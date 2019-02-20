аналогічно!
як скинути свій голос? (віддав голос лише за 1 карту, хоча хотів ще АБ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:59
Re: Народный рейтинг кредитных карт
аналогічно!
як скинути свій голос? (віддав голос лише за 1 карту, хоча хотів ще АБ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:10
Тут ще не голосував...а чи співпадають ВАші і мої найкращі карти?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:04
Від початку голосування минуло майже два тижні. Лише 146 голосів віддано. Це дуже і дуже мало.
Прохання до форумчан - по можливості (і при бажанні) популяризувати цю тему у банківських темах, давати посилання на голосування, щоб можна було врешті-решт вималювати більш-менш повну і об'єктивну картину.
Дуже дякую за допомогу!
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:06
На жаль, досі немає відповіді від технічного відділу, тобто проблема зафіксована, але шляхів вирішення наразі не надано.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:41
ShtormK
раз немає відповіді значить це на поточному стані двигуну форуму неможливо..
жаль
гадаю АБ якщо не 1е, то 2е місце точне займає!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:58
А яке тз дано техвідділу? Дозволити разово змінити вибір? Враховуючи специфіку теми опитування, результати мають бути динамічними, постійно змінюватись... кожен учасник голосування має мати можливість завжди відкликати свій голос та віддати його іншому. Оскільки умови кредиток динамічно змінюються як і банки. Рейтинг має відображати актуальну картину, а не зріз на певний момент.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:23
Re: Народный рейтинг кредитных карт
В братків (А банка) є банальні кредитки типу Уні Привата.
А є кредитка за 25000 нових депо...саме про ці є мова.
Це аналог монокарти на старті проекту.
Монобанда вже здулась...братки ще ні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:59
У меня вопрос к форумчанам.
Уже все, кто хотел проголосовали, или просто о данной теме никто не знает?
Может, имеет смысл бросить ссылку на нее в каждую тему банка, который упоминается?
Не хочу спамить, но другого выхода не вижу.
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:30
ShtormK, а які плюшки в В5 зараз ще лишились?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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