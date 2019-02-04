Порошенко розповів про Україну через 5 років

Додано: Чет 14 лют, 2019 17:21

zРадио написав: budivelnik написав: 2 Є така штука - продуктивність праці , якщо дико спростити то продуктивність праці це співвідношення часу який людина знаходиться на роботі до часу коли людина реально працює..

Тобто наша низька продуктивність - це менше працюємо за той самий час.

Менше працюємо =менше зробили=менше отримали, але це все менше коменсується тим що в реалі ми менше витратили енергії і повинні менше купити щоб компенсувати витрати на роботу. 2 Є така штука - продуктивність праці , якщо дико спростити то продуктивність праці це співвідношення часу який людина знаходиться на роботі до часу коли людина реально працює..Тобто наша низька продуктивність - це менше працюємо за той самий час.Менше працюємо =менше зробили=менше отримали, але це все менше коменсується тим що в реалі ми менше витратили енергії і повинні менше купити щоб компенсувати витрати на роботу. Ложь! У нас ниже продуктивность труда лишь машин и механизмов, но не людей. Это происходит вследствие чудовищной недоинвестированности инфраструктуры, что в свою очередь - результат рейдерства и коррупции на верхах. Ложь! У нас ниже продуктивность труда лишь машин и механизмов, но не людей. Это происходит вследствие чудовищной недоинвестированности инфраструктуры, что в свою очередь - результат рейдерства и коррупции на верхах.

zРадио написав: Человек, как экономический субъект и инструмент, в Украине ничем не отличается от человека в любой другой стране с похожим количеством населения (то есть такой же глубиной разделения труда).

Можете взять парикмахера в Киеве и Мадриде, можете взять программиста, повара, строителя, кого угодно из сферы бизнеса - то, что положено делать человеку (а не роботу, программному обеспечению, спехтехнике), будет выполняться в схожем качестве и количестве! Человек, как экономический субъект и инструмент, в Украине ничем не отличается от человека в любой другой стране с похожим количеством населения (то есть такой же глубиной разделения труда).Можете взять парикмахера в Киеве и Мадриде, можете взять программиста, повара, строителя, кого угодно из сферы бизнеса - то, что положено делать человеку (а не роботу, программному обеспечению, спехтехнике), будет выполняться в схожем качестве и количестве!

кібернетик - читати вмієш ? а розуміти прочитане?Хочеш поговорити про продуктивність... виїдь на дорогу і знайди бригаду , яка ямочним способом ремонтує дорогу..Побачиш наступнеа - бригада складається з 5 осіб (шофера який привіз ,мужика з лопатою , мужика з перфоратором,мужика з катком,керівника)б - одночасно працює тільки один з пяти , інших четверо курять, або дають розумні порадиЯк думаєш - в них висока продуктивність праці і скільки вони зроблять за своїх 40 людино-годинЛюдина генетично мало відрізняється одна від одноїАле продуктивність праці алконавта чи мужика який лежить і їсть банани - буде відрізнятись від продуктивності праці людини яка звикла працюватиЦе легко перевірити на теренах педерації...Як тільки будиночок-грядки-садок - так відразу якийсь прибалт-українецььЯк хатка вросла в землю , а під хаткою авто в 50000 умовних - так відразу корінний представник скрєпноїТепер про інструментиДля того щоб ними працювати требаа - їх створитиб - вміти їх використовуватив - берегтиВнаслідок того , що вартість створення інструментів залежить від країни створення - то важко замінити працівника в країні з дешевою годиною праці на інструмент створений працівником з дорогою годиною праці...І останнєМи вміємо працюватиМи вміючи працювати , так само добре вміємо відлинювати від роботи (наслідок совка , коли була загальна урівнялівка)Тому той хто ментально ще в совку (максимально використовує вміння халявити) програє тому хто ментально вже в ЄвропіПоки що тих хто ментально в совку більшість...Але безвіз з масовим виїздом на роботу в Європу дуже швидко перетворить ментальних совковиків на люмпенів яким вже ніхто не допоможе.