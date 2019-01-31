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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 31 січ, 2019 13:42 Итоги: Валюта 31.01.19



По состоянию на 7.50 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $10,2, или 0,77% - до $1320 за унцию. Таким образом, металл торгуется в районе максимума с мая 2018 года.



Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,88% - до $16,067 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) утром снижается на 0,11% - до 95,24 пункта.



Участники рынка отыгрывают заявления ФРС США по итогам заседания 29-30 января. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и заявил, что будет «терпелив» в определении будущих корректировок целевого диапазона ставки, учитывая экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление.



Заявление ФРС было воспринято рынками как сигнал к паузе в ужесточении монетарной политики в США. Это оказало давление на курс доллара, что, в свою очередь, поддержало стоимость золота.



Редактор специализированного издания Gold Newsletter Бриен Лундин сказал, что заявление ФРС подтвердило все слухи и предположения последних месяцев о том, что ФРС хочет и готова приостановить цикл повышения базовой ставки на фоне экономической ситуации в мире.



Курс доллара США снижается утром четверга относительно основных мировых валют на итогах первого в текущем году заседания FOMC Федрезерва.



Курс евро по состоянию на 08.00 Киева находится в районе $1,1503 против $1,1480 на закрытие прошлой сессии.



Стоимость единой европейской валюты пребывает в указанное время в районе ¥125,11 по сравнению со ¥125,17 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥108,77 против ¥109,04 в среду.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг на 08.00 Киева снижается на 0,15%.



Меж тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,16%.



Фунт стерлингов торгуется около $1,3127 против $1,3116 в предыдущий рабочий день и Є1,1413 по сравнению с Є1,1426.



Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции подтвердил сигналы о том, что ЦБ, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу. Рынок последние недели не ждал повышения стоимости кредитования до конца текущего года, и выступление Дж.Пауэлла лишь укрепило уверенность инвесторов.



В 2018 году четыре подъема ставок являлись благоприятным фактором для курса доллара, и решительный поворот в заявлениях главы ФРС стал ударом для рынка.



ФРС по итогам заседания 29-30 января сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Это решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.



Из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, при этом Федрезерв подчеркнул необходимость проявить терпение.



Американский ЦБ может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе с учетом изменений экономических и финансовых условий, отмечается в отдельном документе.

«Комитет намеревается продолжать реализацию денежно-кредитной политики в режиме, при котором достаточное предложение резервов обеспечивает осуществление контроля над процентной ставкой по федеральным кредитным средствам и другими краткосрочными процентными ставками преимущественно через фиксирование регулируемых Федеральным резервом ставок, при этом активное управление предложением резервов не требуется», - говорится в нем.

Ранее Федрезерв не публиковал подобных заявлений, но принял решение прояснить ситуацию для рынка «после продолжительного обсуждения и изучения имеющегося опыта».



Фьючерсы на золото закрылись на максимальном с середины мая уровне в среду. Цены продолжали расти на электронных торгах после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений и сказала, что будет «терпеливой» в своем следующем движении ставок.



Вскоре после решения ФРС апрельский контракт на золото вырос до $1321,40 за унцию на электронных торгах. Он вырос на 30 центов, или 0,02%, до $1315,50 за унцию перед новостями ФРС. Контракт с февральской поставкой вырос на 1 доллар, или менее 0,1%, до $1309,90 за унцию.



На данный момент «заявление ФРС о политике в основном подтвердило слухи, предположения, шепоты и недосказанности, ставшие консенсусом за последний месяц, - что ФРС была готова и желает остановить свою кампанию по повышению ставок и темпы роста баланса» в ответ на «финансовые и международные события», - сказал Бриен Лундин из Gold Newsletter.



Апрельская платина прибавила 0,05% до $816,20 за унцию, а мартовский палладий вырос на 1% до $1 316,40 за унцию.



Доллар в среду оказался под давлением новостей от ФРС.



Доллар США снизился в среду после того, как Федеральная резервная система пошла на решительный поворот, пообещав, что будет терпеливо относиться к дальнейшему повышению процентных ставок, исключив при этом формулировку, требующую «дальнейшего постепенного» повышения ставок.

В то время как ожидания рынка относительно политики процентных ставок на 2019 год ухудшились за последние несколько месяцев, доллар оказался под давлением этого первого обновления политики в этом году. Пауэлл сказал, что повод для повышения ставок несколько уменьшился. В 2018 году четыре повышения ФРС обеспечили стабильный импульс роста доллару.



Индекс доллара США USDX в ответ упал на отрицательную территорию и потерял в итоге 0,4% до 95,408 пункта, слегка отскочив от своего сессионного минимума.



Евро, тем временем, вырос до $1,1485 против $1,1434 во вторник. Данные Еврозоны - деловой климат, а также экономические, промышленные показатели и показатели доверия в сфере услуг - в январе немного снизились.



Британский фунт, которому также помог слабеющий доллар, отскочил в среду до $1,3113 против $1,3067. Валюта немного ослабла по отношению к евро до 87,53 пенса.



Курс доллара США, вопреки нашим ожиданиям, снизился после выхода заявления FOMC по денежной политике.



Доллар США резко снизился после того, как FOMC убрал из заявления ссылку на дальнейшие постепенные повышения процентной ставки, и добавил высказывание о том, что готов корректировать нормализацию баланса.



Курс евро к доллару повышался до $1,1500 за евро с уровня $1,1418.



