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Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:36
lapay написав:
Підозрюю, що Путін був не перший...
Скорее всего работает одна команда политтехнологов, им всё равно кто работодатель - Путин, Порошенко. Если отработанная методика и лозунги дали успех в одном месте, то по логике вещей они должны сработать в другом месте.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:52
freeze написав:
Скорее всего работает одна команда политтехнологов, им всё равно кто работодатель - Путин, Порошенко. Если отработанная методика и лозунги дали успех в одном месте, то по логике вещей они должны сработать в другом месте.
Так відкрито вони б не палились.
Ще можна кучмівську фішку взяти, коли першачки розповідали, як важко Президенту, скільки в нього роботи і т.д. Мені тоді так і хотілось сказати: "То нехай відпочине і не балотується."
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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