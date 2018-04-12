RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нейромережа навчилася
перетворювати думки на слова

Нейромережа навчилася перетворювати думки на слова
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:14

Нейромережа навчилася перетворювати думки на слова

Пропонуємо до обговорення:
Головна проблема в створенні ефективних інтерфейсів для прямої взаємодії комп'ютера з людським мозком полягає в інтерпретації гучних складних сигналів, які вдається з мозку зчитувати.

Дивися повний текст Нейромережа навчилася перетворювати думки на слова.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87153
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:14

Не знаю як кому, а мені від таких новин стає моторошно -- по суті, це означає, що дуже скоро відповідні організації зможуть контролювати думки людей. Найстрашніші антиутопії Оруела та Замятіна стають реальністю (
victorulysses7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 05:40

Re: Нейромережа навчилася перетворювати думки на слова

Да , жизнь кожанных мешков скоро может претерпеть значительныех изменений. Хотя последний оплот в виде шапочек из фольги никто пока не отменял.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1562
З нами з: 14.11.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:14

Re: Нейромережа навчилася перетворювати думки на слова

victorulysses7 написав:Не знаю як кому, а мені від таких новин стає моторошно -- по суті, це означає, що дуже скоро відповідні організації зможуть контролювати думки людей. Найстрашніші антиутопії Оруела та Замятіна стають реальністю (
Стаття про перетворення думок на слова, а не навпаки.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23483
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5373 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:11

то лише крок до нейроінтерфейсів та кіборгізації...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 03.02.13
Подякував: 292 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:32

Алиса, миелофон у меня! (с)
RomanTik
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 06.01.16
Подякував: 6006 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:22

"Шапочка из фольги" скоро перестанет быть шуткой
Scream
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.05.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:34

Re: Нейромережа навчилася перетворювати думки на слова

Не там вони міряють. Коли люди щось кажуть подумки, в них, мимоволі, слабо скорочуються м'язи гортані. Мікрохвильовий радар може динстанційно це зафіксувати, а нейромережа розшифрувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6971
З нами з: 01.08.15
Подякував: 857 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:49

  lapay написав:Не там вони міряють. Коли люди щось кажуть подумки, в них, мимоволі, слабо скорочуються м'язи гортані. Мікрохвильовий радар може динстанційно це зафіксувати, а нейромережа розшифрувати.

Той радар тоді захлинеться через массовий триндьож навколо :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23483
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5373 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:57

  victorulysses7 написав:Не знаю як кому, а мені від таких новин стає моторошно -- по суті, це означає, що дуже скоро відповідні організації зможуть контролювати думки людей. Найстрашніші антиутопії Оруела та Замятіна стають реальністю (

Тю, так телевизор придумали более полувека назад.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3535
З нами з: 06.08.10
Подякував: 885 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ракові клітини навчилися перетворювати на жир
R2 » Чет 17 січ, 2019 10:52
1 340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 10:52
magneet
Нейромережа від Nvidia навчилася видаляти з фотографій...
R2 » Сер 11 лип, 2018 00:26
1 308
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лип, 2018 00:26
papchik
Чи вплине на валютний ринок України обвал рубля - думки...
R2 » Сер 11 кві, 2018 09:16
8 1444
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 10:40
otg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.