две сессии подряд, факторов поддержки остается непредсказуемость развития событий в Венесуэле, что может сократить предложение, однако значительный рост запасов нефти в США на прошлой неделе помог сохранить снижение цен за неделю.Baker Hughes: число работающих нефтяных буровых резко выросло после 3 недель обвала.Но показатель все еще на минимуме с середины октября прошлого года.Третья по величине в мире нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельно выходящий по пятницам отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США.За неделю до 25 января:количество нефтяных установок выросло на 10 до 862 шт.;количество газовых установок снизилось на 1 до 197 шт.;общее количество установок увеличилось на 9 - 1059 шт.На предыдущей неделе (до 18 января) число нефтяных установок резко сократилось на 21 до 852 штук.Максимум 2018 года — 888 действующих нефтяных буровых. Это пик был сформирован на неделе до 16 ноября. Абсолютный максимум количества нефтяных буровых в США был достигнут в октябре 2014 года. Тогда было зарегистрировано 1609 штук. Сейчас на 47% меньше.На этой неделе в среду Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти и нефтепродуктов. Согласно отчету, добыча нефти составила 11.9 млн баррелей. Это значение соответствует рекордным историческим максимумам.Цены на нефть завершили последний торговый день недели ростом. Котировки Brent поднялись на 0,65% до $61,50 за баррель. Рост с начала года составляет 14,3%. При этом котировки американской нефти WTI выросли в этом году на 18%. Но в пятницу они падают на 0,94% до $53,64 за баррель.Поставки американского газа в Европу выросли в пять раз.Американцы перенаправляют газ из Азии в Европу, потому что там больше платят.В то время как Uniper планирует построить плавучий СПГ-терминал в Вильгельмсхафене на северо-западе Германии пропускной мощностью 10 млрд. куб. м в год, в первую очередь для ExxonMobil, американский газ завоевывает не только крупнейшую экономику региона, но всю Европу.Этой зимой Америка нарастила поставки сжиженного природного газа в регион в пять раз, согласно расчетам экспертов Reuters. За период с октября по январь Европа приобрела 3,23 миллиона тонн, или 48 партий, против 0.7 миллиона тонн (или девяти партий) в этот же период в прошлом году. Это больше, чем поставки в Южную Корею и Мексику. США теперь стоят на втором месте после Катара в списке крупнейших поставщиков СПГ на европейский континент.Reuters, проанализировав ситуацию, пришло к выводу, что резкий приток американского газа в Европу произошел после существенного снижения цен в Азии, где упал спрос. В то же время европейские цены остались прежними.«Речь идет о коммерческих соображениях… Американский газ идет туда, где больше платят. И не нужно искать здесь никакой политики», — говорит директор программы исследований природного газа в Оксфордском институте энергетических исследований Джеймс Хендерсон.Тем не менее ЕС и США создали рабочую группу, куда вошли советники главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа. Она с августа занимается реализацией достигнутых в конце июля в Вашингтоне договоренностей, в частности, о расширения импорта сжиженного газа из США в ЕС.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: