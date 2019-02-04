Порошенко розповів про Україну через 5 років

Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:55

budivelnik написав: Я інженер-будівельник і ви ще будете мені щось розповідати про норми... Я інженер-будівельник і ви ще будете мені щось розповідати про норми...

budivelnik написав: б - на особу в моїй сім'ї 140м2 або 35 м2 на особу ( стільки ж скільки і у вашої родички)

в - мій дохід на сім'ю = 20000 грн , або 5000 грн на особу як і у вашої родички

г - я не отримував , не отримую, і не збираюсь отримувати субсидії , тим більше що мої витрати за квартиру в опалювальний сезон 2400 грн місяць , в неопалювальний 600 грн в місяць

Чому мене все влаштовує - а ви тут пургу женете ? б - на особу в моїй сім'ї 140м2 або 35 м2 на особу ( стільки ж скільки і у вашої родички)в - мій дохід на сім'ю = 20000 грн , або 5000 грн на особу як і у вашої родичкиг - я не отримував , не отримую, і не збираюсь отримувати субсидії , тим більше що мої витрати за квартиру в опалювальний сезон 2400 грн місяць , в неопалювальний 600 грн в місяцьЧому мене все влаштовує - а ви тут пургу женете ?

вот и строите .. а про нормы поддерживаю камрада ruvex - вы чепуху несете полную. Да еще и продавать говорите.. тут вон скоро выборы будут - одного кандидата и 43 "агента Кремля"..и если выберут "агента" который изменит нормы то что опять что то покупать/продавать?Вы врете -- если 140м2 КВАРТИРА (а не частный дом) то имеем -- 600 /140 = 4,2 грн/метр за обслуживание дома? Такое может быть только в новострое и то не каждом и если им рулит ОСББ. Но это исключенмие из правил и не морочьте нам с ним голову. 90% жилого фонда имеет тариф за 1м в пределах 6-14 грн то есть для 140 м * 7 грн = 980 грн/мес, а не 600.Дальше тоже врете --> мої витрати за квартиру в опалювальний сезон-- так 2400 - 600 на будинок отримання = 1800 грн. Такой расклад возможен только если сидите при +16-17 градусах или имеете автономку с автоматической регулировкой температуры, когда например никого нет дома она падает а к вечеру котел ее нагоняет к приходу хозяев. НО 50% не то что автономного отопления - домового счетчика на тепло не имеют..тогда норма 31 грн/метр * 140 = 4340 грн вы бы отдали из только за отопление,+ 980 за обслуживание дома..5320 грн.У нас речь идет про общее положение в стране а не про то какой вы крутой перец в новостройке)).PS У меня в загородном доме своя СЭС стоит и я почти ничего не плачу за свет), но у меня как то хватает ума не сравнивать свои расходы на электроэнергию с человеком который энергию берет только из сети...)) А ведь как и вы могу сказать - вот за сичень у меня по свету всего 17кВт нагорело - ай да я ай да молодец а все лохи не умеют экономить)).