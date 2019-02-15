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Народный рейтинг
кредитных карт

Народный рейтинг кредитных карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Какие две кредитных карты из предлагаемого перечня Вы считаете лучшими

Народный рейтинг кредитных карт 3.1 5 140
Кредитная карта Monobank
26%
37
"Большая пятерка", ТАСкомбанк
31%
44
Card Blanshe White, Идея-банк
6%
9
ЭКО-Максимум, Альфа-банк
9%
12
Универсальная, Приватбанк
16%
22
Универсальная с кэшбэком, А-банк
3%
4
World Maximum, Альфа-банк
4%
6
FreecardGold, Кредит-Днепр
1%
1
Golden Dream, банк Конкорд
2%
3
Easypay cobrend, банк Форвард
1%
2
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:59

Re: Народный рейтинг кредитных карт

  chipmunk написав:ShtormK а як переголосувати? Я не можу

аналогічно!

http://prntscr.com/mlp9tz

як скинути свій голос? (віддав голос лише за 1 карту, хоча хотів ще АБ)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:10

  greenozon написав:
  chipmunk написав:ShtormK а як переголосувати? Я не можу

аналогічно!

http://prntscr.com/mlp9tz

як скинути свій голос? (віддав голос лише за 1 карту, хоча хотів ще АБ)

Тут ще не голосував...а чи співпадають ВАші і мої найкращі карти?
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