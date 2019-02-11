- а где еще есть кандидаты? У нас ОДИН кандидат и 43 агента Кремля)).
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:43
Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:55
Брешуть собаки і неадеквати а-ля ви
1 Я живу в новобудові(будинку 10 років)
2 Я скажу більше - я його сам і будував
3 Хоча будинок і багатоквартирний -ніякої плати за обслуговування в ньому взагалі не має
4 За рахунок 15-см утеплення і двох-камерних склопакетів(наголошую склопакетів а не рами) в мене комфортна температура
5 Розраховував що в 2018 поставлю кондиціонери з діапазоном роботи до мінус 25 - не вийшло , скоріш за все поставлю в цьому році - на цьому планую зекономити як мінімум 40%
І останнє
Якщо почитати мої повідомлення то можна знайти мої заяви що 90% житла в Україні збудовано по старим енергетичним нормам , а тому розхід енергоносіїв у них в 2-5 разів вищий ніж в мене...
Але при цьому - це не моя вина , і будь хто з власників такого житла вклавши в його енергомодернізацію 20000-100000 грн отримає мої параметри енергоспоживання.
Тому це не моє рішення - а їх
Хочуть нити , плакатись про малі субсидії і холодні стіни - я їм не лікар
Хочуть жити в теплі - нехай утеплюються і зекономлять вкладені кошти на протязі 3-5 років за рахунок зменшення плати за проживання...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:02
Так і Ви повинні погодитись
Жити в квартирі з метражом на особу в 1.5 рази більшим ніж середня по Україні і при цьому мати 0.5 середньої зарплати по Україні - також якось не правильно...
Тобто - кожна людина має право на самостійне рішення що їй робити , але при цьому ні я ні уряд не зобовязані перекривати неправильні рішення
ПС
По сестрі в Польщі
В неї троє дітей , старша в Голандії , двоє молодших ще в школі , живуть не тільки на її зарплату , а й на зарплату її чоловіка , який працює в Німеччині... тому утримувати таку квартиру не важко , але ж і жити бачачи чоловіка кілька днів в місяць - також не дуже приємно...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:04
Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років
я понял, квитанции у вас оплачивает скорее всего жена)).
Мусор я так понимаю у вас тоже не вывозят, придомовую территорию не убирают...
Строите вы в каске а живете в танке... хоть 1005000 миллионов вложите в утепление но если стоит ЦО где считают за отопление по МЕТРАХ то все эти утепления по барабану в плане оплаты.
А ЦО есть рабский закон отключить НЕЛЬЗЯ. То что вы похвастались что вот такой умный и пушистый мы поняли.. то что ваш пример не актуален для большинства населения поняли тоже.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:38
Квитанції оплачує дружина , точно так само як і покупку продуктів чи речей ... але гроші бере в мене , тому я в курсі скільки і за що
при домову територію прибирають мешканці , сміття вивозять також самостійно на загальний сміттєзбиральний пункт в селі , вивіз з якого оплачує сільрада
Дурень як чогось не знає - то обовязково збреше...
1 Відключитись від ЦО не можна окремою квартирою , а стояком або підїздом , або цілим будинком - раз плюнути , ще й руки цілувати будуть
2 Ниття - так у нас тяжко 100 грн зібрати щоб лампочки поміняти - характеризує саме менталітет мешканців , а не ефективність влади...
Влада (навіть на рівні селачи району) не зобовязана витрачати громадські кошти на викрішення чиїхось проблем.
Хочете щоб у Вас було добре - шукайте способи це добре зробити
Хочете прожити в брудних підїздах з захмарними комунальними рахунками і в холоді з постійними перебоями води-електрики - нийте далі і вибирайте різних там ляшків-тимошенок-зеленських
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:14
Такая же реальность ждёт жителей Украины в ближайшие пару лет, особенно если выберут популиста в президенты. Разве что вместо Германии-Голландии едут в Польшу-Чехию. Из Болгарии уже большая часть трудоспособного населения выехала, у Украины такой же путь. Просто многие ещё не осознают масштабы катастрофы.
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