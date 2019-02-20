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Народный рейтинг
кредитных карт

Народный рейтинг кредитных карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Какие две кредитных карты из предлагаемого перечня Вы считаете лучшими

Народный рейтинг кредитных карт 3.2 5 154
Кредитная карта Monobank
25%
39
"Большая пятерка", ТАСкомбанк
31%
48
Card Blanshe White, Идея-банк
6%
10
ЭКО-Максимум, Альфа-банк
8%
12
Универсальная, Приватбанк
15%
23
Универсальная с кэшбэком, А-банк
6%
9
World Maximum, Альфа-банк
5%
7
FreecardGold, Кредит-Днепр
1%
1
Golden Dream, банк Конкорд
2%
3
Easypay cobrend, банк Форвард
1%
2
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:59

Re: Народный рейтинг кредитных карт

  chipmunk написав:ShtormK а як переголосувати? Я не можу

аналогічно!

http://prntscr.com/mlp9tz

як скинути свій голос? (віддав голос лише за 1 карту, хоча хотів ще АБ)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:10

  greenozon написав:
  chipmunk написав:ShtormK а як переголосувати? Я не можу

аналогічно!

http://prntscr.com/mlp9tz

як скинути свій голос? (віддав голос лише за 1 карту, хоча хотів ще АБ)

Тут ще не голосував...а чи співпадають ВАші і мої найкращі карти?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:04

Від початку голосування минуло майже два тижні. Лише 146 голосів віддано. Це дуже і дуже мало.
Прохання до форумчан - по можливості (і при бажанні) популяризувати цю тему у банківських темах, давати посилання на голосування, щоб можна було врешті-решт вималювати більш-менш повну і об'єктивну картину.
Дуже дякую за допомогу!
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:06

  greenozon написав:
  chipmunk написав:ShtormK а як переголосувати? Я не можу

аналогічно!

http://prntscr.com/mlp9tz

як скинути свій голос? (віддав голос лише за 1 карту, хоча хотів ще АБ)


На жаль, досі немає відповіді від технічного відділу, тобто проблема зафіксована, але шляхів вирішення наразі не надано.
ShtormK
Журналіст форуму
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:41

ShtormK
раз немає відповіді значить це на поточному стані двигуну форуму неможливо..
жаль

гадаю АБ якщо не 1е, то 2е місце точне займає!
:!: :idea:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:58

  ShtormK написав:На жаль, досі немає відповіді від технічного відділу, тобто проблема зафіксована, але шляхів вирішення наразі не надано.


А яке тз дано техвідділу? Дозволити разово змінити вибір? Враховуючи специфіку теми опитування, результати мають бути динамічними, постійно змінюватись... кожен учасник голосування має мати можливість завжди відкликати свій голос та віддати його іншому. Оскільки умови кредиток динамічно змінюються як і банки. Рейтинг має відображати актуальну картину, а не зріз на певний момент.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:23

Re: Народный рейтинг кредитных карт

  greenozon написав:гадаю АБ якщо не 1е, то 2е місце точне займає!

В братків (А банка) є банальні кредитки типу Уні Привата.
А є кредитка за 25000 нових депо...саме про ці є мова.
Це аналог монокарти на старті проекту.
Монобанда вже здулась...братки ще ні.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:59

У меня вопрос к форумчанам.
Уже все, кто хотел проголосовали, или просто о данной теме никто не знает?
Может, имеет смысл бросить ссылку на нее в каждую тему банка, который упоминается?

Не хочу спамить, но другого выхода не вижу.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:30

ShtormK, а які плюшки в В5 зараз ще лишились?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:21

  Квесторе_поверніться написав:ShtormK, а які плюшки в В5 зараз ще лишились?

Вам на ветку "ТАСкомбанка", наверно :)
А так - те, что были, те и остались. Только 5% кешбэка за коммуналку уже не платят :)
ShtormK
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