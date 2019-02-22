Порошенко розповів про Україну через 5 років

Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:14

Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав: Забывшему географию, напоминаю - Венесуэла на другом континенте. Забывшему географию, напоминаю - Венесуэла на другом континенте.



Не улавливаю - какой следует вывод из того, что ты написал? Что предоставление заокеанским странам безвиза не представляет собой большого риска в силу трудностей логистики, поэтому его можно раздавать кому попало, в том числе дикой и бедной Венесуэле?



По этой же логике тогда ответь, почему США до сих пор не предоставили безвиз своему вернейшему союзнику Украине? Особенно если учесть, что односторонний безвизовый режим для американцев работает уже без малого 15 лет!! Не улавливаю - какой следует вывод из того, что ты написал? Что предоставление заокеанским странам безвиза не представляет собой большого риска в силу трудностей логистики, поэтому его можно раздавать кому попало, в том числе дикой и бедной Венесуэле?По этой же логике тогда ответь, почему США до сих пор не предоставили безвиз своему вернейшему союзнику Украине? Особенно если учесть, что односторонний безвизовый режим для американцев работает уже без малого 15 лет!!



А почему Беларуси не предоставили? Односторонний безвиз ведь есть. А почему Беларуси не предоставили? Односторонний безвиз ведь есть.

Это ко мне вопрос?Не сливайся - задай его себе! Почему США не предоставили Украине и Беларуси, а ЕС предоставил Венесуэле?Не потому ли, что ближе/дальше, есть общая граница/нет общей границы здесь не играет, а играют совсем другие факторы.Я уже озвучивал свою позицию, основанную на том факте, что без виз в ЕС ездят граждане 63 стран, половина из которых - 3-й мир. Правда в том, что безвиз - плевое дело, в котором преуспевают все, кому это реально надо!