Курс доллара к иене снижался до ¥108,82 за доллар с уровня ¥109,54 за доллар.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался c уровня 95,92 к отметке 95,27 пункта.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 31 января понизился на

74,10 коп. и составил 65,3577 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 1,80 коп., на торгах среды укрепился на 1,71 коп., оказавшись на уровне 27,7555 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,86 коп., составил 27,7594 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 30 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение рост, упав около 10.00 Киева на отметку 27,74/27,76 на доминировании продаж СКВ, но спустя 30 минут, по состоянию на 10.30, «американец» остановил снижение на покупках импортеров, консолидировавшись на цифре 27,75/27,76 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.16. В указанный час импортеры стали активнее приобретать СКВ, подняв ее цену до 27,755/27,770 UAH/USD.



В целом к среде на валютном межбанке во время активной фазы торгов сложилось динамическое равновесие покупок и продаж доллара. Участники состоявшегося накануне минфиновского аукциона по размещению госдолга приобрели гривневые ОВГЗ на 8,99 млрд. грн., за которые продолжались рассчитываться 30-го, выручая гривню для этого с продаж доллара на межбанке.



Гривни не хватало, и об этом дали понять понизившиеся с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последний, к слову, периодически размещая свои депосертификаты, также способствовал дефициту нацвалюты.



С другой стороны, как известно, на финише месяца на рынке появляются импортеры, приобретая СКВ для расчетов с зарубежными партнерами. 30-го сессия по безналичному «американцу» проходила сбалансированно, с периодическими локальными преобладаниями покупок или продаж.

К обеденному перерыву, по состоянию на 12.30 Киева, продаж стало больше, и это инициировало «порционное» снижение курса доллара с цифры 27,76/27,77 UAH/USD до 27,72/27,75 UAH/USD на 13.10 Киева.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,72/27,75 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 30 января.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7555 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,24% с 27,6883 UAH/USD до 27,7555 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 30 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.08 Киева – 15,50/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке во время наиболее активной фазы торгов (до полудня) наблюдалось преобладание предложения валюты, связанное с дефицитом гривни, спрос на которую 30-го заметно вырос в связи расчетами за приобретенными накануне гривневые ОВГЗ.



Во-вторых, изначальная нехватка гривневого ресурса, ради которого игроки межбанка продавали СКВ, стала следствием объемных продаж регулятором своих депосертификатов.



В-третьих, к среде заметно растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



Менее заметное, чем накануне, укрепление гривни на торгах межбанка связано с покупками СКВ импортерами.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 января повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок «американца» практически всю активную фазу торгов пребывал в равновесии покупок и продаж СКВ.



Во-вторых, приток экспортной выручки вырос, на которую находились покупатели из среды импортеров.



Наличный рынок 30-го, как и накануне, следовал в кильватере курсовых хроник рынка «зеленого» безнала. Клиенты «налички» внимали сводкам с торгов валютного межбанка, формируя нечто подобное на наличном рынке. До обеда из-за относительной курсовой стабильности, вызванной сбалансированностью спроса (импортеры) и предложения (участники вторничного аукциона Минфина по размещению ОВГЗ и экспортеры) на рынке «зеленого» безнала, котировки наличного «американца» практически не изменялись. Исключение в это время составил рынок столицы, еде цены открытия оказались заметно завышенными, и местные дилеры еще до полудня попытались исправить эту оплошность, подгоняемые дефицитом гривни.



После обеда более динамичная коррекция безналичной пары доллар-гривня на межбанке, сопровождаемая уже упавшими оборотами, вызвала коррекцию на рынке наличного «американца». Последний, как мы указали выше, понизился в течение 30 января.



На рынка подавляющего большинства системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) торги среды закончились балансом спрос/предложение.

Исключение составил рынок Запорожья, где разочарованные пролонгацией «медвежьего» тренда в паре доллар-гривня и очень жестким дефицитом нацвалюты клиенты своим агрессивным «приносом» «перекосили» местный рынок в сторону оферов. Запорожская «наличка» «расплатилась за этот «перекос» и гривнедефицит упавшей итоговой ликвидностью.



Рынки остальных населенных пунктов, завершив сессию среды в равновесии покупок и продаж, повторили по ликвидности показатели предыдущей сессии.

Исключение составил наличный «неформальны» рынок Днепра, констатировавший некоторый прогресс в оборотах. Не исключено, в этом заслуга «естественного», без ценовых ревизий, равновесия спроса и предложения, установившегося на рынке Днепра с самого открытия до финиша торгов.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 1,0-8,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы, стартовавший 30-го с завышенных уровней цен). Офера «американца» в течение 30 января понизились на 2,0-7,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил рынок Киева по тем же причинам).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 2,0-10,0 коп. (вновь в откате лидировал столичный рынок), позиция «предложение» упала на 4,0-12,0 коп. (лидер прежний).



Средневзвешенный курс безналичного доллара по итогам торгов 30-го продемонстрировал очевидное замедление коррекции, причем наличный доллар в течение среды понизился более значительно. Если следовать этой логике в попытках «примерить» сюжет наличного рынка на ближайшие торги безналичным «американцев», следует ожидать пролонгации и даже некоторого углубления «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня в этот четверг.

Ожидания, в контексте пика поступлений внешнеторговой выручки и-за рубежа в среду-четверг, не лишены смысла. Многое будет зависеть и от состояния гривневой ликвидности, которая очень скоро окажется под ударом из-за роста текущих расходов в нацвалюте на жалованье сотрудниками компаний и налоговые платежи в Казну. Все это дает основание ожидать 31-го пролонгации «медвежьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня, которому будут противостоять покупки импортеров.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 30 января в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 30 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,62/27,68 UAH/USD, евро – 31,53/31,67 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж практически не нуждалась в ценовой поддержке из-за относительной стабильности безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием «порционной» послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.



