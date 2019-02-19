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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:24

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

  phantom_systems написав:Вернейший союзник, к примеру, Израиль. Украина же так, попутчик.

Ага. Попутчик. Как Табаки у Шерхана.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:19

  phantom_systems написав:
  zРадио написав:По этой же логике тогда ответь, почему США до сих пор не предоставили безвиз своему вернейшему союзнику Украине? Особенно если учесть, что односторонний безвизовый режим для американцев работает уже без малого 15 лет!!

Вернейший союзник, к примеру, Израиль. Украина же так, попутчик.


Я имел в виду, с позиции действующих украинских элит
zРадио
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