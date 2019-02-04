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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:40

  budivelnik написав:А Ви хліб купуєте за долари ?
Квиток на автобус - також купуєте за долари ?
Чайові офіціанту ?
Тому
Робіть коректне порівняння , в якому викиньте долар і введіть час
Скільки часу Вам потрібно було працювати в 2013 , 2015 , 2019 щоб купити квиток,булку хліба, кг мяса....
От тоді й отримаєте реальну картинку , а не ту яку придумали в ольгіно щоб зраду розганяти


Если бы цены на это не были прямо или косвенно привязаны к доллару - я бы с Вами согласился. А то бензин например в 2013 году стоил 10 грн - а сейчас 28... Лично у меня - и без расчета "кг мяса на час работы" ухудшение чувствуется - а в целом по стране понимание дает как раз график ВВП в долларах, как мне кажется...
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:41

  phantom_systems написав:До 1991 года у поляков был совок похуже нашего. Приезжали толпами скупать золото, технику, даже водку. А теперь? Пора уже перестать списывать все проблемы на эту вялотекущую войну, потому что дело далеко не в ней одной.

Говорите, 80% от польского уровня жизни? Это при их минималке в 16 тысяч грн и таких же ценах на товары, а порой и более низких?
1 В Польщі навіть за часів СРСР - були присутні фермери , тому коли політична влада змінилась у Західного капіталу відразу були кінцеві споживачі їх коштів і саме це зумовлює десятки мільярдів кредитів доларових які були влиті в Польщу , на відміну від нас де отримувачами кредитів були партійні бонзи або червоні директори
2 Перший Польський Майдан відбувся в 1970 (Гомулку поміняли на Герега )
Другий в 1990 Герега поміняли на Ярузельського , а Ярузельського поміняли на Валенсу...
Якщо згадати що ми перший раз бунтанули в 2004 (34 роки відставання з 1970) , другий в 2013 (23 роки відставання з 1990) - то не дивно що сьогодні ми відстаємо на 10-15 років економічного розвитку
3 Комуналка сьогодні в Польщі 700-1200 злотих (5200-9000 грн в місяць) при повній відсутності такого явища як субсидії
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:56

  katso написав:Если бы цены на это не были прямо или косвенно привязаны к доллару - я бы с Вами согласился. А то бензин например в 2013 году стоил 10 грн - а сейчас 28... Лично у меня - и без расчета "кг мяса на час работы" ухудшение чувствуется - а в целом по стране понимание дает как раз график ВВП в долларах, как мне кажется...
1 Ціни не привязані прямо до долара
Порівняйте квиток в автобусі в 2013 - 5 грн , в 2019 - 7 грн , так само порівняйте хліб , мясо, цукорки...
Тобто товари(послуги) внутрішнього виробництва корелюють свої ціни з доларом виключно на частку розміра імпортних комплектуючих ( в основному це енергоносії частка яких в кінцевій вартості продукту становить 10-30%)
2 Є така штука - продуктивність праці , якщо дико спростити то продуктивність праці це співвідношення часу який людина знаходиться на роботі до часу коли людина реально працює..
Тобто наша низька продуктивність - це менше працюємо за той самий час.
Менше працюємо =менше зробили=менше отримали, але це все менше коменсується тим що в реалі ми менше витратили енергії і повинні менше купити щоб компенсувати витрати на роботу.
3 Психологічно - людина весь час знаходження на робочому місці вважаєщо вона працює..
Насправді ще коли я був прапорщиком в ЗС СРСР я пропонував своїм підлеглим
Візьміть блокнот в якому запишіть все що зробили... але умова
Не пишите - цілий день копав траншею..
А пишите- За 12 годин три рази встромим лопату в землю...
2
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:10

  budivelnik написав:2 Є така штука - продуктивність праці , якщо дико спростити то продуктивність праці це співвідношення часу який людина знаходиться на роботі до часу коли людина реально працює..
Тобто наша низька продуктивність - це менше працюємо за той самий час.
Менше працюємо =менше зробили=менше отримали, але це все менше коменсується тим що в реалі ми менше витратили енергії і повинні менше купити щоб компенсувати витрати на роботу.


Ложь! У нас ниже продуктивность труда лишь машин и механизмов, но не людей. Это происходит вследствие чудовищной недоинвестированности инфраструктуры, что в свою очередь - результат рейдерства и коррупции на верхах.

Человек, как экономический субъект и инструмент, в Украине ничем не отличается от человека в любой другой стране с похожим количеством населения (то есть такой же глубиной разделения труда).