По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.



Равновесие спроса и оферов удалось сохранить до самого завершения сессии. На сей раз это обеспечило прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение 30 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре упали на 5,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,62/27,68 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 30-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты.



До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре не менялась. В этом не было нужды – относительная стабильность безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка в комплекте с равновесием спроса и оферов наличного рынка обеспечивали стабильность оптового наличного «американца» до полудня.



В результате к 12.20 Киева в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.



По состоянию на указанное время в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда на оптовом рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием «порционной» послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.



По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.

Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это обеспечило прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 30 января биды оптового наличного доллара понизились на 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 29 января биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 5,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 января уровнями 31,53/31,67 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре просели на 4,0 коп., позиция «предложение» упала на 8,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 30-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины среды относительной стабильностью настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала после обеда.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 30-го мало интересовал клиентов. Собственно, это заметно по низкой курсовой динамике пары евро-гривня.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.







Полагаю, наши дилеры, «заморозив», более значимые биды и немного понизив в течение 30 января офера наличной пары евро-гривня, с одной стороны отреагировали на вышеозначенную динамику пары евро-доллар «в миру», с другой,

учли внутридневное снижение наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 30 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1433, пара евро-доллар инициировала ралли, которое сумело поднять ее около 09.00 Киева к отметке $1,1448.



Последовавшая коррекцию уронила пару евро-доллар в диапазон $1,1425-1,1438, который она не покидала до 16.00 Киева.

Вышедшие к этому час новости с американского рынка труда (в ответ на опубликованный сильный январский отчет ADP по занятости в США) пара евро-доллар снова упала около 16.10 в диапазон $1,1410-1,1415, не покидая его до 17.30 Киева.



С этого часа евро, немного восстановившись, консолидировался в рамках валютного коридора $1,1414-1,1422, который не покидал до 20.25 Киева, перейдя в режим ожидания «приговора» FOMC Федрезерва США…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США слабо меняется по отношению к основным мировым валютам в ходе торгов в среду перед окончанием январского заседания FOMC Федрезерва.



Евро торгуется по состоянию на 15.00 Киева в районе $1,1429 против $1,1433 на закрытие предыдущей сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥125,08 по сравнению со ¥125,07 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥109,44 против ¥109,40 во вторник.



Индекс доллара WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,05%.



Участники рынка полагают, что по итогам первого в этом году заседания Федрезерв оставит базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% и подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок.



Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.



Фунт стерлингов в среду сдержанно дорожает по отношению ко всем основным валютам после резкого падения накануне. К 15.00 Киева он поднялся на 0,2% в паре с долларом, до $1,3090, а также на 0,2% к евро - до 87,31 пенса.



Накануне в Палате общин британского парламента прошло голосование по поправкам, в которых парламентарии выражают свое мнение по вопросу дальнейшего развития Brexit.



Парламент большинством голосов отклонил поправку, позволявшую отложить Brexit на срок до 9 месяцев в случае отсутствия соглашения с Евросоюзом о дальнейших условиях сосуществования. Вместе с тем поправка о возможности покинуть ЕС только при условии сделки с Брюсселем была одобрена.



Однако эксперты японской финкомпании MUFG отмечают, что фунт все еще подвержен колебаниям в краткосрочной перспективе.



Пока не появится четких свидетельств о том, что Великобритания продвигается к продлению сроков Brexit, фунту будет сложно продолжить рост.



Австралийский доллар дорожает в среду на 0,5% к доллару США на фоне положительных данных об инфляции и роста цен на железную руду.



Инфляция в Австралии замедлилась в четвертом квартале до 1,8% в годовом выражении с 1,9% в предыдущие три месяца. Меж тем рынок в среднем ожидал более существенного ослабления - до 1,7%.



На торгах в Европе доллар США в преддверии оглашения решения FOMC Федрезерва демонстрирует разнонаправленную динамику. Большинство основных пар консолидировались в узких диапазонах.



Евро торговался на уровне $1,1430. На американской сессии цена упала до $1,1406.



Евро подешевел к доллару в ответ на опубликованный сильный январский отчет ADP по занятости в США. Показатель составил 213 тыс. против прогноза 181 тыс. Декабрьский показатель пересмотрен с 271 до 263 тыс. Между отчетом ADP и NFP (Nonfarm Payrolls) нет устойчивой корреляции, поэтому показатель оказывает ограниченное влияние на рынок. Участники рынка ждут пресс-конференцию главы ФРС США Джерома Пауэлла. Им нужны намеки на дальнейшие перспективы монетарной политики регулятора.

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«Евромедведи» пробили минимум вторника. Давление на покупателей усилилось. До пресс-конференции Пауэлла они могут отступить к $1,1389.



Таким образом, после сильного роста в пятницу на прошлой неделе, в среду 30-го пара евро-доллар третий день продолжает оставаться над отметкой $1,14.

Строго говоря, в этом нет ничего удивительного, учитывая, что на неделе перед таким важным событием как заседание ФРС, рынок обычно не склонен показывать сильные движения.

Впрочем, учитывая множество выступлений представителей ФРС, прошедших с последнего заседания, в первом приближении понятно, какова будет риторика ФРС в среду, и что скажет по итогам заседания на пресс-конференции глава ФРС Пауэлл.



