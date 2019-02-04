Порошенко розповів про Україну через 5 років

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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:19
budivelnik написав:
3 Комуналка сьогодні в Польщі 700-1200 злотих (5200-9000 грн в місяць) при повній відсутності такого явища як субсидії
Верну ка долг "дурилкой картонной".
Коммуналка в Украине в разрезе одного только ЦО с января 2019 года для однушки по региону 1600-1700 грн (35-40 м), трешки 2800-3000 (65-70м) согласно платежек, при зарплате бюджетников 4300-5200 грн и отсутсвии для оф. устроенных работников такого уровня субсидии. Перемогаздобулы.
Польша уже бы горела под ногами правительства.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:16
ruvex написав: budivelnik написав:
3 Комуналка сьогодні в Польщі 700-1200 злотих (5200-9000 грн в місяць) при повній відсутності такого явища як субсидії
Верну ка долг "дурилкой картонной".
Коммуналка в Украине в разрезе одного только ЦО с января 2019 года для однушки по региону 1600-1700 грн (35-40 м), трешки 2800-3000 (65-70м) согласно платежек, при зарплате бюджетников 4300-5200 грн и отсутсвии для оф. устроенных работников такого уровня субсидии. Перемогаздобулы.
Польша уже бы горела под ногами правительства.
Не знаю що і кому ви вернули
Але при доході в 5000 грн - максимальний платіж за комуналку в Україні буде становити 500-700 грн
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 14 лют, 2019 20:25
budivelnik написав:
Але при доході в 5000 грн - максимальний платіж за комуналку в Україні буде становити 500-700 грн
Не нужно мне пересказывать бредней Ревы про 15% от дохода.
Проконсультируйтесь в отделе субсидий в первую очередь о нормах
, факторах влияющих на само рассмотрение, чтобы не писать здесь чушь.
При реальном доходе в 4750 грн, на однушку начислена общая субсидия в размере 114 грн на все коммун. организации. Оплата за отопление 1640, ЖЕК 270, газ 85 грн (10 куб), электр 170 грн. и .т.д. Помочь подсчитать какова разница?
К тому же, если раньше это скрывалось под видом "местный бюджет оплатит разницу между субсидией + обязательный платеж и насчитанным", но этого не происходило, то сейчас в платежках за тепло прямым текстом написано "До уваги абонентів які отримують субсидію!! Згідно положень про порядок призначення житл. субсидій, затв. пост. КМУ від 21.10.1995 №848 (зі змінами), субсідія надається на соц. норму опалення. Якщо вартість тепла за місяц більше за норму, вказану в субс. листку, Вам необхідно оплачувати різницю між фактичним нарахуванням та призначеною субсидією на послугу
".
Остались вопросы? Вперед в отдел субсидирования. А байки тут травить не стоит.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:06
ruvex написав: budivelnik написав:
Але при доході в 5000 грн - максимальний платіж за комуналку в Україні буде становити 500-700 грн
Не нужно мне пересказывать бредней Ревы про 15% от дохода.
Проконсультируйтесь в отделе субсидий в первую очередь о нормах
, факторах влияющих на само рассмотрение, чтобы не писать здесь чушь.
При реальном доходе в 4750 грн, на однушку начислена общая субсидия в размере 114 грн на все коммун. организации. Оплата за отопление 1640, ЖЕК 270, газ 85 грн (10 куб), электр 170 грн. и .т.д. Помочь подсчитать какова разница?
К тому же, если раньше это скрывалось под видом "местный бюджет оплатит разницу между субсидией + обязательный платеж и насчитанным", но этого не происходило, то сейчас в платежках за тепло прямым текстом написано "До уваги абонентів які отримують субсидію!! Згідно положень про порядок призначення житл. субсидій, затв. пост. КМУ від 21.10.1995 №848 (зі змінами), субсідія надається на соц. норму опалення. Якщо вартість тепла за місяц більше за норму, вказану в субс. листку, Вам необхідно оплачувати різницю між фактичним нарахуванням та призначеною субсидією на послугу
".
Остались вопросы? Вперед в отдел субсидирования. А байки тут травить не стоит.
А норма виходить з наявності 21 м2 на людину.
Тому
Якщо у Вас 80 м2 на 1 людину - то продавайте їх якщо не в стані використовувати , отримуйте доплату в 0,5 млн , кладіть її на депо і отримуючи 10000 грн/місяць від депо - мирно живіть в однокімнатній будучи в 3 рази багатшим ніж зараз...
Так що
Субсидія - допомога тим хто не може звести кінці з кінцями і має середню по Україні площу на мешканця
А не для тих в кого у власності по 50-100 м2 на особу і вони ще й заявляють що бідні і потребують субсидій
Для довідки
У Польщі - 30 м2 на особу
У Німеччині - 35 м2 на особу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:07
budivelnik написав:
А норма виходить з наявності 21 м2 на людину.
Тому
Якщо у Вас 80 м2 на 1 людину - то продавайте їх якщо не в стані використовувати , отримуйте доплату в 0,5 млн , кладіть її на депо і отримуючи 10000 грн/місяць від депо - мирно живіть в однокімнатній будучи в 3 рази багатшим ніж зараз...
Так що
Субсидія - допомога тим хто не може звести кінці з кінцями і має середню по Україні площу на мешканця
А не для тих в кого у власності по 50-100 м2 на особу і вони ще й заявляють що бідні і потребують субсидій
Для довідки
У Польщі - 30 м2 на особу
У Німеччині - 35 м2 на особу.
Причем здесь норма в 21 м на человека?
Норма на каждую услугу своя, на электрику в квт, на тепло своя в Гкал, на ЖЕК своя, на мусор и на газ на человека.
Разберитесь в предмете и не пишите бред, про продажу квартир и прочую чушь Ревенской методички. Может еще купить коробку от холодильника, потому как правительство которому поклоняетесь даже не удосужилось принять в расходы прожиточного минимума коммунальные платежи, иначе и не нужна была бы коррупционная субсидия.
Был приведен конкретный пример 37,5 однушка у родственницы.
Востаннє редагувалось ruvex
в Чет 14 лют, 2019 21:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:10
phantom_systems написав: lapay написав: phantom_systems написав:
Пора уже перестать списывать все проблемы на эту вялотекущую войну, потому что дело далеко не в ней одной.
Точно, не треба списувати на когось своє небажання робити польські реформи, в тому числі і платити ринкову ціну за енергію.
А что, в стране уже есть конкурентный рынок энергии с прозрачными тарифами, в котором каждый потребитель может выбирать поставщика? Или за 5 лет супер-реформ до этого просто не дошли руки?
"Ці руки так крали, що ні до чого більш не дійшли" (перефраз известной реплики ющенко).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:24
budivelnik написав:
у нас за рахунок субсидій виживати
легше
может украинцам хочется жить, а не выживать?
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