Можете взять парикмахера в Киеве и Мадриде, можете взять программиста, повара, строителя, кого угодно из сферы бизнеса - то, что положено делать человеку (а не роботу, программному обеспечению, спехтехнике), будет выполняться в схожем качестве и количестве!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:20

  budivelnik написав:
  katso написав:Если бы цены на это не были прямо или косвенно привязаны к доллару - я бы с Вами согласился. А то бензин например в 2013 году стоил 10 грн - а сейчас 28... Лично у меня - и без расчета "кг мяса на час работы" ухудшение чувствуется - а в целом по стране понимание дает как раз график ВВП в долларах, как мне кажется...
1 Ціни не привязані прямо до долара
Порівняйте квиток в автобусі в 2013 - 5 грн , в 2019 - 7 грн , так само порівняйте хліб , мясо, цукорки...
Тобто товари(послуги) внутрішнього виробництва корелюють свої ціни з доларом виключно на частку розміра імпортних комплектуючих ( в основному це енергоносії частка яких в кінцевій вартості продукту становить 10-30%)
2 Є така штука - продуктивність праці , якщо дико спростити то продуктивність праці це співвідношення часу який людина знаходиться на роботі до часу коли людина реально працює..
Тобто наша низька продуктивність - це менше працюємо за той самий час.
Менше працюємо =менше зробили=менше отримали, але це все менше коменсується тим що в реалі ми менше витратили енергії і повинні менше купити щоб компенсувати витрати на роботу.
3 Психологічно - людина весь час знаходження на робочому місці вважаєщо вона працює..
Насправді ще коли я був прапорщиком в ЗС СРСР я пропонував своїм підлеглим
Візьміть блокнот в якому запишіть все що зробили... але умова
Не пишите - цілий день копав траншею..
А пишите- За 12 годин три рази встромим лопату в землю...
2

Є така штука - брехлобот.
в 2013 році метро коштувало 2 грн. а автобус 1.5 грн.
в 2019 році метро коштує 8 грн. а автобус 8 грн.
Впринципі, як і все, чтого торкається думка клона П.Алєксєіча
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:57

  lapay написав:
  phantom_systems написав:Пора уже перестать списывать все проблемы на эту вялотекущую войну, потому что дело далеко не в ней одной.

Точно, не треба списувати на когось своє небажання робити польські реформи, в тому числі і платити ринкову ціну за енергію.

А что, в стране уже есть конкурентный рынок энергии с прозрачными тарифами, в котором каждый потребитель может выбирать поставщика? Или за 5 лет супер-реформ до этого просто не дошли руки?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:14

  phantom_systems написав:
  lapay написав:
  phantom_systems написав:Пора уже перестать списывать все проблемы на эту вялотекущую войну, потому что дело далеко не в ней одной.

Точно, не треба списувати на когось своє небажання робити польські реформи, в тому числі і платити ринкову ціну за енергію.

А что, в стране уже есть конкурентный рынок энергии с прозрачными тарифами, в котором каждый потребитель может выбирать поставщика? Или за 5 лет супер-реформ до этого просто не дошли руки?


Так уже начал формироваться. Уже разделены на поставщика электроэнергии и продавца электроэнергии. Лет через 5 появится несколько компаний.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:19

  budivelnik написав:
  phantom_systems написав:До 1991 года у поляков был совок похуже нашего. Приезжали толпами скупать золото, технику, даже водку. А теперь? Пора уже перестать списывать все проблемы на эту вялотекущую войну, потому что дело далеко не в ней одной.

Говорите, 80% от польского уровня жизни? Это при их минималке в 16 тысяч грн и таких же ценах на товары, а порой и более низких?
1 В Польщі навіть за часів СРСР - були присутні фермери , тому коли політична влада змінилась у Західного капіталу відразу були кінцеві споживачі їх коштів і саме це зумовлює десятки мільярдів кредитів доларових які були влиті в Польщу , на відміну від нас де отримувачами кредитів були партійні бонзи або червоні директори
2 Перший Польський Майдан відбувся в 1970 (Гомулку поміняли на Герега )
Другий в 1990 Герега поміняли на Ярузельського , а Ярузельського поміняли на Валенсу...
Якщо згадати що ми перший раз бунтанули в 2004 (34 роки відставання з 1970) , другий в 2013 (23 роки відставання з 1990) - то не дивно що сьогодні ми відстаємо на 10-15 років економічного розвитку
3 Комуналка сьогодні в Польщі 700-1200 злотих (5200-9000 грн в місяць) при повній відсутності такого явища як субсидії

Гомулка потерял поддержку Брежнева, поэтому его местная номенклатура заменила на Герека. Ярузельский не смещал Герека, тот был отправлен в отставку в 1980 по тем же причинам, что и Гомулка: загнал экономику страны в задницу. Ярузельский фактически сделал военный переворот в 1981, когда партийная номенклатура оказалась неспособна управлять страной, но экономике это всё равно не помогло, поэтому и его в 1988-1990 сместили. Хорошо ещё, что бескровно. Польские ключевые проблемы в 1970-1990 были экономические, политика на втором плане, а по вашей логике поляки жили лучше лишь потому, что у них были фермеры. Этакое натягивание совы на глобус.