Поэтому вряд ли можно ожидать 30-го сюрпризов в месседжах и риторике, а вот какова будет реакция рынка на заседание, это иной вопрос.



Мы по-прежнему считаем возврат пары евро-доллар выше уровня $1,14 пусть и крупной, но коррекцией (направленной на сбор стопов) от начавшегося 10 января снижения. Исходя из этого «постулата», надеемся, что по итогам заседания ФРС пара евро-доллар вернется к снижению.



Эти надежды имеют под собой нижеперечисленные «базовые» основания.



Пока происходящие события, как и прежде, играют на стороне доллара.



В США возобновлена деятельность правительства (пусть пока только на 21 день), а Казначейство США в обновленном квартальном прогнозе по привлечению рыночного долга сообщило, собирается привлечь рыночного долга на $365 млрд. в 1 квартале, что на $8 млрд. больше по сравнению со своей предыдущей оценкой.

В IV квартале 2018 г. Казначейство заняло $426 млрд., в соответствии со своим более ранним прогнозом в $425 млрд. (см. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm593 ).



Поскольку $365 млрд. – это очень большая сумма для привлечения за квартал, хотя и не столь большая, как рекордные $426 млрд. в прошедшем IV квартале, доллар получит поддержку за счет этого проекта.



Далее, события вокруг Brexit продвигаются отнюдь не так радужно, как хотелось бы «быкам» по фунту стерлингов. Судя по заявленной позиции ЕС, блок не собирается идти на предложения по ирландской границе, которые парламент Великобритании в одностороннем порядке согласовал поправками к закону о сделке по Brexit.



Евросоюз готов идти на компромисс лишь в части переноса даты Brexit, что, по сути, является замораживанием тупиковой ситуации, но не более. Однако сторонники Мэй заблокировали законопроект, который давал право парламенту право переносить дату Brexit, что привело к падению фунта от максимума на $1,3210 на полторы фигуры.

Меж тем, как известно, на моменте (до Brexit) евро и фунт пребывают «в одной лодке», оппонируя доллару. Ослабление фунта потянет вниз и евро.



Вышедшая в среду статистика также была в пользу доллара.



Утром 30-го данные по инфляции в Германии за январь по первой оценке показали неожиданное снижение, индекс потребительских цен упал с 1,7% г/г до 1,4% г/г (прогноз 1,6% г/г).



Позже прирост числа рабочих мест в США в январе в частом секторе от ADP в январе по предварительной оценке вышел на уровне 213 тыс. против прогноза 181 тыс., таким образом, в экономике США, несмотря на прошедший шатдаун, все по-прежнему в порядке.



В пятницу выйдут ключевые данные от Минтруда США по занятости и хорошие данные ADP предвещают хорошие Nonfarm Payrolls за январь.



Правда, в пользу евро в среду вышли данные по ВВП Франции за IV кв. по первой оценке, рост составил 0,3% кв/кв против прогноза 0,2% кв/кв. С другой стороны данные по росту ВВП Италии выйдут в четверг и ожидается, что ВВП покажет спад на 0,1% кв/кв, что будет означать вхождение Италии в рецессию.



По ВВП Германии в IV кв. данные выйдут лишь 14 февраля и пока консенсус-прогноз от Bloomberg по этим данным не сформирован, но учитывая, что в Китае резко сократился объем торговли в декабре, можно предположить, что и Германия также войдет в рецессию.



