аналогічно!
як скинути свій голос? (віддав голос лише за 1 карту, хоча хотів ще АБ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:59
Re: Народный рейтинг кредитных карт
аналогічно!
як скинути свій голос? (віддав голос лише за 1 карту, хоча хотів ще АБ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:10
Тут ще не голосував...а чи співпадають ВАші і мої найкращі карти?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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