И да, поляку заплатить 5000 за ЖКХ при зарплате 16000 таки лучше, чем украинцу 1500 при зарплате 4000. Для этого не нужно быть гением математической мысли.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:21

  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Є така штука - продуктивність праці , якщо дико спростити то продуктивність праці це співвідношення часу який людина знаходиться на роботі до часу коли людина реально працює..
Тобто наша низька продуктивність - це менше працюємо за той самий час.
Менше працюємо =менше зробили=менше отримали, але це все менше коменсується тим що в реалі ми менше витратили енергії і повинні менше купити щоб компенсувати витрати на роботу.
Ложь! У нас ниже продуктивность труда лишь машин и механизмов, но не людей. Это происходит вследствие чудовищной недоинвестированности инфраструктуры, что в свою очередь - результат рейдерства и коррупции на верхах.
кібернетик - читати вмієш ? а розуміти прочитане?
Хочеш поговорити про продуктивність... виїдь на дорогу і знайди бригаду , яка ямочним способом ремонтує дорогу..
Побачиш наступне
а - бригада складається з 5 осіб (шофера який привіз ,мужика з лопатою , мужика з перфоратором,мужика з катком,керівника)
б - одночасно працює тільки один з пяти , інших четверо курять, або дають розумні поради
Як думаєш - в них висока продуктивність праці і скільки вони зроблять за своїх 40 людино-годин
  zРадио написав:Человек, как экономический субъект и инструмент, в Украине ничем не отличается от человека в любой другой стране с похожим количеством населения (то есть такой же глубиной разделения труда).
Можете взять парикмахера в Киеве и Мадриде, можете взять программиста, повара, строителя, кого угодно из сферы бизнеса - то, что положено делать человеку (а не роботу, программному обеспечению, спехтехнике), будет выполняться в схожем качестве и количестве!
Людина генетично мало відрізняється одна від одної
Але продуктивність праці алконавта чи мужика який лежить і їсть банани - буде відрізнятись від продуктивності праці людини яка звикла працювати
Це легко перевірити на теренах педерації...
Як тільки будиночок-грядки-садок - так відразу якийсь прибалт-українецьь
Як хатка вросла в землю , а під хаткою авто в 50000 умовних - так відразу корінний представник скрєпної
Тепер про інструменти
Для того щоб ними працювати треба
а - їх створити
б - вміти їх використовувати
в - берегти
Внаслідок того , що вартість створення інструментів залежить від країни створення - то важко замінити працівника в країні з дешевою годиною праці на інструмент створений працівником з дорогою годиною праці...

І останнє
Ми вміємо працювати
Ми вміючи працювати , так само добре вміємо відлинювати від роботи (наслідок совка , коли була загальна урівнялівка)
Тому той хто ментально ще в совку (максимально використовує вміння халявити) програє тому хто ментально вже в Європі
Поки що тих хто ментально в совку більшість...
Але безвіз з масовим виїздом на роботу в Європу дуже швидко перетворить ментальних совковиків на люмпенів яким вже ніхто не допоможе.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:26

  phantom_systems написав:И да, поляку заплатить 5000 за ЖКХ при зарплате 16000 таки лучше, чем украинцу 1500 при зарплате 4000. Для этого не нужно быть гением математической мысли.
прикол в тому що в моєї мами пенсія 5000 грн , а в її сусідки пенсія 1600 грн обі живуть в трьохкімнатних квартирах , одна напроти одної
Моя мама платить 2000 грн комуналки , її сусідка 150 грн комуналки
І друге
Моя рідна сестра живе за 90 км від мами , але вже в Польщі
ЇЇ зарплата 1500 злотих , плата за комуналку 1200 злотих ( правда це велика 4-кімнатна квартира)
Моя племінниця (дочка моєї рідної сестри) живе в Голландії , зарплата 1200 євро , плата за будиночок 700 євро (правда вони схитрували і здають в себе в будинку одну кімнату сімї поляків за 350 євро)
Питання на засипку
Чим відрізняється життя моєї сестри в Польщі її дочки в Голандії від життя моєї мами і її сусідки в Україні?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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