Для евро это не сулит ничего хорошего. Мы продолжаем ждать касание парой отметки $1,125-1,130 в ближайшие дни. Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1445 к $1,1423 потеряв в течение этого промежутка времени скромные 22 пункта.Полагаю, наши дилеры, «заморозив», более значимые биды и немного понизив в течение 30 января офера наличной пары евро-гривня, с одной стороны отреагировали на вышеозначенную динамику пары евро-доллар «в миру», с другой,учли внутридневное снижение наличной пары доллар-гривня.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 30 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1433, пара евро-доллар инициировала ралли, которое сумело поднять ее около 09.00 Киева к отметке $1,1448.Последовавшая коррекцию уронила пару евро-доллар в диапазон $1,1425-1,1438, который она не покидала до 16.00 Киева.Вышедшие к этому час новости с американского рынка труда (в ответ на опубликованный сильный январский отчет ADP по занятости в США) пара евро-доллар снова упала около 16.10 в диапазон $1,1410-1,1415, не покидая его до 17.30 Киева.С этого часа евро, немного восстановившись, консолидировался в рамках валютного коридора $1,1414-1,1422, который не покидал до 20.25 Киева, перейдя в режим ожидания «приговора» FOMC Федрезерва США…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Доллар США слабо меняется по отношению к основным мировым валютам в ходе торгов в среду перед окончанием январского заседания FOMC Федрезерва.Евро торгуется по состоянию на 15.00 Киева в районе $1,1429 против $1,1433 на закрытие предыдущей сессии.Курс евро находится к указанному времени в районе ¥125,08 по сравнению со ¥125,07 в предыдущий рабочий день.Курс доллара составляет ¥109,44 против ¥109,40 во вторник.Индекс доллара WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,05%.Участники рынка полагают, что по итогам первого в этом году заседания Федрезерв оставит базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% и подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок.Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.Фунт стерлингов в среду сдержанно дорожает по отношению ко всем основным валютам после резкого падения накануне. К 15.00 Киева он поднялся на 0,2% в паре с долларом, до $1,3090, а также на 0,2% к евро - до 87,31 пенса.Накануне в Палате общин британского парламента прошло голосование по поправкам, в которых парламентарии выражают свое мнение по вопросу дальнейшего развития Brexit.Парламент большинством голосов отклонил поправку, позволявшую отложить Brexit на срок до 9 месяцев в случае отсутствия соглашения с Евросоюзом о дальнейших условиях сосуществования. Вместе с тем поправка о возможности покинуть ЕС только при условии сделки с Брюсселем была одобрена.Однако эксперты японской финкомпании MUFG отмечают, что фунт все еще подвержен колебаниям в краткосрочной перспективе.Пока не появится четких свидетельств о том, что Великобритания продвигается к продлению сроков Brexit, фунту будет сложно продолжить рост.Австралийский доллар дорожает в среду на 0,5% к доллару США на фоне положительных данных об инфляции и роста цен на железную руду.Инфляция в Австралии замедлилась в четвертом квартале до 1,8% в годовом выражении с 1,9% в предыдущие три месяца. Меж тем рынок в среднем ожидал более существенного ослабления - до 1,7%.На торгах в Европе доллар США в преддверии оглашения решения FOMC Федрезерва демонстрирует разнонаправленную динамику. Большинство основных пар консолидировались в узких диапазонах.Евро торговался на уровне $1,1430. На американской сессии цена упала до $1,1406.Евро подешевел к доллару в ответ на опубликованный сильный январский отчет ADP по занятости в США. Показатель составил 213 тыс. против прогноза 181 тыс. Декабрьский показатель пересмотрен с 271 до 263 тыс. Между отчетом ADP и NFP (Nonfarm Payrolls) нет устойчивой корреляции, поэтому показатель оказывает ограниченное влияние на рынок. Участники рынка ждут пресс-конференцию главы ФРС США Джерома Пауэлла. Им нужны намеки на дальнейшие перспективы монетарной политики регулятора.«Евромедведи» пробили минимум вторника. Давление на покупателей усилилось. До пресс-конференции Пауэлла они могут отступить к $1,1389.Таким образом, после сильного роста в пятницу на прошлой неделе, в среду 30-го пара евро-доллар третий день продолжает оставаться над отметкой $1,14.Строго говоря, в этом нет ничего удивительного, учитывая, что на неделе перед таким важным событием как заседание ФРС, рынок обычно не склонен показывать сильные движения.Впрочем, учитывая множество выступлений представителей ФРС, прошедших с последнего заседания, в первом приближении понятно, какова будет риторика ФРС в среду, и что скажет по итогам заседания на пресс-конференции глава ФРС Пауэлл.Поэтому вряд ли можно ожидать 30-го сюрпризов в месседжах и риторике, а вот какова будет реакция рынка на заседание, это иной вопрос.Мы по-прежнему считаем возврат пары евро-доллар выше уровня $1,14 пусть и крупной, но коррекцией (направленной на сбор стопов) от начавшегося 10 января снижения. Исходя из этого «постулата», надеемся, что по итогам заседания ФРС пара евро-доллар вернется к снижению.Эти надежды имеют под собой нижеперечисленные «базовые» основания.Пока происходящие события, как и прежде, играют на стороне доллара.В США возобновлена деятельность правительства (пусть пока только на 21 день), а Казначейство США в обновленном квартальном прогнозе по привлечению рыночного долга сообщило, собирается привлечь рыночного долга на $365 млрд. в 1 квартале, что на $8 млрд. больше по сравнению со своей предыдущей оценкой.В IV квартале 2018 г. Казначейство заняло $426 млрд., в соответствии со своим более ранним прогнозом в $425 млрд. (см.).Поскольку $365 млрд. – это очень большая сумма для привлечения за квартал, хотя и не столь большая, как рекордные $426 млрд. в прошедшем IV квартале, доллар получит поддержку за счет этого проекта.Далее, события вокруг Brexit продвигаются отнюдь не так радужно, как хотелось бы «быкам» по фунту стерлингов. Судя по заявленной позиции ЕС, блок не собирается идти на предложения по ирландской границе, которые парламент Великобритании в одностороннем порядке согласовал поправками к закону о сделке по Brexit.Евросоюз готов идти на компромисс лишь в части переноса даты Brexit, что, по сути, является замораживанием тупиковой ситуации, но не более. Однако сторонники Мэй заблокировали законопроект, который давал право парламенту право переносить дату Brexit, что привело к падению фунта от максимума на $1,3210 на полторы фигуры.Меж тем, как известно, на моменте (до Brexit) евро и фунт пребывают «в одной лодке», оппонируя доллару. Ослабление фунта потянет вниз и евро.Вышедшая в среду статистика также была в пользу доллара.Утром 30-го данные по инфляции в Германии за январь по первой оценке показали неожиданное снижение, индекс потребительских цен упал с 1,7% г/г до 1,4% г/г (прогноз 1,6% г/г).Позже прирост числа рабочих мест в США в январе в частом секторе от ADP в январе по предварительной оценке вышел на уровне 213 тыс. против прогноза 181 тыс., таким образом, в экономике США, несмотря на прошедший шатдаун, все по-прежнему в порядке.В пятницу выйдут ключевые данные от Минтруда США по занятости и хорошие данные ADP предвещают хорошие Nonfarm Payrolls за январь.Правда, в пользу евро в среду вышли данные по ВВП Франции за IV кв. по первой оценке, рост составил 0,3% кв/кв против прогноза 0,2% кв/кв. С другой стороны данные по росту ВВП Италии выйдут в четверг и ожидается, что ВВП покажет спад на 0,1% кв/кв, что будет означать вхождение Италии в рецессию.По ВВП Германии в IV кв. данные выйдут лишь 14 февраля и пока консенсус-прогноз от Bloomberg по этим данным не сформирован, но учитывая, что в Китае резко сократился объем торговли в декабре, можно предположить, что и Германия также войдет в рецессию.Для евро это не сулит ничего хорошего. Мы продолжаем ждать касание парой отметки $1,125-1,130 в ближайшие дни.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 30-го уровнями 31,53/31,67 UAH/EUR, констатировав при этом в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 30 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по просевшему на 4,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему 8,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 января по спросу и по предложению не изменились.



