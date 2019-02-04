Порошенко розповів про Україну через 5 років

Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:55

Джон написав: Вы врете -- если 140м2 КВАРТИРА (а не частный дом) то имеем -в неопалювальний 600 грн в місяць- 600 /140 = 4,2 грн/метр за обслуживание дома? Такое может быть только в новострое Вы врете -- если 140м2 КВАРТИРА (а не частный дом) то имеем -в неопалювальний 600 грн в місяць- 600 /140 = 4,2 грн/метр за обслуживание дома? Такое может быть только в новострое

Брешуть собаки і неадеквати а-ля ви1 Я живу в новобудові(будинку 10 років)2 Я скажу більше - я його сам і будував3 Хоча будинок і багатоквартирний -ніякої плати за обслуговування в ньому взагалі не має4 За рахунок 15-см утеплення і двох-камерних склопакетів(наголошую склопакетів а не рами) в мене комфортна температура5 Розраховував що в 2018 поставлю кондиціонери з діапазоном роботи до мінус 25 - не вийшло , скоріш за все поставлю в цьому році - на цьому планую зекономити як мінімум 40%І останнєЯкщо почитати мої повідомлення то можна знайти мої заяви що 90% житла в Україні збудовано по старим енергетичним нормам , а тому розхід енергоносіїв у них в 2-5 разів вищий ніж в мене...Але при цьому - це не моя вина , і будь хто з власників такого житла вклавши в його енергомодернізацію 20000-100000 грн отримає мої параметри енергоспоживання.Тому це не моє рішення - а їхХочуть нити , плакатись про малі субсидії і холодні стіни - я їм не лікарХочуть жити в теплі - нехай утеплюються і зекономлять вкладені кошти на протязі 3-5 років за рахунок зменшення плати за проживання...