Всім користувачам версії Skype 7.4 було запропоновано перейти на Skype 8 або вийти з системи, оскільки «класична» збірка більше не підтримується.
Дивися повний текст Skype більше не підтримується Microsoft.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:20
Skype більше не підтримується Microsoft
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Skype більше не підтримується Microsoft.
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:20
Удивляют меня здешние заголовки. Из любой ерунды пытаются сенсацию сделать. Сказали бы "Skype *7* больше не поддерживается..." и можно было бы дальше не читать.
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:52
Classic Skype 7.x більше не підтримується Microsoft
Впервые узнал о функции Split View из этой статьи
Недавно принудительно пришлось перейти на новый Skype (Windows 7).
Единственное существенное неудобство по сравнению с классической версией - невозможно настроить Skype так, чтобы он не авторизировался при старте. Причём этой баго-фиче уже больше года (см., напр.,
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