На торгах валютного межбанка Украины к среде «созрел» боковой тренд. Как известно, на излете месяца на рынке появляются со своими покупками валюты импортеры. Нынче спрос на СКВ со стороны этой части игроков валютного межбанка «нашел понимание» в среде участников состоявшегося накануне размещения гривневых ОВГЗ, среди которых было немало нерезидентов. В среду предстоял расчета за приобретенные накануне бумаги украинского госдолга. Требовалась гривня, ради которой «варяги» и стальные субъекты рынка казенных облигаций продавали СКВ на межбанке, которую «подбирали» буквально с рук импортеры.

Полагаю, незначительный и весьма зыбкий перевес предложения СКВ в эту среду стал следствием выросшего притока внешнеторговой выручки из-за рубежа. Вещь достаточно привычная для этого дня недели.



Меж тем на ближайших торгах «зеленым» безналом относительная курсовая стабильность может сохраниться – ставший привычным явлением на безналичном валютном рынке дефицит гривни в комплекте с пиком притока экспортной выручки из-за рубежа в четверг будут компенсироваться нарастающими покупками доллара импортерами.



Интересно заметить, что замерев на локальных минимумах, наличный доллар возобновил свою практику ожидания «зеленого» безнала, войдя в полосу относительной стабильности раньше.



В дальнейшем, как мы указывали ранее, эстафету спроса на безналичную СКВ из рук импортеров получат нерезиденты, у которых, как известно, в дебюте месяца сезон репатриации дивидендов. На спрос «варягов», по всей видимости, будет «отвечать» начало фискальных платежей, для которых потребуется гривня. Много нацвалюты потребуется компаниями и для выплаты жалованья персоналу.

Следовательно, рынок безналичной пары доллар-гривня останется в первом приближении сбалансированным в ближайшее время.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 229,0 млн. грн. к отметке 49 675,8 млн. грн.



Эта динамика играет на стороне «зеленого» безнала, оппонируя фискальному периоду и росту гривневых расходов компаний.



Подтверждая тезис о «бычьем» факторе роста гривневой ликвидности, первые реальные сделки с безналичным «американцем» констатировали рост к цифре 27,75/27,78 UAH/USD.



Около 10.20 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на отметке 27,77/27,78 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 10.42 появившиеся на межбанке системные игроки своими продажами СКВ уронили курс «американца» до 27,73/27,74 UAH/USD. На этом фоне покупатели взяли тайм-аут, дожидаясь еще большей просадки курса.



К 11.12 изрядная выдержка потенциальных покупателей доллара, саботировавших приобретение СКВ по действующим ценам, все еще удерживала курс безналичного «американца» на цифре 27,73/27,74 UAH/USD.



Вхождение рынка безналичной пары доллар-гривня в полосу стабильности на пониженных уровнях цен сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса

с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.



Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



После 11.25 торги безналичным долларом на межбанке пошли по маршруту среды, демонстрируя попеременное ситуативное преобладание покупок и продаж «американца». При этом курс СКВ просаживался около 11.27 до 27,72/27,74 UAH/USD, подскакивая спустя 15 минут до 27,74/27,76 UAH/USD.



По состоянию на 11.45 доллар не покинул отметку 27,74/27,76 UAH/USD, консолидировавшись на ней в условиях текущего равновесия покупок и продаж.



Но уже спустя 5 минут более активные продажи уронили курс «американца» до 27,72/27,74 UAH/USD.



Полдень (12.20 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,72/27,74 UAH/USD. На моменте сохранялось равновесие спроса и предложения.

покупки импортеров стали более агрессивными.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7415 UAH/USD, потеряв 1,79 коп.



Наконец, около 12.57 котировки безналичного «американца», немного понизившись, демонстрируя паузу в курсовой динамике при сохранении перевеса продавцов СКВ, консолидировались на отметке 27,72/27,74 UAH/USD.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 января с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 30 января по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению прибавил 15,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 30 января по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1480, приподнявшись к $1,1504 на закрытии азиатской сессии форекса и повысившись до $1,1510 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 31,55/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос повысился на 2,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 31 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и очень низколиквидная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 31,55/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос повысился на 2,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 31 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность «на уровне плинтуса».



Около 12.05 киевские дилеры едва заметно понизили офера «американца», сузив спред в паре евро-гривня: 27,58/27,63 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, сопровождаясь нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о фактическом отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос» очень незначительно «разбавленные» покупками. На этом фоне в городе действовали цены: 27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,60/31,72 UAH/EUR, рубль 0,415/0,421 UAH/RUB.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, ограничившись сужением маржи и удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 31 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,61/27,64 UAH/USD, евро – 31,58/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,417 UAH/RUB, Киев опт 27,58/27,65 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,58/27,65 UAH/USD, евро (опт) 31,60/31,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,60/31,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,45/27,65 UAH/USD, евро – 31,25/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,53/27,62 UAH/USD, розница – 27,50/27,65 UAH/USD; Запорожье – 27,57/27,65 UAH/USD; евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,418 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , http://www.forexpf.ru , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 https://mycredit.in.ua/ru ,

http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ , Золото дорожает в четверг утром, торгуясь на максимумах с мая 2018 года на фоне снижения курса доллара после заседания ФРС США.Курс доллара США снижается утром четверга относительно основных мировых валют на итогах первого в текущем году заседания FOMC Федрезерва.Фьючерсы на золото закрылись на максимальном с середины мая уровне в среду. Цены продолжали расти на электронных торгах после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений и сказала, что будет «терпеливой» в своем следующем движении ставок.Доллар в среду оказался под давлением новостей от ФРС.Доллар США снизился в среду после того, как Федеральная резервная система пошла на решительный поворот, пообещав, что будет терпеливо относиться к дальнейшему повышению процентных ставок, исключив при этом формулировку, требующую «дальнейшего постепенного» повышения ставок.В то время как ожидания рынка относительно политики процентных ставок на 2019 год ухудшились за последние несколько месяцев, доллар оказался под давлением этого первого обновления политики в этом году. Пауэлл сказал, что повод для повышения ставок несколько уменьшился. В 2018 году четыре повышения ФРС обеспечили стабильный импульс роста доллару.Индекс доллара США USDX в ответ упал на отрицательную территорию и потерял в итоге 0,4% до 95,408 пункта, слегка отскочив от своего сессионного минимума.Евро, тем временем, вырос до $1,1485 против $1,1434 во вторник. Данные Еврозоны - деловой климат, а также экономические, промышленные показатели и показатели доверия в сфере услуг - в январе немного снизились.Британский фунт, которому также помог слабеющий доллар, отскочил в среду до $1,3113 против $1,3067. Валюта немного ослабла по отношению к евро до 87,53 пенса.Курс доллара США, вопреки нашим ожиданиям, снизился после выхода заявления FOMC по денежной политике.Доллар США резко снизился после того, как FOMC убрал из заявления ссылку на дальнейшие постепенные повышения процентной ставки, и добавил высказывание о том, что готов корректировать нормализацию баланса.Курс евро к доллару повышался до $1,1500 за евро с уровня $1,1418.Курс доллара к иене снижался до ¥108,82 за доллар с уровня ¥109,54 за доллар.Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался c уровня 95,92 к отметке 95,27 пункта.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,24% с 27,6883 UAH/USD до 27,7555 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 30 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.08 Киева – 15,50/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 30 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на межбанковском валютном рынке во время наиболее активной фазы торгов (до полудня) наблюдалось преобладание предложения валюты, связанное с дефицитом гривни, спрос на которую 30-го заметно вырос в связи расчетами за приобретенными накануне гривневые ОВГЗ.Во-вторых, изначальная нехватка гривневого ресурса, ради которого игроки межбанка продавали СКВ, стала следствием объемных продаж регулятором своих депосертификатов.В-третьих, к среде заметно растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.Менее заметное, чем накануне, укрепление гривни на торгах межбанка связано с покупками СКВ импортерами.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 января повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок «американца» практически всю активную фазу торгов пребывал в равновесии покупок и продаж СКВ.Во-вторых, приток экспортной выручки вырос, на которую находились покупатели из среды импортеров.Наличный рынок 30-го, как и накануне, следовал в кильватере курсовых хроник рынка «зеленого» безнала. Клиенты «налички» внимали сводкам с торгов валютного межбанка, формируя нечто подобное на наличном рынке. До обеда из-за относительной курсовой стабильности, вызванной сбалансированностью спроса (импортеры) и предложения (участники вторничного аукциона Минфина по размещению ОВГЗ и экспортеры) на рынке «зеленого» безнала, котировки наличного «американца» практически не изменялись. Исключение в это время составил рынок столицы, еде цены открытия оказались заметно завышенными, и местные дилеры еще до полудня попытались исправить эту оплошность, подгоняемые дефицитом гривни.После обеда более динамичная коррекция безналичной пары доллар-гривня на межбанке, сопровождаемая уже упавшими оборотами, вызвала коррекцию на рынке наличного «американца». Последний, как мы указали выше, понизился в течение 30 января.На рынка подавляющего большинства системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) торги среды закончились балансом спрос/предложение.Исключение составил рынок Запорожья, где разочарованные пролонгацией «медвежьего» тренда в паре доллар-гривня и очень жестким дефицитом нацвалюты клиенты своим агрессивным «приносом» «перекосили» местный рынок в сторону оферов. Запорожская «наличка» «расплатилась за этот «перекос» и гривнедефицит упавшей итоговой ликвидностью.Рынки остальных населенных пунктов, завершив сессию среды в равновесии покупок и продаж, повторили по ликвидности показатели предыдущей сессии.Исключение составил наличный «неформальны» рынок Днепра, констатировавший некоторый прогресс в оборотах. Не исключено, в этом заслуга «естественного», без ценовых ревизий, равновесия спроса и предложения, установившегося на рынке Днепра с самого открытия до финиша торгов.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 1,0-8,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы, стартовавший 30-го с завышенных уровней цен). Офера «американца» в течение 30 января понизились на 2,0-7,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил рынок Киева по тем же причинам).По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 2,0-10,0 коп. (вновь в откате лидировал столичный рынок), позиция «предложение» упала на 4,0-12,0 коп. (лидер прежний).Средневзвешенный курс безналичного доллара по итогам торгов 30-го продемонстрировал очевидное замедление коррекции, причем наличный доллар в течение среды понизился более значительно. Если следовать этой логике в попытках «примерить» сюжет наличного рынка на ближайшие торги безналичным «американцев», следует ожидать пролонгации и даже некоторого углубления «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня в этот четверг.Ожидания, в контексте пика поступлений внешнеторговой выручки и-за рубежа в среду-четверг, не лишены смысла. Многое будет зависеть и от состояния гривневой ликвидности, которая очень скоро окажется под ударом из-за роста текущих расходов в нацвалюте на жалованье сотрудниками компаний и налоговые платежи в Казну. Все это дает основание ожидать 31-го пролонгации «медвежьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня, которому будут противостоять покупки импортеров.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 30 января в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 30 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,62/27,68 UAH/USD, евро – 31,53/31,67 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.До полудня эта сбалансированность покупок и продаж практически не нуждалась в ценовой поддержке из-за относительной стабильности безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием «порционной» послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.Равновесие спроса и оферов удалось сохранить до самого завершения сессии. На сей раз это обеспечило прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.В течение 30 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре упали на 5,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,62/27,68 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 30-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты.До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре не менялась. В этом не было нужды – относительная стабильность безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка в комплекте с равновесием спроса и оферов наличного рынка обеспечивали стабильность оптового наличного «американца» до полудня.В результате к 12.20 Киева в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.По состоянию на указанное время в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь балансом спроса и предложения.После обеда на оптовом рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием «порционной» послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это обеспечило прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.На протяжении 30 января биды оптового наличного доллара понизились на 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 29 января биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 5,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 января уровнями 31,53/31,67 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре просели на 4,0 коп., позиция «предложение» упала на 8,0 коп.Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 30-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины среды относительной стабильностью настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала после обеда.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 30-го мало интересовал клиентов. Собственно, это заметно по низкой курсовой динамике пары евро-гривня.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 30-го уровнями 31,53/31,67 UAH/EUR, констатировав при этом в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 30 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по просевшему на 4,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему 8,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 января по спросу и по предложению не изменились.Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 229,0 млн. грн. к отметке 49 675,8 млн. грн.Эта динамика играет на стороне «зеленого» безнала, оппонируя фискальному периоду и росту гривневых расходов компаний.Подтверждая тезис о «бычьем» факторе роста гривневой ликвидности, первые реальные сделки с безналичным «американцем» констатировали рост к цифре 27,75/27,78 UAH/USD.Около 10.20 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на отметке 27,77/27,78 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж.По состоянию на 10.42 появившиеся на межбанке системные игроки своими продажами СКВ уронили курс «американца» до 27,73/27,74 UAH/USD. На этом фоне покупатели взяли тайм-аут, дожидаясь еще большей просадки курса.К 11.12 изрядная выдержка потенциальных покупателей доллара, саботировавших приобретение СКВ по действующим ценам, все еще удерживала курс безналичного «американца» на цифре 27,73/27,74 UAH/USD.Вхождение рынка безналичной пары доллар-гривня в полосу стабильности на пониженных уровнях цен сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурсас точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.После 11.25 торги безналичным долларом на межбанке пошли по маршруту среды, демонстрируя попеременное ситуативное преобладание покупок и продаж «американца». При этом курс СКВ просаживался около 11.27 до 27,72/27,74 UAH/USD, подскакивая спустя 15 минут до 27,74/27,76 UAH/USD.По состоянию на 11.45 доллар не покинул отметку 27,74/27,76 UAH/USD, консолидировавшись на ней в условиях текущего равновесия покупок и продаж.Но уже спустя 5 минут более активные продажи уронили курс «американца» до 27,72/27,74 UAH/USD.Полдень (12.20 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,72/27,74 UAH/USD. На моменте сохранялось равновесие спроса и предложения.покупки импортеров стали более агрессивными.Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7415 UAH/USD, потеряв 1,79 коп.Наконец, около 12.57 котировки безналичного «американца», немного понизившись, демонстрируя паузу в курсовой динамике при сохранении перевеса продавцов СКВ, консолидировались на отметке 27,72/27,74 UAH/USD.В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 января с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с 30 января по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению прибавил 15,0 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 30 января по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1480, приподнявшись к $1,1504 на закрытии азиатской сессии форекса и повысившись до $1,1510 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 31,55/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос повысился на 2,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 31 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и очень низколиквидная торговля.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 31,55/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос повысился на 2,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На старте торгов 31 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность «на уровне плинтуса».Около 12.05 киевские дилеры едва заметно понизили офера «американца», сузив спред в паре евро-гривня: 27,58/27,63 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, сопровождаясь нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о фактическом отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос» очень незначительно «разбавленные» покупками. На этом фоне в городе действовали цены: 27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,60/31,72 UAH/EUR, рубль 0,415/0,421 UAH/RUB.К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, ограничившись сужением маржи и удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 31 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,61/27,64 UAH/USD, евро – 31,58/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,417 UAH/RUB, Киев опт 27,58/27,65 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,58/27,65 UAH/USD, евро (опт) 31,60/31,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,60/31,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,45/27,65 UAH/USD, евро – 31,25/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,53/27,62 UAH/USD, розница – 27,50/27,65 UAH/USD; Запорожье – 27,57/27,65 UAH/USD; евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,418 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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